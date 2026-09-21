/आतापर्यंत सोनं 23000 रुपयांनी स्वस्त, चांदीचे दरही घसरले; अमेरिकेच्या एका निर्णयामुळे गोल्ड मार्केट क्रॅश, दर कोसळले

Gold Rate 21 September: अमेरिके सुरु होत असलेल्या मोठ्या आर्थिक घडामोडींचा परिणाम गोल्ड मार्केटवर झाला आहे. अमेरिकेच्या एका निर्णयामुळे गोल्ड मार्केट क्रॅश झाले आहे. सोनं, चांदीचे दर कोसळले आहेत. भारतात आतापर्यंत सोनं 23000 रुपयांनी स्वस्त झाले आहे. चांदीचे दरही प्रचंड प्रमाणात घसरले आहेत.
सोन्याचे दरात मोठ्या प्रमामात घसरण झाली आहे. यामुळे सोनं आणि चांदी खरेदी करण्याच्या प्रतीक्षेत असलेल्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मागील काही आठवड्यांपासून सुरु असलेल्या सोन्याच्या दरवाढीला ब्रेक लागला आहे. सोन्याचे दर घसरले आहेत. आजपर्यंतची सर्वात मोठी घसरण मानली जात आहे.
21 सप्टेंबर रोजी सोन्याच्या दरात लक्षणीय घसरण झाली. जागतिक स्तरावर तसेच भारतातील सराफा बाजारातही सोने आणि चांदीच्या दरात घसरण झाली आहे. सराफा बाजारात सोन्याच्या दरात जवळपास 700 रुपयांची घसरण झाली. एमसीएक्सवर ऑक्टोबर डिलिव्हरीच्या सोन्याचा दर आज 794 रुपयांनी घसरला.
आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याच्या दरात 0.53 टक्के घसरण झाली. सोन्याचा वायदा दर अंदाजे 4,355.59 डॉलर प्रति औंसवर पोहोचला. देशांतर्गत सराफा बाजारात, सोन्याचा भाव आज प्रति 10 ग्रॅम 1,53,056 रुपयांवर पोहोचला.
इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनच्या वेबसाइटवर प्रसिद्ध झालेल्या दरपत्रकानुसार, 21 सप्टेंबर रोजी 24-कॅरेट सोन्याचा दर 671 रुपयांनी घसरून प्रति 10 ग्रॅम 1,53,056 रुपये झाला आहे.
24 कॅरेट शुद्धतेच्या सोन्याचा भाव प्रति 10 ग्रॅम 153056 रुपये,
22 कॅरेट शुद्धतेच्या सोन्याचा भाव प्रति 10 ग्रॅम 140199 रुपये,
18 कॅरेट शुद्धतेच्या सोन्याचा भाव प्रति 10 ग्रॅम 114792 रुपये,
14 कॅरेट शुद्धतेच्या सोन्याचा भाव प्रति 10 ग्रॅम 89538 रुपये असून,
1 किलो चांदीचा भाव 234562 रुपये झाला आहे.
मागील आठवड्यापर्यंत सोन्याचे दर सातत्याने वाढत होते. पण आज अचानक सोन्याच्या किंमतीत मोठी घसरण झाली. बाजार तज्ज्ञांच्या मते, सध्या बाजाराचे लक्ष अमेरिकेतील व्याजदर, बॉण्डवरील परतावा आणि डॉलरवर केंद्रित आहे. फेडरल रिझर्व्हने महागाई आणि व्याजदरवाढीबाबत कठोर भूमिका घेतल्यापासून, अमेरिकेतील बॉण्डवरील परतावा आणि डॉलर मजबूत राहिले आहेत. परिणामी, गुंतवणूकदार सोन्यातून पैसे काढून बॉण्डमध्ये गुंतवणूक करत आहेत. सोन्यावर व्याज मिळत नाही, पण बॉण्डवरील परतावा वाढल्याने सोन्यातील गुंतवणूक कमी होते. यामुळे सोन्याच्या दर घसरले आहेत.
डिसेंबर 2025 च्या तुलनेत, यावर्षी सोन्याच्या दरात 20,000 रुपयांपेक्षा जास्त वाढ झाली आहे. 31 डिसेंबर 2025 रोजी 10 ग्रॅम सोन्याचा दर 1.33 लाख इतका होता. आता हा दर वाढून 1.53 लाख इतका झाला आहे. संपूर्ण आकडेवारी पाहिली असता 29 जानेवारी 2026 रोजी 10 ग्रॅम सोन्याचा दर 1.76 लाख इतका होता. हा या वर्षातील सर्वात उच्चांची दर होता. यानंतर आत्ता पाहिले असता सर्वकालीन उच्चांकापेक्षा सोन्याच्या दरात अंदाजे 23,000 रुपयांची घरसण झाली आहे. याचा अर्थ जानेवारी 2026 पासून आत्ता पर्यंत सोनं 23000 रुपयांनी स्वस्त झाले आहे.