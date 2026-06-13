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Explainer: आत्ताच्या दराच्या अर्ध्या किंमतीत मिळणार सोनं; 2026 संपण्याआधी गोल्ड मार्केटमध्ये मोठा भूकंप येणार, PM मोदींच्या आवाहनानंतर काय घडलं?

2026 संपण्याआधी गोल्ड मार्केटमध्ये मोठा भूकंप येऊ शकतो. सोन्याचे दर क्रॅश होऊ शकतात. आत्ताच्या दराच्या अर्ध्या किंमतीत सोनं खरेदी करता येऊ शकते इतके सोन्याचे दर घसरणार आहे.

Written ByVanita Kamble
Published: Jun 13, 2026, 05:54 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 05:54 PM IST
Explainer: आत्ताच्या दराच्या अर्ध्या किंमतीत मिळणार सोनं; 2026 संपण्याआधी गोल्ड मार्केटमध्ये मोठा भूकंप येणार, PM मोदींच्या आवाहनानंतर काय घडलं?

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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