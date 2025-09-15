English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

उच्चांकी दरवाढीनंतर आज ग्राहकांना दिलासा; सोनं झालं स्वस्त, वाचा 22 कॅरेटचे आजचे भाव

Gold Price Today: आज सोन्या-चांदीच्या दरात किती वाढ झाली आणि किती घट जाणून घेऊयात. 

मानसी क्षीरसागर | Updated: Sep 15, 2025, 01:20 PM IST
उच्चांकी दरवाढीनंतर आज ग्राहकांना दिलासा; सोनं झालं स्वस्त, वाचा 22 कॅरेटचे आजचे भाव
Gold price slips on MCX and silver rates jump in mumbai maharashtra

Gold Price Today: सोन्ं-चांदीच्या दरात सातत्याने चढ उतार होताना दिसत आहेत. भारतीय बाजारात सोन्याच्या दराने सारे उच्चांक मोडले आहेत. तर चांदीच्या दरातही किंचितशी वाढ झाली आहे. सोमवारी सोन्याचा वायदा 1,09,245 प्रति 10 ग्रॅमवर पोहोचले आहे. मागील व्यवहारात भाव 1,09,370 रुपये इतका होता. मागील आठवड्यात सोन्याचे दर वाढले होते. मात्र या आठवड्याच्या सुरुवातीलाच सोन्याच्या दरात किंचितशी घट झाली आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सोन्याची किंमत सोमवारी किंचितशी नरमली आहे. स्पॉट गोल्ड 0.2 टक्क्याने घटून $3.633.86 प्रति औंसवर पोहोचली आहे. तर डिसेंबरचा वायदा अमेरिकी गोल्ड फ्युचर्स 0.4 टक्क्याने $ 3.671.30 वर व्यवहार करत आहे. डॉलरमध्ये आलेल्या मजबुतीकरणामुळं सोन्याच्या दरात आज किंचितशी घट झाली आहे. गुंतवणुकदारांची नजर या आठवड्यात होणाऱ्या अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्ह बैठकीवर आहे. यामुळंही सोन्याच्या किंमतीत घसरू शकतात. 

आज सोन्याच्या दरात 110 रुपयांची घसरण झाली आहे. आज 24 कॅरेट सोन्याचे दर 1,11,060 रुपये प्रतितोळावर स्थिरावले आहेत. 22 कॅरेट सोन्याच्या दरात 100 रुपयांची घसरण झाली असून 1,01,800 रुपयांवर स्थिरावले आहे. तर 18 कॅरेट सोन्याच्या दरात 80 रुपयांनी घसरले असून 83,290रुपयांवर पोहोचले आहे. 

आजचा सोन्याचा भाव काय?

ग्रॅम सोनं किंमत

10 ग्रॅम 22 कॅरेट 1,01,800 रुपये
10 ग्रॅम 24 कॅरेट 1,11,060 रुपये
10 ग्रॅम 18 कॅरेट 83,290 रुपये

ग़्रॅम सोनं किंमत

1 ग्रॅम 22 कॅरेट 10,186 रुपये
1 ग्रॅम 24 कॅरेट 11,106 रुपये
1 ग्रॅम 18 कॅरेट 8,329 रुपये

ग्रॅम सोनं किंमत

8 ग्रॅम 22 कॅरेट 81, 440 रुपये
8 ग्रॅम 24 कॅरेट 88, 848 रुपये
8 ग्रॅम 18 कॅरेट 66, 632 रुपये

मुंबई - पुण्यात कसे असतील सोन्याचे दर?

10 ग्रॅम 22 कॅरेट 1,01,800 रुपये
10 ग्रॅम 24 कॅरेट 1,11,060 रुपये
10 ग्रॅम 18 कॅरेट 83,290 रुपये

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

Tags:
Gold rate todaygold rateToday gold rategold priceGold price today

इतर बातम्या

'गावसकर काल काय...', Ind v Pak मॅचनंतर मोदी सरकार...

स्पोर्ट्स