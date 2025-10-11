भारतात एक कुटुंब घरी किती सोनं ठेवू शकतं? कायदा काय सांगतो? आयकर छाप्यापासून कसं वाचायचं?

Gold In Home : भारतात सोनं केवळ धातू नाही, तर सांस्कृतिक वारसा, उत्सवांचा अविभाज्य भाग आणि आर्थिक सुरक्षेचे प्रतीक आहे. अनेक कुटुंबांमध्ये पिढ्यान्पिढ्या सोने साठवले जाते. मात्र एका व्यक्ती किंवा कुटुंबाला किती सोने ठेवण्याची परवानगी असते? हा प्रश्न नेहमीच उपस्थित होतो. याबाबत सविस्तर जाणून घेऊया.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (सीबीडीटी) 1994 च्या परिपत्रकात छाप्यांदरम्यान जप्ती टाळण्यासाठी 'सुरक्षित मर्यादा' निश्चित केली. विवाहित महिलांसाठी 500 ग्रॅम, अविवाहित महिलांसाठी 250 ग्रॅम आणि पुरुषांसाठी 100 ग्रॅम सोने (दागिने किंवा दागिन्यांपुरते) कागदांशिवायही जप्त होणार नाही. बिस्किट किंवा बारवर ही मर्यादा लागू नाही. ही सीमा व्यक्तीगत आहे, म्हणून कुटुंबातील सदस्यांच्या संख्येनुसार एकूण मर्यादा वाढते.
समजा, पती-पत्नी, एक अविवाहित मुलगा आणि एक अविवाहित मुलगी असलेल्या कुटुंबात एकूण 950 ग्रॅम सोने (दागिने) कागदांशिवायही कायदेशीर मानले जाते. छापेमध्ये हे जप्त होणार नाही, जरी पुरावा नसला तरी. यामुळे सामान्य कुटुंबांना आधार मिळतो.
जास्त सोने आढळले तरी चिंता नको, फक्त वैध स्रोत सिद्ध करा. खरेदी बिल, उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र (वेतन, शेती किंवा करमुक्त), वारसा दस्तऐवज (मृत्युपत्र किंवा फेरफार) किंवा भेट पुरावा (लग्नाचे आमंत्रण किंवा सत्यापन) ठेवा. यामुळे आयकर अधिकाऱ्यांचे समाधान होईल.
सोन्याच्या मोठ्या साठ्याची नोंद नेहमी ठेवा. खरेदीवेळी जीएसटी बिल घ्या, वारसा किंवा भेटीचे रेकॉर्ड राखा. सीबीडीटीची सुरक्षित सीमा लक्षात ठेवा आणि कुटुंबप्रत्येक सदस्याच्या नावाने सोने वाटा. हे उपाय मनमानी जप्ती रोखतील आणि कायद्याचे संरक्षण करतील.थोडक्यात सांगायचं तर भारतीय कायदा सोन्याच्या जमा मर्यादेवर बंधने घालत नाही. फक्त वैधता सिद्ध करा. ही सुरक्षित सीमा छाप्यांविरुद्ध संरक्षक कवच आहे.
गोल्ड कंट्रोल कायदा रद्द झाल्यानंतर सोन्याच्या जमा मर्यादेवर कोणतेही निर्बंध नाहीत. तुम्ही कितीही सोने ठेवू शकता. ते कायदेशीर मार्गाने मिळवलेले असावे. खरेदी बिल, वारसा दस्तऐवज किंवा भेटवस्तूचे पुरावे असतील, तर मर्यादाहून अधिक सोनेही सुरक्षित राहते. हे पुरावे आयकर विभागाच्या तपासात महत्त्वाचे ठरतात.
गोल्ड कंट्रोल अॅक्ट 1968 चे 1990 मध्ये निरसन झाल्याने, आता कोणत्याही भारतीय नागरिकाला सोन्याची, दागिन्यांची किंवा नाण्यांची अनिर्बंध मालकी ठेवता येते.असे असले तरी ते वैध उत्पन्नातून खरेदी केल्याचा पुरावा असावा.
