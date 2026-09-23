Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /भारत
  • /वर्षभरात सोनं 60 टक्क्यांनी महागलं! 98 हजारांवरून भाव थेट 1.57 लाखांवर; आणखी दर वाढले तर काय होईल?

वर्षभरात सोनं 60 टक्क्यांनी महागलं! 98 हजारांवरून भाव थेट 1.57 लाखांवर; आणखी दर वाढले तर काय होईल?

गेल्या वर्षभरात सोन्याच्या दरात मोठी वाढ झाली आहे. एका वर्षापूर्वी गणेश चतुर्थीच्या वेळी सोन्याचा भाव ९८,००० रुपये होता, तर अवघ्या एका वर्षात त्यात ६० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Sep 23, 2026, 01:17 PM IST|Updated: Sep 23, 2026, 01:17 PM IST
वर्षभरात सोनं 60 टक्क्यांनी महागलं! 98 हजारांवरून भाव थेट 1.57 लाखांवर; आणखी दर वाढले तर काय होईल?

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
IIT Bombay मृत्यू प्रकरणात जात का आणली जातेय? राज ठाकरेंचं परखड मत; 'राजकारण्यांना त्यांची लायकी...'
2
3
4
5