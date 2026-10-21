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भारतात गोल्ड मार्केट क्रॅश! चांदी 2.11 लाख तर सोनं 36,000 रुपयांनी स्वस्त

सणासुदीच्या काळात सोनं चांदी स्वस्त झाले आहे. सोनं चांदीच्या दरात प्रचंड घसरण झाली आहे. यामुळे खरेदीदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Oct 21, 2026, 04:47 PM IST|Updated: Oct 21, 2026, 04:47 PM IST
भारतात गोल्ड मार्केट क्रॅश! चांदी 2.11 लाख तर सोनं 36,000 रुपयांनी स्वस्त

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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