/सोनं खरेदी न करण्याच्या आवाहनानंतर सरकारचा आणखी एक मोठा प्लान; भारतीयांच्या घरात असलेलं 200 टन सोनं विकत घेणार?

Gold New Rule: परकीय चलन वाचवण्यासाठी तसेच देशाची अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतीयांना सोन खरदे न करण्याचे आवाहन केले. यानंतर आता सरकारने आता 'गोल्ड मोनेटाइजेशन 2.0' (Gold Monetisation Scheme 2.0) अर्थात सुवर्ण मुद्रीकरण योजनेअंकर्गत जबरदस्त प्लान बनवला आहे. भारतीय घरांच्या तिजोऱ्या आणि लॉकरमध्ये बंद असलेलं सोनं मार्केटमध्ये आणण्याचा सरकारचा प्लान आहे. या योजनेअंतर्गत जुनं सोनं सरकार मार्केटमध्ये नव्याने विकणार आहे. भारतीयांच्या घरात असलेलं 200 टन सोनं विकत घेण्याचा सरकारचा प्लान आहे.
देशाच्या अर्थव्यवस्थेला नवी चालना देण्यास तसेच सोनं पुन्हा बाजारात आणण्यासाठी केंद्र सरकार एक प्रस्ताव तयार करणार आहे. सराफा व्यापाऱ्यांनी 'गोल्ड मोनेटाइजेशन 2.0' प्रस्ताव तयार केला आहे. सराफांच्या या प्रस्तावावर सरकारने प्रत्यक्षात कार्यवाही केली तर देशाच्या सुवर्ण बाजाराचे संपूर्ण स्वरूप बदलू शकते. सर्व सामान्य ग्राहकांना याचा फायदा होऊ शकतो.
सराफा संघटनांनी सरकारला एक आराखडा सादर केला आहे. आराखड्यानुसार, योजनेच्या सुरुवातीच्या टप्प्यासाठी देशांतर्गत घरांतून अंदाजे 200 टन सोनं पुन्हा बाजारात आणण्याचा प्लान आहे. जुनं सोन पुन्हा बाजारात विक्रीसाठी आणून देशांतर्गत सुवर्ण प्रणाली निर्माण करण्याची सरकारची योजना आहे. भारताला सोन्याची गरज भागवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात सोनं आयात करावे लागते. मात्र, जुन्या सोन्याच्या माध्यमातूून भारतात देशांतर्गतच नव्याने सोनं उलब्ध झाल्यास भारताला जादा प्रमाणात सोनं आयात करावे लागणार नाही. यामुळे सोनं आयातीवर मोठ्या प्रमाणात खर्च होणाऱ्या परकीय चलनाची बचत होणार आहे.
सरकारने यापूर्वी सुवर्णमुद्रीकरण योजना सुरू केली होती. या योजनेअंतर्गत बँकांमध्ये सोनं जमा करण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. मात्र, लोक थेट बँकेत जाण्यास कचरत होते. नव्या प्रस्तावानुसार, ग्राहक आपले जुने दागिने थेट बँकेत नेण्याऐवजी, त्यांच्या जवळच्या नोंदणीकृत सराफाकडे जाऊ शकतात. सराफ ते जुने दागिने वितळवून, त्यांची शुद्धता तपासून, ते बँकेत जमा करतील .
प्रस्तावानुसार, जमा केलेल्या सोन्याच्या बदल्यात ग्राहकाच्या बँक खात्यात समान मूल्याची सोन्याची नाणी जमा केली जाऊ शकतात. सराफांना कच्चा माल म्हणून कमी किमतीत सोनं उपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा प्रस्ताव आहे. कर आणि आयकर नोटिसांच्या भीतीमुळे अनेक जण बँकांमध्ये सोनं जमा करण्याचे टाळतात. मात्र, नवीन योजनेअंतर्गत लोक आपलं सोनं सराफांकडे जमा करु शकतात.
कर नियमांनुसार, विहित मर्यादेत सोने बाळगणाऱ्यांना सूट आहे. नियमांनुसार, विवाहित महिला 500 ग्रॅमपर्यंत सोने बाळगू शकतात, तर अविवाहित महिलांसाठी ही मर्यादा 250 ग्रॅम आहे. पुरुष 100 ग्रॅमपर्यंत सोने बाळगू शकतात. तथापि, कोणत्याही विशिष्ट प्रकरणातील अंतिम निकाल संबंधित नियम आणि परिस्थितीवर अवलंबून असतो. सरकारने अद्याप या योजनेची अधिकृत घोषणा केली नसली तरी, देशांतर्गत सराफा बाजार या निर्णयाबद्दल अत्यंत उत्साही आणि सकारात्मक आहे. आयात शुल्कातील अलीकडील बदलांमुळे देशांतर्गत सोन्याला औपचारिक बँकिंग प्रणालीमध्ये समाकलित करण्याच्या प्रयत्नांना गती मिळाली आहे. सराफा बाजाराचा हा नवीन उपक्रम सूचित करतो की, भविष्यात घरात साठवलेले सोने केवळ लॉकरची शोभा वाढवणार नाही, तर ते आत्मनिर्भरता आणि आर्थिक प्रगतीचा एक प्रमुख स्रोत देखील बनू शकेल.