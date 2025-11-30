Gold Leasing: घरात पडून असलेलं सोनंही करेल तुम्हाला मालामाल, कसा करुन घ्यायचा फायदा? जाणून घ्या!

Gold Leasing: आतापर्यंत आपण सोने फक्त तिजोरीत ठेवायचो. घरी सोनं ठेवणं हा सुरक्षित मार्ग मानला जातो पण त्यातून काही कमाई होत नव्हती. आता तुमच्याकडे 10-20 ग्रॅम सोनं असेल तरीही तुम्ही दरवर्षी 1% ते 7% पर्यंत परतावा मिळवू शकता. याला गोल्ड लीजिंग किंवा सोने भाड्याने देणे असे म्हणतात. काय आहे नेमका हा प्रकार? किती सुरक्षित आहे? यात कशी गुंतवणूक करायची? सविस्तर जाणून घेऊया.
गोल्ड लीजिंग अंतर्गत तुमच्याकडे असलेले दागिने, नाणी किंवा बिस्किट अशा प्रकारातील सोने तुम्ही काही आठवडे किंवा महिने भाड्याने देऊ शकता. हे सोने तुम्ही ज्वेलर्स, रिफायनर्स किंवा डिजिटल प्लॅटफॉर्मला (उदा. RSBL, Gullak Gold) भाड्याने देता. त्या बदल्यात तुम्हाला दरवर्षी 6-7% व्याज मिळते. हे व्याज रोख रक्कम, सोने किंवा हरभरा सोने अशा तीन प्रकारे मिळू शकते. यात तुमच्यादृष्टीने सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सोन्याची मूळ मालकी तुमच्याच नावावर राहते. म्हणजे भविष्यात सोन्याची किंमत वाढली तर पूर्ण फायदा तुम्हालाच!
लंडन (LBMA) आणि अमेरिका (COMEX) येथे मोठे गुंतवणूकदार गेल्या अनेक वर्षांपासून सोने भाड्याने देतात. भारतातही आता हा प्रकार खूप लोकप्रिय होत चाललाय. सरकारची गोल्ड मुद्रीकरण योजना, मोठे ज्वेलर्स आणि ऑनलाइन अॅप्समुळे जुने दागिनेही जमा करून कमाई करता येते. सण-लग्नाचा हंगाम आणि नवीन सोन्याचा पुरवठा कमी असल्याने भाड्याचा दर 2-3% वरून 6-7% पर्यंत वाढला आहे.
हो! नामांकित प्लॅटफॉर्म्स तुमचे सोने तुमच्याच नावावर ठेवतात, त्याचा पूर्ण विमा काढतात आणि कायदेशीर करार करतात. सोने विकायचे नाही, फक्त ठेवायचे आहे आणि त्यातून नियमित कमाई हवी आहे अशा लोकांसाठी हा उत्तम पर्याय आहे.
तुमच्याकडे 10 ग्रॅमपेक्षा जास्त सोने असेल तर आजच जवळच्या मोठ्या ज्वेलरकडे किंवा RSBL, Gullak Gold सारख्या अॅपवर चौकशी करा. यामध्ये जुने दागिनेही चालतात. सोने विकल्याशिवाय दरवर्षी 6-7% कमाईने सुरु करु शकता. ज्यात सोन्याच्या किमतीच्या वाढीचा डबल फायदा तुम्हाला मिळू शकतो.
