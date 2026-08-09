/2030 मध्ये एक तोळा सोन्याचा दर किती असेल? तज्ञांची चकित करणारी भविष्यवाणी

Gold Price Prediction: सध्या जगभारत गोल्ड मार्केटमध्ये सोनं चांदीच्या दरात प्रचंड चढ उतार पहायला मिळत आहे. मध्य पूर्वेतील तणाव, कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किंमती आणि यूएस फेडरल रिझर्व्हचे व्याजदर यांचा परिणाम सोन्याच्या दरावर होत आहे. सध्याची स्थिती पाहता 2030 मध्ये सोन्याचा दर किती असेल याबात तज्ञानांनी अंदाज वर्तवला आहे. सोनं हा सुरक्षित गुंकवणुकीचा सर्वोत्तम पर्याय आहे. यामुळे सोन्याचे दर वाढले तरी सोन्यात गुतवणूक करण्याचा उत्साह काही कमी होत नाही.
बाजाराचे लक्ष आता यूएस फेडरल रिझर्व्हच्या व्याजदर निर्णय आणि रोजगाराच्या आकडेवारीवर केंद्रित आहे. येत्या काही वर्षांत सोने नवीन विक्रमी पातळी गाठू शकते असा दावा अनेक तज्ञांनी केला आहे. काही अहवालांनी 2026-27 आणि 2030 पर्यंत सोन्याचा दर विक्रमी दरावर पोहचू शकतो.
सोने आणि चांदीच्या किमतींमध्ये पुन्हा एकदा वाढ दिसून येत आहे. मध्य पूर्वेतील तणाव अजूनही कायम असल्याने, गुंतवणूकदार सुरक्षित गुंतवणुकीकडे वळत आहेत, ज्यामुळे सोने आणि चांदीला फायदा होत आहे. परिणामी, बाजारात दोन्हीच्या किमतींबाबत सकारात्मक वातावरण दिसून येत आहे.
बाजार आता यूएस फेडरल रिझर्व्हच्या भविष्यातील व्याजदर निर्णयांवर लक्ष ठेवून असेल. व्याजदरानुसार सोने आणि चांदीच्या किमतींना आणखी आधार मिळू शकतो. सोने आणि चांदीमधील तेजीचा कल अजून संपलेला नाही. काही बाजार तज्ज्ञांच्या मते, येत्या काही वर्षांत त्यांच्या किमतींमध्ये आणखी लक्षणीय वाढ होऊ शकते.
2030 च्या दशकाच्या सुरुवातीपर्यंत सोन्याचा भाव प्रति औंस 10,000 डॉलर्सपर्यंत तर, चांदीचा दर प्रति औंस 300 डॉलर्सच्या पुढे जाऊ शकतो. सध्याची तेजी ही पूर्वी दिसून आलेल्या दीर्घकालीन तेजीच्या लाटांसारखीच आहे. एफएक्सएम्पायरच्या एका अहवालानुसार, किमती आता हळूहळू पुन्हा वाढू लागल्या आहेत.
सोनं दर वाढीचा कल ठरवणार भविष्यातील किंमत ठरवणार आहे. जर हा कल असाच सुरू राहिला, तर सोने पुढील वर्षी नवीन विक्रमी उच्चांक गाठू शकते. प्रति औंस 7,000 डॉलर्सचा टप्पाही ओलांडू शकते. जर अमेरिकेची आर्थिक परिस्थिती आणखी कमकुवत झाली, विशेषतः सामाजिक सुरक्षा निधीशी संबंधित आव्हाने वाढल्यास, सोने आणि चांदीच्या किमती सध्याच्या अपेक्षेपेक्षाही जास्त वाढू शकतात असा तज्ञांचा अंदाज आहे.
मध्य पूर्वेतील सततच्या तणावामुळे सुरक्षित गुंतवणुकीची मागणी वाढली. ज्यामुळे सोन्याला आधार मिळाला. तथापि, अमेरिकेतील दीर्घकाळ उच्च व्याजदर राहण्याच्या शक्यतेमुळे त्याच्या वाढीवर काहीसा दबाव येत आहे. 2026 च्या चौथ्या तिमाहीत सोन्याचा भाव प्रति औंस 4,500 डॉलर आणि 2027 च्या पहिल्या सहामाहीत प्रति औंस 5,00 डॉलरपर्यंत पोहोचू शकतो. तथापि, हा केवळ एक अंदाज आहे, कोणतीही हमी नाही.