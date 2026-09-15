/2026 वर्षाच्या अखेरीस भारतात सोन्याचा दर किती असेल? तज्ञांनी सांगितलेला आकडा पाहून चकित व्हाल

Gold Price Prediction: मागील काही दिवसांपासून सोनं आणि चांदीच्या दरात मोठी घसरण सुरु आहे. येत्या काही दिवसांत सराफा बाजारात मोठे फेरबदल होऊ शकतात. सोनं चांदीच्या दरात प्रचंड चढ उतार होऊ शकतो. अशातच 2026 वर्षाच्या अखेरीस भारतात सोन्याचा दर किती असू शकता याबाबतचा अंदाज तज्ञांनी वर्तवला आहे. तज्ञांनी सांगितलेला आकडा पाहून चकित व्हाल.
जागतिक बाजारपेठेतील आर्थिक घडामोडींचा परिणाम सराफा बाजारात दिसून येत आहे. सणासुदीच्या आणि लग्नसराईच्या काळात सोनं चांदीची मागणी वाढू शकते. यामुळे याचा परिणाम सोनं चांदीच्या दरावर होऊ शकतो. तज्ञांनी येत्या काही महिन्यांत सोनं चांदीच्या किमतींमध्ये लक्षणीय वाढ होण्याचा अंदाज वर्तवला आहे.
सप्टेंबर अखेरपर्यंत 10 ग्रॅम सोन्याचा दर 1.6 लाख रुपयांपर्यंत पोहोचू शकतो. वर्षाअखेरीस तो १.८ लाख रुपयांपर्यंत पोहोचू शकतो. चांदीचा भावही 3 लाख रुपये प्रति किलोपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे.
सध्या सोन्या-चांदीचे दर का घसरत असले तरी त्यात स्थिरता आहे. दीर्घकाळ चाललेल्या तेजीनंतर काही गुंतवणूकदारांनी केलेल्या नफावसुलीमुळे (प्रॉफिट-बुकिंगमुळे) किमतींवर दबाव आला आहे. याशिवाय, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील बदलांचाही भारतातील मौल्यवान धातूंच्या किमतींवर प्रभाव पडत आहे. MCX च्या आकडेवारीनुसार, गेल्या सात दिवसांत सोन्याच्या किमती सुमारे 4 टक्के आणि चांदीच्या किमती सुमारे 2 टक्केने घसरल्या आहेत. तीन महिन्यांच्या कालावधीत सोन्याच्या किंमती सुमारे 3 टक्के आणि चांदीच्या किमती सुमारे 8 टक्केने घसरल्या आहेत. सहा महिन्यांत सोनं चांदीच्या किंमती कमी झाल्या आहेत. घसरण होऊनही भारतात सोन्याची मागणी प्रचंड वाढली आहे. भारतात सोने केवळ गुंतवणुकीचे साधन नाही, तर त्याची खरेदी थेट सण आणि लग्नसमारंभांशीही जोडलेली आहे. त्यामुळे, सप्टेंबर अखेरपर्यंत सोन्याचा भाव प्रति 10 ग्रॅम सुमारे 1.6 लाख रुपयांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे.
भारतात सण उत्सवांचा कालावधी सुरु झाला आहे. दसरा आणि दिवाळी सण तसेच लग्नसराईचा हंगामही सुरू होईल. ज्यामुळे दागिन्यांच्या मागणीला चालना मिळू शकते. यामुळे ऑक्टोबर महिन्यानंतर सोनं चांदीच्या दरात तेजी येवू शकते. मागणी वाढल्याने सध्याच्या किमती आणखी वाढू शकतात. किंमतीतील घसरण ही ग्राहकांसाठी खरेदीची संधी ठरू शकते.
सणासुदीच्या आणि लग्नसराईच्या काळात मागणी वाढली आणि जागतिक परिस्थिती दरांसाठी अनुकूल राहिली, तर वर्षाअखेरीस 10 ग्रॅम सोन्याचा भाव 1.8 लाख रुपयांपर्यंत पोहोचू शकतो. त्याचप्रमाणे, चांदीच्या दरातही मोठी वाढ होऊन तो ३ लाख रुपये प्रति किलोपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. बाजार विश्लेषकांनी हा अंदाज वर्तवला आहे. सोनं चांदीच्या किंमती आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठा, डॉलर, व्याजदर, भू-राजकीय घडामोडी आणि देशांतर्गत मागणी यांसारख्या अनेक घटकांवर अवलंबून असतात.