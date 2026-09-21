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आतापर्यंत सोनं 23000 रुपयांनी स्वस्त, चांदीचे दरही घसरले; अमेरिकेच्या एका निर्णयामुळे गोल्ड मार्केट क्रॅश, दर कोसळले

Gold Rate: आतापर्यंत सोन्याच्या दरात 23000 रुपयांची घसरण झाली आहे. मागील काही महिन्यात सोनं उच्चांकी दरापासून 23000 रुपयांनी स्वस्त झाले आहे. चांदीच्या दरातही मोठी घसरण झाली आहे.  

Written ByVanita Kamble
Published: Sep 21, 2026, 06:58 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 06:58 PM IST
आतापर्यंत सोनं 23000 रुपयांनी स्वस्त, चांदीचे दरही घसरले; अमेरिकेच्या एका निर्णयामुळे गोल्ड मार्केट क्रॅश, दर कोसळले

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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