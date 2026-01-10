English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • भारत
2 दिवसांत सोनं 24600 रुपयांनी महागलं; मकर संक्रांतीपूर्वी किंमत पुन्हा उच्चांकावर पोहोचणार? आताच जाणून घ्या!

Gold Prices: सोन्यातील ही वाढ मकर संक्रांति, पोंगल आणि माघ बिहू सारख्या सणांपूर्वी आल्याने खरेदीदारांची चिंता वाढलीय. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Jan 10, 2026, 07:05 PM IST
सोन्याचे दर

Gold Prices: दोन दिवसांत सोन्याच्या दरात मोठी उडी मारली आहे. 24 कॅरेट सोन्याच्या 100 ग्रॅमची किंमत 11 हजार 500 रुपयांनी वाढून 14 लाख 4 हजार 600 रुपये झाली आहे. म्हणजेच प्रति 10 ग्रॅमसाठी 1150 रुपयांची वाढ झाली आणि ते 1 लाख 40 हजार 460 रुपयांवर पोहोचले. जानेवारी महिन्यात आतापर्यंत सोन्याच्या दरात 4 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. याचप्रमाणे 22 कॅरेट सोन्याच्या 100 ग्रॅमसाठी 10 हजार 500 रुपयांची वाढ होऊन ते 12,87,500 रुपयांवर गेले. तर 18 कॅरेटसाठी 8600 रुपयांची वाढ झाली आणि ते 10,53,400 रुपयांवर आहे. ही वाढ मकर संक्रांति, पोंगल आणि माघ बिहू सारख्या सणांपूर्वी आल्याने खरेदीदारांची चिंता वाढलीय. 

Add Zee News as a Preferred Source

चांदीच्या दरातील चढ-उतार

चांदीच्या किंमतीतही सोन्यासारखीच हालचाल दिसत आहे. 9 जानेवारी ते 8 जानेवारी या काळात चांदीच्या दरात 8000 रुपयांची घसरण झाली होती, पण 10 जानेवारीला त्यात 11000 रुपयांची वाढ होऊन एक किलो चांदी 2.60 लाख रुपयांवर पोहोचली. प्रति 100 ग्रॅमसाठी 2600 रुपये आणि प्रति 10 ग्रॅमसाठी 26000 रुपये असा दर आहे. जानेवरी महिन्यात चांदीच्या दरात 9.2 टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढ झालीय. ही वाढ सोने आणि चांदी दोघांनाही महाग करत आहे, ज्यामुळे बाजारात अस्थिरता निर्माण झाली आहे. 

बाजारातील मुख्य कारणे काय?

सोन्या-चांदीच्या दरातील ही वाढ आंतरराष्ट्रीय घटनांमुळे होत आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप रशियाकडून तेल खरेदी करणाऱ्या देशांवर 500 टक्के कर लावण्याच्या तयारीत आहेत. यामुळे अमेरिका आणि चीन यांच्यात व्यापार युद्ध तीव्र होऊ शकते. हे युद्ध सोने आणि चांदीला सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून मागणी वाढवते. तसेच, रशियाकडून स्वस्त तेल खरेदी करणाऱ्या देशांना दबाव येऊ शकतो, ज्यामुळे बाजारात अनिश्चितता वाढते. अमेरिकन सिनेटर लिंडसे ग्राहम यांनीही याबाबत बोलून रशियावर दबाव टाकण्याचे संकेत दिले आहेत. 

तज्ज्ञ काय सांगतात?

कोटक सिक्योरिटीजच्या कमोडिटी संशोधन विभागातील कायनात चैनवाला यांच्या मते, ट्रंप यांचा हा निर्णय रशियाच्या युद्धाला मदत करणाऱ्या तेल खरेदीला रोखेल. भारत, चीन आणि ब्राझील सारखे देश प्रभावित होऊ शकतात. यामुळे सोने आणि चांदीची मागणी वाढून दर उंचावतील. पण अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयाने या कराला विरोध केला तर वाढ मर्यादित राहील. गुड रिटर्न्सच्या अहवालानुसार, हे बदल व्यापार युद्धाला कारणीभूत ठरू शकतात, ज्यामुळे गुंतवणूकदार सुरक्षित पर्याय शोधतात. 

मकर संक्रांति पूर्वी काय घडणार?

मकर संक्रांति येण्यापूर्वी सोन्याच्या दरात आणखी वाढ होऊ शकते आणि ते नवीन उच्च पातळी गाठू शकते. विशेषज्ञांच्या मते, सोन्याचा प्रति 10 ग्रॅम दर 1 लाख 25 हजार ते 1 लाख 42 हजार रुपयांपर्यंत जाऊ शकतो. चांदीचा एक किलो दर 2 लाख 32 हजार ते 2 लाख 55 हजार रुपयांपर्यंत पोहोचू शकतो. हे सणांच्या काळात खरेदी वाढवते. पण आंतरराष्ट्रीय घटना यावर परिणाम करतात. जर न्यायालयाने कराला मंजुरी दिली तर वाढ जास्त होईल, असे सांगितले जाते.  

खरेदीदारांना काय सल्ला?

सोन्याच्या किंमतीतली ही वाढ खरेदीदारांना त्रासदायक ठरतेय. कारण सणांपूर्वी सोने खरेदी करण्याची प्रथा परंपरा आहे. दर वाढल्याने बजेटवर परिणाम होतो. बाजारातील अनिश्चितता लक्षात घेऊन गुंतवणूकदारांनी सावधानता बाळगावी, असा सल्ला तज्ज्ञ देतात. जर ट्रेड वॉर कमी झाले तर दर स्थिर राहू शकतात. अन्यथा वाढीची शक्यता आहे. खरेदीदारांनी सध्याच्या दरावर विचार करावा आणि भविष्यातील ट्रेंड पाहावा, असाही सल्ला देण्यात आलाय.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
Gold pricesGold prices todaygold and silver pricesToday gold rateसोन्याचे दर

