/वर्षभरात सोनं 60 टक्क्यांनी महागलं! 98 हजारांवरून भाव थेट 1.57 लाखांवर; आणखी दर वाढले तर काय होईल?

गेल्या वर्षभरात सोन्याच्या दरात विक्रमी तेजी पाहायला मिळाली आहे. वर्षभरापूर्वी गणेश चतुर्थीच्या काळात 10 ग्रॅम सोन्याचा भाव सुमारे 98 हजार रुपये होता. आता याच काळात सोन्याची किंमत थेट 1.57 लाख रुपये प्रति 10 ग्रॅमपर्यंत पोहोचली आहे. म्हणजेच अवघ्या एका वर्षात सोनं जवळपास 60 टक्क्यांनी महागलं आहे. सोन्या-चांदीच्या दरात दररोज चढ-उतार होत असतात. मात्र, गेल्या वर्षभरात सोन्याच्या किमतीने घेतलेली झेप विशेष लक्षवेधी ठरली आहे. वाढत्या दरांचा थेट परिणाम ग्राहकांच्या खरेदीवर झाला असून, यंदाच्या सणासुदीच्या काळात सोन्याच्या विक्रीत घट झाल्याचे चित्र आहे.
गणेश चतुर्थीच्या पार्श्वभूमीवर यंदा सोन्याची खरेदी मागील वर्षाच्या तुलनेत कमी झाली आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, यंदाच्या सणासुदीच्या काळात सोन्याच्या विक्रीत सुमारे 15 टक्क्यांची घट नोंदवण्यात आली आहे. सोन्याचे दर मोठ्या प्रमाणात वाढल्यामुळे दागिने खरेदी करणे ग्राहकांसाठी महाग झाले आहे. परिणामी, काही ग्राहकांनी सोन्याची खरेदी कमी केली आहे, तर अनेकांनी जड दागिन्यांऐवजी कमी वजनाच्या दागिन्यांना पसंती दिली आहे.
सोन्याच्या किमती वाढत असताना ग्राहकांच्या खरेदीच्या पद्धतीतही बदल होताना दिसत आहे. मोठे आणि वजनदार दागिने घेण्याऐवजी आता ग्राहक हलके दागिने खरेदी करण्याकडे वळत आहेत. याशिवाय काही ग्राहक दागिन्यांऐवजी सोन्याची नाणी खरेदी करण्याला प्राधान्य देत आहेत. कमी बजेटमध्ये सोनं खरेदी करण्याचा हा एक पर्याय मानला जात आहे. त्यामुळे ग्राहक आपल्या आर्थिक क्षमतेनुसार सोन्याची खरेदी करत असल्याचे दिसून येते.
सोन्याच्या मूळ किमतीत झालेली वाढ तर आहेच, पण दागिने खरेदी करताना हॉलमार्किंग आणि इतर शुल्कांचाही ग्राहकांच्या अंतिम खर्चावर परिणाम होतो. त्यामुळे लग्नसराई, सण किंवा इतर शुभकार्यांसाठी सोनं खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना पूर्वीपेक्षा अधिक रक्कम खर्च करावी लागत आहे. वाढत्या किमतीमुळे ग्राहक आता खरेदी करण्यापूर्वी बजेटचा अधिक काळजीपूर्वक विचार करत आहेत.
सोन्याच्या किमती याच पद्धतीने वाढत राहिल्यास आगामी काळात ग्राहकांच्या खरेदीवर त्याचा आणखी परिणाम होऊ शकतो. जड दागिन्यांऐवजी कमी वजनाचे दागिने घेण्याचा कल वाढण्याची शक्यता आहे. काही ग्राहक सोन्याची खरेदी पुढे ढकलू शकतात किंवा ती पूर्णपणे टाळू शकतात. याचा परिणाम दागिने व्यवसायावरही होऊ शकतो. मात्र, सोन्याची नाणी आणि छोट्या वजनाचे दागिने यांची मागणी टिकून राहण्याची शक्यता आहे, कारण ग्राहक सध्याच्या दरांमध्ये आपल्या गरजा आणि बजेटनुसार खरेदी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
एकंदरीत, गेल्या वर्षभरात सोन्याच्या दरात झालेली जवळपास 60 टक्क्यांची वाढ ग्राहकांसाठी मोठा बदल ठरली आहे. त्यामुळे यंदाच्या सणासुदीच्या काळात सोन्याची खरेदी करताना ग्राहकांचा कल मोठ्या दागिन्यांपेक्षा हलक्या आणि बजेटमध्ये बसणाऱ्या पर्यायांकडे अधिक असल्याचे दिसत आहे.