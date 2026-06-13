/Explainer: आत्ताच्या दराच्या अर्ध्या किंमतीत मिळणार सोनं; 2026 संपण्याआधी गोल्ड मार्केटमध्ये मोठा भूकंप येणार, PM मोदींच्या आवाहनानंतर काय घडलं?

Gold Price Crash : सोने आणि चांदीच्या दरात मोठी घसरण झाली आहे. आठवडाभरात सोन्याचे दर 6,400 रुपयांनी तर चांदीचे दर 14,300 रुपयांनी घसरले. इंडिया बुलियन ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, 24 कॅरेट सोन्याचा भाव या आठवड्यात 6,438 रुपयांनी कमी होऊन प्रति 10 ग्रॅम 1,47,800 रुपये झाला आहे ( आजचा सोन्याचा भाव ), तर यापूर्वी तो 1,54,238 रुपये होता. 2026 संपण्याआधी गोल्ड मार्केटमध्ये मोठा भूकंप येणार आहे. आत्ताच्या दराच्या अर्ध्या किंमतीत सोनं मिळणार आहे. सोन्याच्या दराबाबत तज्ञांनी मोठा इशारा दिला आहे.
देशाची आर्थिक स्थिती सावरण्यासाठी PM नरेंद्र मोदी यांनी देशवासियांना सोनं खरेदी न करण्याचे आवाहन केले. त्यांच्या या आवाहनानंतर गोल्ड मार्केटमध्ये प्रचंड उलथापालथ पहायला मिळत आहे. सध्या लग्न सराईचा हंगाम असल्याचे मोठ्या प्रमाणात सोनं खरेदी केली जात आहे. सोन्याच्या दरात घसरण झाल्याने खरेदीदारांना दिलासा मिळाला आहे. गुंतवणुकीसाठी सोने खरेदी करण्याचा विचार करत असाल तर कमोडिटी बाजार आणि इतिहास एक महत्त्वपूर्ण संकेत देत आहेत.
येत्या काही दिवसांत सोन्याच्या दरात मोठी घसरण होऊ शकते असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. जागतिक बाजारपेठा आणि भारतीय सराफा बाजार यांच्यात एक तीव्र विरोधाभास दिसून येत आहे. एकीकडे जागतिक स्तरावर सोन्याच्या किमती घसरल्या आहेत, तर दुसरीकडे भारतीय बाजारपेठेत अलीकडे मोठी अस्थिरता दिसून आली आहे.
इराण आणि अमेरिका इस्त्रायल युद्धामुळे सोनं आणि चांदीच्या किंमती मोठ्या प्रमाणात घसरल्या आहेत. सोनं सध्या त्याच्या विक्रमी उच्चांकावरून 25 टक्के खाली आले आहे. सोन्याच्या किंमती आणखी खाली येऊ शकतात.
जागतिक सराफा बाजारावर नजर टाकली असती या वर्षी जानेवारी महिन्यात सोन्याच्या दराने प्रति औंस 5,595 डॉलर्सचा विक्रमी उच्चांक गाठला होता. तेव्हापासून, त्याच्या विक्रमी उच्चांकावरून जवळपास 25 टक्के घसरण झाली आहे. या घसरणीमुळे ज्यांनी विक्रमी उच्चांकावर सोने खरेदी केले होते. त्यांना सोन्याच्या दरात वाढ होईल अशी अपेक्षा होती. मात्र, आता सोन्याचे दर घसरल्याने गुंतवणूकदारांना धक्का बसला आहे.
साप्ताहिक आकडेवारीनुसार, सोने आणि चांदीच्या दरात किंचित वाढ दिसून आली. आंतरराष्ट्रीय बाजारात, सोन्याचा भाव प्रति औंस 4,222 डॉलरवर किंचित वधारला होता. दरम्यान, भारतात, एमसीएक्स (MCX) या कमोडिटी एक्सचेंजवर सोन्याचा भाव 1.17 टक्केनी वाढून प्रति 10 ग्रॅम 1,50,675 रुपयांवर बंद झाला.
सध्या सोन्यासमोर दोन आव्हाने आहेत. पहिले म्हणजे, यूएस फेडरल रिझर्व्हकडून व्याजदरात वाढ होण्याची शक्यता आहे. शिवाय, डॉलरमधील वाढ हीदेखील सोन्यासाठी चांगली बातमी नाही. हे दोन्ही घटक सोन्यावर आणखी दबाव आणू शकतात. मध्य पूर्वेतील तणाव निवळल्यावर आणि कच्च्या तेलाच्या किमती प्रति बॅरल 80 डॉलरपर्यंत खाली आल्यावरच सोने आणि चांदीच्या किमती वाढू शकतात. मात्र, सध्या तेलाच्या किमती 90 डॉलरच्या आसपास आहेत.
UBS च्या अंदाजानुसार, सोन्याच्या किमतींमधील सततच्या घसरणीमुळे अल्पावधीत मोठी घसरण होऊ शकते. अमेरिकेची फेडरल रिझर्व्ह व्याजदर वाढवू शकते, त्यामुळे नजीकच्या काळात सोन्याच्या किमती प्रति औंस $3,850 ते $4,000 पर्यंत घसरू शकतात . वाढत्या व्याजदरांमुळे सोन्याच्या दरात घरसण होऊ शकते. मध्य पूर्वेतील सततचा तणाव आणि जागतिक अनिश्चितता असूनही, सराफा बाजारात सोने आणि चांदीच्या दरात मोठी घसरण होत आहे. सोनं हा गुंतवणुकीचा सर्वोत्तम आणि सुरक्षित आहे. संकटाच्या काळात सामान्यतः सुरक्षित गुंतवणूक मानल्या जाणाऱ्या या मौल्यवान धातूंच्या किमती यावेळी घसरल्या आहेत. सोन्याच्या किमती अलीकडील उच्चांकावरून लक्षणीयरीत्या खाली आल्या आहेत, तर चांदीच्या दरातही मोठी घसरण दिसून आली आहे. डॉलरचे बळकटीकरण, गुंतवणूकदारांकडून होणारी नफावसुली आणि पंतप्रधानांनी सोन्याची खरेदी कमी करण्याचे केलेले आवाहन यांसारख्या अनेक घटकांमुळे सोन्याच्या दरात घसरण झाली आहे. पंतप्रधानांचे हे आवाहन देशाचे वाढते आयात बिल आणि चालू खात्यातील तूट नियंत्रणात आणण्याच्या उद्देशाने आहे.