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2026 वर्षाच्या अखेरीस भारतात सोन्याचा दर किती असेल? तज्ञांनी सांगितलेला आकडा पाहून चकित व्हाल

सध्या भारतात सोनं चांदीच्या दरात प्रचंड घसरण झाली आहे. मात्र, येत्या काही महिन्यांत दरात प्रचंड तेजी येवू शकते. यामुळे   2026 वर्षाच्या अखेरीस भारतात सोन्याचा दर किती असेल? याबाबत तज्ञांनी अंदाज वर्तवला आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Sep 15, 2026, 09:52 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 09:52 PM IST
2026 वर्षाच्या अखेरीस भारतात सोन्याचा दर किती असेल? तज्ञांनी सांगितलेला आकडा पाहून चकित व्हाल

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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