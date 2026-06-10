/2 लाखाच्या जवळ पोहचलेला सोन्याचा दर दीड लाखाच्या खाली आला; सोन्याच्या दरात आजपर्यंतची सर्वात मोठी घसरण, सोनं खरेदीचा गोल्डन चान्स!

Gold Price : भारतात सोन्याचा दर सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेला. 2 लाखाच्या जवळ पोहचलेला सोन्याचा दर दीड लाखाच्या खाली आला आहे. सोन्याच्या दरात आजपर्यंतची सर्वात मोठी घसरण झाली आहे. सोन्याच्या दरात अलीकडे झालेल्या घसरणीने गुंतवणूकदार आणि खरेदीदार या दोघांचेही लक्ष वेधून घेतले आहे. दिल्लीसह देशभरातील प्रमुख बाजारपेठांमध्ये, 24 -कॅरेट सोन्याचा दर प्रति 10 ग्रॅम 1.49 लाखाच्या जवळपास पोहचला आहे.
सोन्याच्या दरात झालेल्या घसरणीमुळे गुंतवणूकदारांमध्ये खळबळ माजली आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून सातत्याने विक्रमी उच्चांक गाठल्यानंतर, सोन्याचा दर आता प्रति 10 ग्रॅम जवळपास 1.50 लाख रुपयांपर्यंत घसरला आहे. ज्यांनी अद्याप गुंतवणूक केली नाही, ते खरेदीसाठी ही योग्य वेळ आहे की आणखी वाट पाहावी, या विचारात आहेत. दिल्लीसह देशभरातील प्रमुख बाजारपेठांमध्ये सोने आणि चांदी या दोन्हींच्या दरात घसरण झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कमजोरी, नफावसुली आणि बदलणारे जागतिक संकेत यांचाही देशांतर्गत किमतींवर परिणाम होत आहे. तथापि, बाजार तज्ज्ञांच्या मते ही दीर्घकालीन तेजीमधील एक सामान्य सुधारणा आहे आणि त्यांनी गुंतवणूकदारांना घाईचे निर्णय टाळण्याचा सल्ला दिला आहे.
आंतरराष्ट्रीय बाजारातील अस्थितरता यामुळे सोन्याचे दर घसरले आहेत. जागतिक स्तरावर स्पॉट सोन्याच्या किमतीत मोठी घसरण झाली, ज्याचा परिणाम भारतीय बाजारांवरही झाला. यामुळे गोल्ड ईटीएफ आणि सिल्व्हर ईटीएफवरही दबाव आला.
दिल्लीच्या बाजारात 24-कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति 10 ग्रॅम सुमारे 149,630 पर्यंत घसरला आहे. चांदीचे दरही उतरले आहेत. चांदीचा दर प्रति किलो 235,520 रुपयांवर आला आहे. सोने आणि चांदीच्या ईटीएफवरही परिणाम झाला. सोन्या-चांदीच्या घसरत्या किमतींचा परिणाम एक्सचेंज-ट्रेडेड फंडांवरही झाला. प्रमुख गोल्ड ईटीएफ 3 टक्क्यांहून अधिक घसरले, तर सिल्व्हर ईटीएफ जवळपास 5 टक्क्यांनी घसरले. यामुळे अल्पकालीन गुंतवणूकदारांमध्ये चिंता वाढली आहे.
जागतिक बाजारात स्पॉट सोन्याचा दर सुमारे 1.9 टक्क्यांनी घसरून 4,181 डॉलर प्रति औंस झाला. हा अनेक आठवड्यांतील नीचांक मानला जात आहे. जेव्हा आंतरराष्ट्रीय बाजार कमजोर होतो, तेव्हा भारतीय सराफा बाजारावरही दबाव येतो. याचा परिणाम सोनं चांदीच्या दरावर दिसून आला आहे.
बाजार तज्ज्ञांच्या मते, दीर्घकालीन दृष्टिकोन असलेल्या गुंतवणूकदारांसाठी सोनं खरेदीसाठी ही उत्तम वेळ आहे. विशेषतः जे पहिल्यांदाच आपल्या पोर्टफोलिओमध्ये सोन्याचा समावेश करू इच्छितात किंवा नजीकच्या भविष्यात लग्न आणि इतर गरजांसाठी सोने खरेदी करण्याची योजना आखत आहेत त्यांनी तातडीने निर्णय न घेता थोडा वेळ थांबून सोनं चांदीमध्ये गुंतवणूक करावी असा सल्ला तज्ञांनी दिला आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, सर्व पैसे गुंतवण्यापेक्षा हळूहळू गुंतवणूक करणे अधिक सोईस्कर ठरु शकते. गुंतवणूकदार गोल्ड ईटीएफ, डिजिटल गोल्ड आणि गोल्ड म्युच्युअल फंडांच्या माध्यमातून एसआयपीचा मार्ग अवलंबून किमतीतील चढ-उतारांचा फायदा घेऊ शकतात. ज्यांनी सोन्यामध्ये आधीच गुंतवणूक केली आहे, त्यांनी बाजारातील या घसरणीमुळे घाबरण्याची गरज नाही. तज्ज्ञांच्या मते सध्या सोन्याच्या दरात घसरण जाली असली तरी भविष्यात सोन्याचे दर पुन्हा नवा उच्चांक गाठू शकतात.