विविध गुंतवणूक पोर्टफोलिओमध्ये सोन्याची महत्त्वाची भूमिका - कैलाश कुलकर्णी, सीईओ - एचएसबीसी म्युच्युअल फंड

(हा लेख श्री. कैलाश कुलकर्णी, सीईओ - एचएसबीसी म्युच्युअल फंड यांनी लिहिला आहे)
गुंतवणूक पोर्टफोलिओमध्ये सोन्याला फार पूर्वीपासून एक विशेष स्थान आहे. पिढ्यानपिढ्या आणि आर्थिक चक्रांमध्ये, सोन्याला मूल्याचा साठा आणि एक अशी मालमत्ता मानले गेले आहे, जिचा गुंतवणूकदार विविध पोर्टफोलिओ तयार करताना अनेकदा विचार करतात. आर्थिक बाजारपेठा विकसित होत असताना आणि गुंतवणुकीचे पर्याय विस्तारत असतानाही, संतुलित मालमत्ता वाटप धोरणाचा एक भाग म्हणून सोने आजही प्रासंगिक आहे.
सोने गुंतवणूकदारांचे लक्ष वेधून घेत राहण्याचे एक कारण म्हणजे त्याची अद्वितीय वैशिष्ट्ये. अनेक आर्थिक मालमत्तांच्या विपरीत, सोन्याचे मूल्य त्याच्या दुर्मिळतेतून, टिकाऊपणातून आणि एक मौद्रिक मालमत्ता म्हणून असलेल्या दीर्घकालीन स्वीकृतीतून प्राप्त होते. या गुणधर्मांमुळेच ते विविध आर्थिक वातावरणात आपले प्रासंगिकत्व टिकवून ठेवण्यास मदत झाली आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी, एकाच मालमत्ता वर्गावर अवलंबून राहणे हे उद्दिष्ट नसते, तर बदलत्या बाजाराच्या परिस्थितीला तोंड देऊ शकणारे पोर्टफोलिओ तयार करणे हे उद्दिष्ट असते. या संदर्भात, सोने ऐतिहासिकदृष्ट्या विविध पोर्टफोलिओचा एक उपयुक्त घटक ठरले आहे.
दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी विविधता हे एक महत्त्वाचे तत्त्व आहे. विविध मालमत्ता वर्गांमध्ये गुंतवणूक करून, गुंतवणूकदार बाजारातील चढ-उतार व्यवस्थापित करू शकतात आणि पोर्टफोलिओचा एकूण समतोल सुधारू शकतात.
सोन्याने ऐतिहासिकदृष्ट्या विविध बाजार परिस्थितींमध्ये चांगली कामगिरी करण्याची क्षमता दर्शविली आहे. गेल्या दोन दशकांमध्ये, सोन्याने अनेक कॅलेंडर वर्षांमध्ये सकारात्मक परतावा दिला आहे, जे विविध आर्थिक परिस्थितींमध्ये त्याची लवचिकता दर्शवते.
परतावा दरवर्षी बदलू शकतो, परंतु दीर्घकालीन परताव्याचा नमुना हे अधोरेखित करतो की अनेक जागतिक घडामोडी आणि आर्थिक चक्रांमधूनही सोने कसे प्रासंगिक राहिले आहे. हा ऐतिहासिक दृष्टिकोन हे स्पष्ट करतो की अनेक गुंतवणूकदार सोन्याला विविध मालमत्ता वाटप आराखड्याचा एक भाग का मानतात.
सोन्याच्या आकर्षणाचा आणखी एक पैलू म्हणजे बाजारातील अनिश्चिततेच्या काळात ते बजावू शकणारी भूमिका. ऐतिहासिकदृष्ट्या, जेव्हा बाजारात अस्थिरता येते किंवा गुंतवणूकदार स्थिरतेच्या शोधात असतात, तेव्हा सोन्यामध्ये पुन्हा एकदा रस निर्माण होतो.
गेल्या दशकातील अनेक जागतिक घडामोडींनी हाच नमुना दर्शविला आहे. आर्थिक व्यत्यय, वित्तीय बाजारातील अस्थिरता किंवा जागतिक घटनांनी चिन्हांकित केलेले काळ अनेकदा सोन्याच्या वाढलेल्या मागणीशी जुळले आहेत.
उदाहरणार्थ, २०२० मध्ये कोरोना विषाणूमुळे लागू झालेल्या जागतिक लॉकडाऊन दरम्यान, सोन्याने सुमारे २८% वार्षिक परतावा दिला, ज्यामुळे वाढत्या अनिश्चिततेच्या काळात गुंतवणूकदारांची मागणी कशी वाढली हे दिसून येते.
