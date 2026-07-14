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सोनं खरेदी न करण्याच्या आवाहनानंतर सरकारचा आणखी एक मोठा प्लान; भारतीयांच्या घरात असलेलं 200 टन सोनं विकत घेणार?

सोन्याची आयात रोखण्यासाठी तसेच सराफा व्यापाऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने जबरदस्त प्लान आखला आहे. सरकार जुनं सोनं खरेदी करुन पुन्हा बाजारात विकणार आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 14, 2026, 11:49 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 11:49 PM IST
सोनं खरेदी न करण्याच्या आवाहनानंतर सरकारचा आणखी एक मोठा प्लान; भारतीयांच्या घरात असलेलं 200 टन सोनं विकत घेणार?

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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सोनं खरेदी न करण्याच्या आवाहनानंतर सरकारचा आणखी एक मोठा प्लान; भारतीयांच्या घरात असलेलं 200 टन सोनं विकत घेणार?
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