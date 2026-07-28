/ऑर्डर्स रखडल्या, सोन्याच्या व्यवहारांवर ब्रेक! देशभरात गोल्डची मोठी टंचाई; सोनं-चांदी अजून महागणार?

भारत आणि संयुक्त अरब अमिराती (UAE) यांच्यातील व्यापार करारानुसार ठराविक प्रमाणात आयात होणाऱ्या सोन्यावर 1 टक्के आयात शुल्क सवलत दिली जाते. मात्र 2026-27 आर्थिक वर्षासाठीचा नवीन TRQ कोटा अद्याप जाहीर न झाल्याने सोन्याच्या आयात प्रक्रियेत अडथळे निर्माण झाले आहेत. सध्या सुरू असलेल्या कायदेशीर प्रक्रियेमुळे केंद्र सरकारने मागील कोट्याची मुदत 30 सप्टेंबरपर्यंत वाढवली आहे. उद्योग क्षेत्राच्या मते, हा विलंब केवळ न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे नसून देशातील सोन्याच्या आयातीवर नियंत्रण ठेवण्याच्या व्यापक धोरणाचाही भाग असू शकतो. भारताच्या चालू खात्यातील तूट वाढण्यात सोन्याच्या आयातीचा मोठा वाटा असल्याने सरकार या विषयावर सावध भूमिका घेत असल्याचे बोलले जात आहे. मात्र याबाबत सरकारने कोणतेही अधिकृत स्पष्टीकरण दिलेले नाही.
सध्या सोन्याच्या आयातीसाठी आवश्यक परवाने अत्यल्प प्रमाणात उपलब्ध आहेत. त्यातच नवीन TRQ कोटा न आल्याने आयातदारांनी परकीय व्यापार महासंचालनालय (DGFT) आणि संबंधित सरकारी विभागांशी संपर्क साधला आहे. मात्र अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नाही.
या परिस्थितीचा परिणाम निर्यात व्यवसायावरही झाला आहे. अशोक ग्लोबलचे संस्थापक मोनल ठक्कर यांच्या मते, सध्याच्या परिस्थितीमुळे त्यांच्या व्यवसायावर जवळपास पूर्णपणे परिणाम झाला आहे. निर्यात प्रक्रियेत अडथळे निर्माण झाल्याने मागणी असूनही व्यवहार पूर्ण करता येत नसल्याची त्यांनी खंत व्यक्त केली.
इंडिया इंटरनॅशनल बुलियन एक्सचेंज (IIBX) मार्फत होणाऱ्या मोठ्या व्यवहारांवरही याचा परिणाम झाला आहे. काही आयातदारांकडे मागील कोट्यातील शिल्लक परवाने असले तरी ते अनेक व्यापाऱ्यांमध्ये विभागले गेल्यामुळे मोठ्या प्रमाणातील ऑर्डर्स पूर्ण करणे कठीण झाले आहे. व्यापाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, 100 किलोसारख्या मोठ्या ऑर्डर्स IIBX मार्फत पूर्ण करणे अधिक सोयीचे असते. मात्र सध्याच्या परिस्थितीत छोट्या-छोट्या कोट्यांमुळे मोठे व्यवहार रखडत आहेत.
सोन्याच्या आयात व्यवहारात पारदर्शकता आणण्यासाठी सरकारने अधिकृत बँका आणि IIBXच्या माध्यमातून आयात व्यवस्था विकसित केली होती. परंतु नवीन कोटा जाहीर होण्यास आणखी विलंब झाल्यास काही व्यापारी अधिकृत यंत्रणेऐवजी अनधिकृत मार्गांचा अवलंब करण्याची शक्यता उद्योग क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे भविष्यात सोन्याच्या अवैध आयात आणि तस्करीत वाढ होण्याची भीतीही व्यक्त केली जात आहे.