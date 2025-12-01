English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
पुन्हा एकदा सोन्याच्या दरात उच्चांकी वाढ होणार? तज्ज्ञांनी कारण सांगत केलं धडकी भरवणारं भाकित

Gold Price Prediction: सोन्याच्या दरात सातत्याने होत असलेले चढ-उतार यामुळं ग्राहकही चिंतेत सापडले आहेत. अशातच भविष्यात सोन्याचे दर आणखी वाढणार असल्याचे भाकित वर्तवण्यात आले आहे. 

मानसी क्षीरसागर | Updated: Dec 1, 2025, 07:16 AM IST
पुन्हा एकदा सोन्याच्या दरात उच्चांकी वाढ होणार? तज्ज्ञांनी कारण सांगत केलं धडकी भरवणारं भाकित
Gold Price Prediction Will gold reach another record high Experts have revealed how much gold will shine next week

Gold Price Prediction: दिवाळीनंतर सोन्याच्या दरात घसरण झाली होती. ऐन लग्नसराईच्या दिवसात सोनं स्वस्त झाल्याने ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला होता. मात्र ग्राहकांच्या चेहऱ्यावरील हा आनंद फार काळ टिकणार का? अशाही चर्चा होत्या. सोनं पुन्हा एकदा उच्चांकी दर गाठणार असा इशारा तज्ज्ञांनी दिला आहे. 

मिळालेल्या माहितीनुसार, येत्या काळात गुंतवणुकदार अमेरिकेतील व्याज दरांबाबत फेडरल रिझर्व्ह बँकचा निर्णय आणि रिझर्व्ह बँकच्या MPC बैठकीबाबत अलर्ट मोडवर आहेत. या व्यतिरिक्त अमेरिकेत जॉब, महागाईचे आकडे आणि रशिया-युक्रेन यांच्यातील युद्ध यासारख्या घटनाक्रमांवरही गुंतवणुकदारांचे लक्ष असणार आहे. 

PTIने दिलेल्या माहितीनुसार, JM फायनान्शियल सर्व्हिसेस लिमिटेडचे EBG- कमोडिटी आणि करन्सी रिसर्चचे व्हाइस प्रेसिडेंट प्रणव मेर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गुंतवणूकदार वेगवेगळ्या प्रदेशांमधील उत्पादन आणि सेवा पीएमआय डेटा, यूएस नोकऱ्यांचा डेटा आणि ग्राहकांच्या भावनांकडे लक्ष देत असल्याने सोने एकत्रीकरणाच्या श्रेणीतून बाहेर पडत आहे. "याव्यतिरिक्त, फेड चेअर जेरोम पॉवेल यांचे सोमवारीचे भाषण, रशिया-युक्रेन शांतता चर्चेतील घडामोडी आणि शुक्रवारी आरबीआय धोरण बैठक या सर्वांवर व्यापारी बारकाईने लक्ष ठेवतील, असं त्यांनी म्हटलं आहे. 

आंतरराष्ट्रीय बाजारात किंमतीत वाढ

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंजवर फेब्रुवारी 2026चा वायदासाठी गोल्ड फ्युचर्स मागील आठवड्यात 3,654 रुपये म्हणजेच 2.9 टक्क्यांनी वाढून शुक्रवारी 1,29,504 रुपये प्रति 10 ग्रॅमवर स्थिरावले होते. तर, मागच्या आठवड्यात आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत डिसेंबरच्या वायद्यासाठी कॉमेक्स गोल्ड फ्युचर्समध्ये 138.8 अमेरिकन डॉलर 3.4 टक्क्यांनी वाढला होता आणि शुक्रवारी 4,218.3 अमेरिकी डॉलर प्रति औंसवर स्थिरावला होता. 

भारतीय बाजारपेठेत, डॉलरच्या तुलनेत रुपयातील चढउतार आणि देशांतर्गत मागणीचा सोन्याच्या किमतींवर परिणाम झाला आहे. एंजल वनचे प्रथमेश मल्ल्या यांच्या मते, सणांचा हंगाम, लग्न समारंभ आणि सतत दागिन्यांची खरेदी यामुळे मौल्यवान धातूंच्या किमती वाढल्या आहेत. त्यांनी असेही म्हटले आहे की जगभरातील मध्यवर्ती बँका नजीकच्या भविष्यात सोन्याची खरेदी सुरू ठेवतील अशी अपेक्षा आहे. तज्ञांचे म्हणणे आहे की भविष्यात सोने विक्रमी उच्चांक गाठू शकते कारण सतत व्याजदर कपातीची अपेक्षा, अमेरिकन डॉलरची होणारी घट याचा परिणाम होऊ शकतो. 

FAQ 

प्रश्न: दिवाळीनंतर सोन्याच्या दरात काय बदल झाला होता?

उत्तर: दिवाळीनंतर सोन्याच्या दरात घसरण झाली होती, ज्यामुळे लग्नसराईच्या दिवसात ग्राहकांना दिलासा मिळाला होता.

प्रश्न: सोन्याचे दर पुन्हा वाढण्याची शक्यता आहे का? तज्ज्ञांचे मत काय आहे?

उत्तर: होय. तज्ज्ञांनी सोन्याचे दर पुन्हा एकदा उच्चांकी पातळी गाठण्याचा इशारा दिला आहे.

प्रश्न: आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याच्या किंमतीत वाढ झाली आहे का?

उत्तर: होय, मागील आठवड्यात आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत डिसेंबरच्या वायद्यासाठी कॉमेक्स गोल्ड फ्युचर्समध्ये वाढ झाली होती आणि ते $4,218.3 प्रति औंसवर स्थिरावले होते.

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

