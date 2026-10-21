/भारतात गोल्ड मार्केट क्रॅश! चांदी 2.11 लाख तर सोनं 36,000 रुपयांनी स्वस्त

Gold Silver Price Crash: ऐन सणासुदीच्या काळात गोल्ड मार्केट क्रॅश झाले आहे. या वर्षातील सर्वात उच्चांकी दर गाठल्यानंतर चांदी 2.11 लाख तर सोनं 36,000 रुपयांनी स्वस्त झाले आहे. दसऱ्याच्या दिवशी देखील सोन्याच्या दरात घसरण झाली होती. दसऱ्याच्या शुभ मुहुर्तावर सोनं खरेदी करणाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला. आता दिवाळीत धनोत्रयदशी आणि लक्ष्मी पूजनला सोन्याचे दर आणखी घसरतील की वाढतील याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
21 ऑक्टोबर रोजी सोनं आणि चांदीच्या दरात घसरण झाली. सोन्याचा दर 1.14 टक्के तर चांदीच्या दरात 0.26 टक्क्यांनी घसरले आहेत. दसऱ्याच्या मुहूर्चावर सोनं खरेदी करण शुभ मानले जाते. यामुळे सराफाबाजारत तेजी पहयाला मिळते. यंदा मात्र, सोन्याचे दर घसरुन स्थिरावल्याने सोनं खरेदी करणाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
20 ऑक्टोबरला दसऱ्यानिमित्त एमसीएक्सवर दिवसाचे सत्र बंद होते, परंतु सायंकाळच्या सत्रात 10 ग्रॅम 24 कॅरेट सोन्याचा दर 1,46,519 रुपयांवर बंद झाला. 21 ऑक्टोबर रोजी बाजार उघडला तेव्हा देखील सोन्याच्या दरात घसरण पहायला मिळाली. 21 ऑक्टोबरला सोन्याचा दर 1,45,689 रुपयांपर्यंत खाली आला होता. त्यानुसार, 4 डिसेंबर रोजी मुदत संपणारे सोन्याचे वायदे प्रति 10 ग्रॅम 830 रुपयांनी स्वस्त झाले.
एमसीएक्ससोबतच देशांतर्गत बाजारातही सोन्याच्या दरात मोठी घसरण झाली आहे. आयबीजेएच्या (IBJA) माहितीनुसार 19 ऑक्टोबर रोजी 24 कॅरेट सोन्याचा दर 1,45,944 रुपयांवर बंद झाला. 21 ऑक्टोबर रोजी हा दर 1,44,060 रुपयांवर आला. सोनं 1884 रुपयांनी स्वस्त झाले. जर आपण सोन्याच्या इतर प्रकारांच्या दरांवर नजर टाकली, तर 22 कॅरेट सोनं 1,43,483 रुपये प्रति १० ग्रॅम, 20 कॅरेट सोने 1,31,959 रुपये प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने 1,08,045 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 14 कॅरेट सोन्याचे दर 84,275 रुपये प्रति 10 ग्रॅमपर्यंत घसरले आहेत. जानेवारी 2026 मध्ये सोन्याच्या दाराने सर्वात उच्चांकी दर गाठला होता. सोन्याचा दर 1.83 लाखांपर्यंत पोहचला होता. एकूणच सोन्याच्या दरात जवळपास 36,000 रुपयांची घसरण झाली आहे.
फक्त सोनंच नाही तर चांदीच्या दरातही प्रचंड मोठी घसरण झाली आहे. मल्टी-कमोडिटी एक्सचेंजवर (MCX) चांदीच्या वायद्यांमध्ये एकाच वेळी प्रति किलो 2,800 रुपयांपेक्षा जास्त घसरण झाली, ज्यामुळे 1 किलो चांदीचा भाव आतापर्यंतच्या उच्चांकावरून 2.11 लाख रुपयांवर आला. एमसीएक्स चांदीच्या किमतीने प्रथमच 4 लाख रुपयांचा टप्पा ओलांडला होता. 4,20,048 रुपये प्रति किलोचा उच्चांक गाठला होता. चांदी आता 2,11,447 रुपये प्रति किलोने स्वस्त झाली आहे.