सोन्याचा दर 3,351 रुपयांनी तर चांदीचा दर 6940 रुपयांनी घसरला; लग्नसराईच्या काळात सध्याचे दर काय आहेत?

सोन्या चांदीचे दर पुन्हा एकदा घसरले आहेत. यामुळे लग्नसराईच्या काळात सोनं खरेद करणाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Nov 15, 2025, 06:03 PM IST
Gold And Silver Latest Rate : सोन्या चांदीच्या दरात सातत्याने चढ उतार सुरु आहेत.  आठवड्याच्या शेवटच्या दिवशी शुक्रवारी सोने आणि चांदीच्या किमतीत मोठी घसरण झाली. अमेरिकन फेडरल रिझर्व्ह अधिकाऱ्यांकडून डिसेंबरमध्ये व्याजदर कपातीची अपेक्षा कमी झाली आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही सोन्याच्या किमतीत मोठी घसरण झाली. एमसीएक्सवर 5 डिसेंबरच्या डिलिव्हरीसाठी सोने ट्रेडिंग दरम्यान  1,21,800 रुपये प्रति 10 ग्रॅमवर ​​घसरले. अखेर सोन्याचा दर 23,400 रुपये, म्हणजेच 3,351 रुपये किंवा सुमारे 2.64 टक्के घसरले. चांदी देखील 6,940 रुपये किंवा 4.27 टक्के घसरून 1,55,530 रुपये प्रति किलोवर आली. 

आंतरराष्ट्रीय सोन्याच्या किंमती 3 टक्केने घसरल्या. शेअर बाजारात झालेल्या तीव्र घसरणीमुळे ही घसरण झाली. अमेरिकन फेडरल रिझर्व्ह अधिकाऱ्यांच्या कडक विधानांमुळे बाजार हादरला आणि डिसेंबरमध्ये व्याजदर कपातीची अपेक्षा कमी झाली. स्पॉट गोल्ड 1.9 टक्के घसरून 4,092.72 डॉलर प्रति औंसवर पोहोचले. दिवसापूर्वी ते 3 टक्के पेक्षा जास्त घसरले होते. तथापि, या आठवड्यात सोन्याच्या किमतीत एकूण 2.3 टक्केने वाढ झाली आहे.

विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की डिसेंबरमध्ये फेडकडून दर कपातीची शक्यता सोने आणि चांदीच्या बाजारपेठेतून दूर झाली आहे. गुरुवारी संपलेल्या दीर्घकाळ चाललेल्या सरकारी बंदमुळे डेटामध्ये लक्षणीय तफावत निर्माण झाली, ज्यामुळे पुढील महिन्याच्या धोरण बैठकीपूर्वी फेड आणि व्यापाऱ्यांना अंधारात ठेवण्यात आले. गुंतवणूकदारांना आशा होती की नवीन आकडेवारीमुळे अर्थव्यवस्था मंदावत असल्याचे दिसून येईल, ज्यामुळे फेडने डिसेंबरमध्ये व्याजदर कमी करण्यास भाग पाडले, ज्यामुळे व्याजदर नसलेल्या सोन्याची मागणी वाढली. तथापि, फेडरल रिझर्व्हच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की डिसेंबरमध्ये व्याजदर कमी करण्याची शक्यता कमी आहे. यामुळे शेअर बाजारांमध्ये तसेच सोन्या- चांदीच्या किमतीत घसरण झाली. 

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

Gold price falls by Rs 3351silver price falls by Rs 6940Gold And Silver Latest Rateसोन्या चांदीचे दर घसरले

