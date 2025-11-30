English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Gold Leasing: घरात पडून असलेलं सोनंही करेल तुम्हाला मालामाल, कसा करुन घ्यायचा फायदा? जाणून घ्या!

Gold Leasing: तुमच्याकडे 10-20 ग्रॅम सोनं असेल तरीही तुम्ही दरवर्षी 1% ते 7% पर्यंत परतावा मिळवू शकता. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Nov 30, 2025, 05:48 PM IST
Gold Leasing: घरात पडून असलेलं सोनंही करेल तुम्हाला मालामाल, कसा करुन घ्यायचा फायदा? जाणून घ्या!
सोने गुंतवणूक

Gold Leasing: आतापर्यंत आपण सोने फक्त तिजोरीत ठेवायचो. घरी सोनं ठेवणं हा सुरक्षित मार्ग मानला जातो पण त्यातून काही कमाई होत नव्हती. आता तुमच्याकडे 10-20 ग्रॅम सोनं असेल तरीही तुम्ही दरवर्षी 1% ते 7% पर्यंत परतावा मिळवू शकता. याला गोल्ड लीजिंग किंवा सोने भाड्याने देणे असे म्हणतात. काय आहे नेमका हा प्रकार? किती सुरक्षित आहे? यात कशी गुंतवणूक करायची? सविस्तर जाणून घेऊया. 

सोने भाड्याने कसे देतात?

गोल्ड लीजिंग अंतर्गत तुमच्याकडे असलेले दागिने, नाणी किंवा बिस्किट अशा प्रकारातील सोने तुम्ही काही आठवडे किंवा महिने भाड्याने देऊ शकता. हे सोने तुम्ही ज्वेलर्स, रिफायनर्स किंवा डिजिटल प्लॅटफॉर्मला (उदा. RSBL, Gullak Gold) भाड्याने देता. त्या बदल्यात तुम्हाला दरवर्षी 6-7% व्याज मिळते. हे व्याज रोख रक्कम, सोने किंवा हरभरा सोने अशा तीन प्रकारे मिळू शकते. यात तुमच्यादृष्टीने सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सोन्याची मूळ मालकी तुमच्याच नावावर राहते. म्हणजे भविष्यात सोन्याची किंमत वाढली तर पूर्ण फायदा तुम्हालाच!

जगात आणि भारतात हा ट्रेंड कसा वाढतोय?

लंडन (LBMA) आणि अमेरिका (COMEX) येथे मोठे गुंतवणूकदार गेल्या अनेक वर्षांपासून सोने भाड्याने देतात. भारतातही आता हा प्रकार खूप लोकप्रिय होत चाललाय. सरकारची गोल्ड मुद्रीकरण योजना, मोठे ज्वेलर्स आणि ऑनलाइन अ‍ॅप्समुळे जुने दागिनेही जमा करून कमाई करता येते. सण-लग्नाचा हंगाम आणि नवीन सोन्याचा पुरवठा कमी असल्याने भाड्याचा दर 2-3% वरून 6-7% पर्यंत वाढला आहे. 

हे पूर्णपणे सुरक्षित आहे का?

हो! नामांकित प्लॅटफॉर्म्स तुमचे सोने तुमच्याच नावावर ठेवतात, त्याचा पूर्ण विमा काढतात आणि कायदेशीर करार करतात. सोने विकायचे नाही, फक्त ठेवायचे आहे आणि त्यातून नियमित कमाई हवी आहे अशा लोकांसाठी हा उत्तम पर्याय आहे.

घरी सोने असेल तर पुढे काय करायचे?

तुमच्याकडे 10 ग्रॅमपेक्षा जास्त सोने असेल तर आजच जवळच्या मोठ्या ज्वेलरकडे किंवा RSBL, Gullak Gold सारख्या अ‍ॅपवर चौकशी करा. यामध्ये जुने दागिनेही चालतात. सोने विकल्याशिवाय दरवर्षी 6-7% कमाईने सुरु करु शकता. ज्यात सोन्याच्या किमतीच्या वाढीचा डबल फायदा तुम्हाला मिळू शकतो.

FAQ 

१. प्रश्न : गोल्ड लीजिंग म्हणजे नेमके काय असते?

उत्तर : तुमचे घरातले सोने (दागिने, नाणी किंवा बिस्किट) तुम्ही काही महिने किंवा आठवड्यांसाठी ज्वेलर्स, रिफायनर्स किंवा डिजिटल अ‍ॅप्सला भाड्याने देता. बदल्यात दरवर्षी ६-७% व्याज मिळते. हे व्याज रोख पैसे, सोने किंवा हरभजन सोने असे मिळू शकते. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सोन्याची मालकी तुमच्याच नावावर राहते.

२. प्रश्न : गोल्ड लीजिंग पूर्णपणे सुरक्षित आहे का?

उत्तर : हो, अगदी सुरक्षित आहे! नामांकित प्लॅटफॉर्म्स (उदा. RSBL, Gullak Gold किंवा मोठे ज्वेलर्स) तुमचे सोने तुमच्याच नावावर ठेवतात, त्याचा पूर्ण विमा काढतात आणि कायदेशीर करार करतात. सोने विकायचे नसते, फक्त भाड्याने दिले जाते, त्यामुळे जोखीम जवळपास शून्य असते.

३. प्रश्न : माझ्याकडे फक्त १०-२० ग्रॅम सोने आहे, तरी मी गोल्ड लीजिंग करू शकतो का? कसे सुरू करायचे?

उत्तर : हो, अगदी १० ग्रॅमपासूनही करता येते! जुने दागिनेही चालतात. जवळच्या मोठ्या ज्वेलरकडे जा किंवा RSBL, Gullak Gold सारख्या अ‍ॅप्सवर ऑनलाइन चौकशी करा. कागदपत्रे व सोने तपासून करार करतात आणि तुमची दरवर्षी ६-७% कमाई सुरू होते. सोन्याच्या किमतीच्या वाढीचा डबल फायदा मिळतो!

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

