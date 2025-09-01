महिन्याचा पहिलाच दिवस अन् सोनं-चांदीनं गाठला उच्चांक दर, 'या' दोन कारणांमुळं वाढले भाव

Gold Rate Today: आज सोन्या-चांदीच्या दराने उच्चांक दर गाठला आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पहिल्यांदाच सोनं 3000 डॉलरच्या वर पोहोचले होते तर चांदीदेखील 34 डॉलरच्या आसपास पोहोचली आहे. इतकंच नव्हे तर एमसीएक्सवरदेखील सोन्याच्या दरात मोठी वाढ झाली आहे. सोनं थेट 1 लाखांच्या पार पोहोचलं असून चांदीच्या दराने मोठी उसळी घेतली आहे. चांदी 2039 रुपयांनी उसळून 1,22,410 रुपयांवर पोहोचली आहे. दोन्ही मौल्यवान धातूच्या दरात वाढ झाली आहे.
फेडरल रिझर्व्ह बँक सप्टेंबरमध्ये व्याज दर घटवण्याचा अंदाज ट्रेडर्सने व्यक्त केला आहे. 89 टक्के शक्यता आहे की फेड 25 बेसिस पॉइंटचा दर कमी करेला. कमी व्याज दराच्या काळात सोनं आणि चांदी यासारखे नॉन यील्डिंग यासारख्या जंगम मालमत्ता सगळ्यात जास्त फायद्यात राहतात. त्यामुळंच गुंतवणुकदार सोनं-चांदीची खरेदी करत आहेत.
अमेरिका आणि युरोप संघ या दोघांमध्ये टॅरिफ वॉर छेडले आहे. राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले आहे की, जर युरोपियन युनियनने अमेरिकन व्हिस्कीवरील 50% कर रद्द केला नाही, तर अमेरिका युरोपियन वाइन आणि मद्य उत्पादनांवर 200% कर लादण्यात. या इशाऱ्यामुळे बाजारात अनिश्चितता आणि भीती वाढली आहे, ज्यामुळे गुंतवणूकदार सुरक्षित पर्यायाकडे धावत आहेत. दोन्हीमध्ये अमेरिका आघाडीवर आहे.
आज 24 कॅरेट सोन्याच्या दरात 930 रुपयांची वाढ झाली असून 1,05,880 रुपयांवर पोहोचले आहे. तर 22 कॅरेट सोन्याच्या दरात 850 रुपयांची वाढ झाली असून प्रतितोळा सोनं 97,050 रुपयांवर पोहोचलं आहे. 18 कॅरेट सोन्याच्या दरात 700 रुपयांची वाढ झाली असून प्रतितोळा 79,410 रुपयांवर स्थिरावले आहे.
ग्रॅम सोनं किंमत
10 ग्रॅम 22 कॅरेट 97,050 रुपये
10 ग्रॅम 24 कॅरेट 1,05,880 रुपये
10 ग्रॅम 18 कॅरेट 79,410 रुपये
ग़्रॅम सोनं किंमत
1 ग्रॅम 22 कॅरेट 9,705 रुपये
1 ग्रॅम 24 कॅरेट 10,588 रुपये
1 ग्रॅम 18 कॅरेट 7,941 रुपये
ग्रॅम सोनं किंमत
8 ग्रॅम 22 कॅरेट 77, 640 रुपये
8 ग्रॅम 24 कॅरेट 84, 704 रुपये
8 ग्रॅम 18 कॅरेट 63, 528 रुपये
22 कॅरेट- 97,050 रुपये
24 कॅरेट- 1,05,880 रुपये
18 कॅरेट- 79,410 रुपये
-24 कॅरेट: 99.9% शुद्ध सोने, गुंतवणुकीसाठी वापरले जाते.
-22 कॅरेट: 91.6% शुद्ध सोने, दागिन्यांसाठी वापरले जाते (8.4% इतर धातू मिसळलेले).
-18 कॅरेट: 75% शुद्ध सोने, अधिक टिकाऊ दागिन्यांसाठी वापरले जाते (25% इतर धातू).
- सोन्याची शुद्धता तपासा (हॉलमार्क किंवा स्टॅम्प).
-विश्वासार्ह ज्वेलरकडून खरेदी करा.
-मेकिंग चार्जेस आणि GST (3% सोन्यावर आणि 5% मेकिंग चार्जेसवर) विचारात घ्या.
-खरेदीचे बिल आणि शुद्धतेचे प्रमाणपत्र घ्या.
सोन्याच्या किंमती जागतिक बाजारातील चढ-उतारांनुसार आणि स्थानिक मागणीनुसार दररोज अनेक वेळा बदलू शकतात. MCX वर दररोज सकाळी आणि संध्याकाळी किंमती अपडेट होतात.