Gold News : 100 वर्षांपूर्वी सोन्याचा दर काय? जर तुमच्या आजोबांनी तेव्हा विकत घेतलं असतं, तर आज तुम्ही असता कोट्याधीश

Akshaya Tritiya Gold Rate : अक्षय्य तृतीया हा दिन हिंदू धर्मात अतिशय शुभ मानला जातो. यादिवशी सोनं खरेदीला विशेष महत्त्व आहे. पण आज सोन्याचे दर पाहात ते खरेदी करणे सर्वसामान्यांना परवडत नाही. पण तुम्हाला 100 वर्षांपूर्वी सोन्याची किंमत कळली ना तर तुम्हाला जोरदार धक्का बसेल. 

नेहा चौधरी | Updated: Apr 19, 2026, 07:54 AM IST
Photo: Gemini AI

Gold Rate on Akshaya Tritiya : हिंदू धर्मात सणाला अतिशय महत्त्व असतो. अक्षय्य तृतीया हा हिंदू धर्मात विशेष आणि शुभ दिन मानला जातो. वर्षाला साडेतीन मुहूर्त असतात ज्यादिवशी कोणत्याही शुभ मुहूर्त पाहण्याची गरज नसते. यादिवशी केलेलं कामावर देवांचा आशीर्वाद असतो. अक्षय्य तृतीया हा देखील साडेतीन मुहूर्तापैकी एक आहे. यादिवशी मोठ्या प्रमाणात शुभ कार्य आणि खरेदी करण्यात येते. खासकरुन सोनं खरेदीला विशेष महत्त्व आहे. शास्त्रात सांगण्यात आलंय की, यादिवशी सोनं खरेदी केल्यास ते अक्षय राहतं. 

पण गेल्या अनेक वर्षांमध्ये सोन्याचा वाढत्या दरामुळे सोनं खरेदी ही सर्वसामान्यांसाठी फक्त स्वप्न राहिली आहे. सध्याची सोन्याची किंमत पाहता 10 ग्रॅम सोन्यासाठी एक लाखांपेक्षा जास्त पैसे मोजावे लागतात. पण तुम्हाला माहितीये का 100 वर्षांपूर्वी म्हणजे 1926 साली सोन्याचा दर काय होता ते. तुम्हाला ही किंमत कळली ना तर तुम्हाला जोरदार धक्का बसेल. 

शंभर वर्षांपूर्वी सोनं किती दरात मिळायचं?

आज सोन्याचे भाव वधारले असतील पण तुम्हाला जाणून आश्चर्य वाटेल, 100 वर्षांपूर्वी म्हणजे 1926 साली सोनं इतकं स्वस्त होतं की, तुम्हाला विश्वासच बसणार नाही. त्या काळात एक तोळा म्हणजे सुमारे 10 ग्रॅम सोन्याची किंमत किती असेल ते आज आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.  1926 साली जर तुम्ही 24-कॅरेट सोनं फक्त 10 ग्रॅम जरी विकत घेतले असते, तर तुम्ही आज कोट्याशीक्ष झाल्या असता. हो, अगदी बरोबर तेव्हा सोन्याचे भाव इतके कमी होते की आज ते काय असतील याची कल्पना करणेही कोणालाही कठीण होईल. 

 

10 ग्रॅम सोनं फक्त 19 रुपयांमध्ये!

100 वर्षांपूर्वी म्हणजे 1926 साली सोनं 10 ग्रॅम सोन्याची किंमत फक्त 19 ते 21 रुपये एवढी होती. आज तेच सोनं लाखोंच्या घरात गेलं आहे. हे सोनं 1925 मध्ये 10 ग्रॅम फक्त 18 ते 19 रुपयात मिळत होतं. याचा अर्थ, त्या काळातही सोन्याचे दर वाढत होते, पण ती इतके नव्हते की, सर्वसामान्य सोनं खरेदी करु शकत नव्हते. गेल्या 100 वर्षांत सोन्याच्या किमतीत प्रचंड वाढ झाल्याचे आपल्या आजी आजोबांनी पाहिलं आहे. त्यांच्यासाठी सध्या सोन्याच्या किंमती म्हणजे अविश्वसनीय गोष्ट आहे. आज तर 19 कांदे - टमाटर पण येत नाही. त्या काळात या 19 रुपयांमध्ये चक्क 10 ग्रॅम सोनं मिळत होतं. कल्पना करा, जर तुमच्या आजी-आजोबांनी तेव्हा सोनं विकत घेतलं असतं, तर आज तुमच्याकडे किती पैसा असता ते...

आजचा सोन्याचा दर विचार केला तर 2026 मध्ये सोनं प्रति तोळा हे सुमारे 70,000 पेक्षा महाग होईल. जर आजोबांनी त्या काळात एक तोळ सोनं 20 रुपय या हिशोबने 1,000 तोळे म्हणजे 10 किलो सोनं खरेदी केलं असतं तर ते आज 70000000 म्हणजे 7 कोटींच्या घरात असतं. 

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