विविध जागतिक घटनांमधील सोन्याची कामगिरी, गुंतवणूक पोर्टफोलिओमध्ये एक स्थिरीकरण घटक म्हणून त्याची संभाव्य भूमिका अधोरेखित करते.
गुंतवणूकदारांना सोने मिळवण्याच्या पद्धतीत काळानुसार लक्षणीय बदल झाला आहे. पारंपरिकरित्या प्रत्यक्ष सोने हे धातू बाळगण्याचे पसंतीचे स्वरूप असले तरी, वित्तीय गुंतवणूक उत्पादनांमुळे गुंतवणूकदारांना पारदर्शक आणि नियंत्रित पद्धतीने सोन्यामध्ये गुंतवणूक करणे सोपे झाले आहे.
या उद्देशासाठी गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) हे सर्वाधिक वापरल्या जाणाऱ्या साधनांपैकी एक म्हणून उदयास आले आहेत. ही साधने गुंतवणूकदारांना प्रत्यक्ष साठवणुकीशी संबंधित लॉजिस्टिकल आव्हानांशिवाय स्टॉक एक्सचेंजद्वारे सोन्याच्या किमतीतील चढ-उतारात सहभागी होण्याची संधी देतात.
गेल्या काही वर्षांपासून, जागतिक स्तरावर गोल्ड ईटीएफची मागणी सातत्याने वाढत आहे. विविध प्रदेशांतील गुंतवणूकदारांनी या उत्पादनांमध्ये गुंतवणूक करणे सुरू ठेवले आहे, ज्यामुळे एकूण होल्डिंग विक्रमी पातळीवर पोहोचली आहे आणि वित्तीय सुवर्ण गुंतवणुकीमध्ये वाढती रुची दिसून येत आहे.
हा चार्ट जागतिक ईटीएफ (ETF) मागणीतील स्थिर वाढ दर्शवतो, जे सोन्याच्या गुंतवणूक उत्पादनांमध्ये गुंतवणूकदारांचा वाढता सहभाग प्रतिबिंबित करते.
भारत पारंपरिकरित्या जागतिक स्तरावर सोन्याच्या सर्वात मोठ्या ग्राहकांपैकी एक राहिला आहे. घरगुती मागणीत दागिने आणि प्रत्यक्ष सोन्याचे वर्चस्व असले तरी, सोन्याशी संबंधित आर्थिक गुंतवणुकीचे मार्ग हळूहळू लोकप्रिय होत आहेत.
अलीकडच्या वर्षांत भारतातील गोल्ड ईटीएफमध्ये गुंतवणूकदारांचा वाढता सहभाग दिसून आला आहे, जो अधिक गुंतवणुकीकडे होणारा बदल दर्शवतो.
गुंतवणूक प्लॅटफॉर्मवर सुधारित डिजिटल उपलब्धता आणि पोर्टफोलिओ विविधीकरणाबद्दल वाढती जागरूकता या ट्रेंडला आणखी बळ देत आहेत.
गुंतवणूक पोर्टफोलिओ विकसित होत असताना, दीर्घकालीन आर्थिक नियोजनासाठी मालमत्ता वाटप केंद्रस्थानी राहिले आहे. एकाच मालमत्ता वर्गावर अवलंबून राहण्याऐवजी, गुंतवणूकदार बदलत्या बाजाराच्या परिस्थितीशी जुळवून घेऊ शकणारे पोर्टफोलिओ तयार करण्याचा अधिकाधिक प्रयत्न करत आहेत.
या चौकटीत, सोने एक महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहे. त्याची ऐतिहासिक लवचिकता, ईटीएफ आणि गोल्ड फंड ऑफ फंड्स सारख्या आर्थिक गुंतवणूक उत्पादनांद्वारे वाढणारी उपलब्धता आणि गुंतवणूकदारांचा वाढता सहभाग आधुनिक पोर्टफोलिओमध्ये त्याचे महत्त्व अधिक दृढ करतात.
विविध पोर्टफोलिओ शोधणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी, सोने एक पूरक गुंतवणूक म्हणून काम करू शकते, जे कालांतराने स्थिरता आणि संतुलन राखण्यास मदत करते.
(लेखातील मते वैयक्तिक असून सार्वजनिक डोमेनमधील माहितीवर आधारित आहेत.)