Marathi News
महिन्याचा पहिलाच दिवस अन् सोनं-चांदीनं गाठला उच्चांक दर, 'या' दोन कारणांमुळं वाढले भाव

Gold Rate Today: गणेशोत्सवादरम्यान सोन्याच्या दराने उच्चांक गाठला आहे. आज काय आहेत सोन्याचे दर जाणून घ्या.  

मानसी क्षीरसागर | Updated: Sep 1, 2025, 01:07 PM IST
Gold Rate Today: आज सोन्या-चांदीच्या दराने उच्चांक दर गाठला आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पहिल्यांदाच सोनं 3000 डॉलरच्या वर पोहोचले होते तर चांदीदेखील 34 डॉलरच्या आसपास पोहोचली आहे. इतकंच नव्हे तर एमसीएक्सवरदेखील सोन्याच्या दरात मोठी वाढ झाली आहे. सोनं थेट 1 लाखांच्या पार पोहोचलं असून चांदीच्या दराने मोठी उसळी घेतली आहे. चांदी 2039 रुपयांनी उसळून 1,22,410 रुपयांवर पोहोचली आहे. दोन्ही मौल्यवान धातूच्या दरात वाढ झाली आहे. 

पहिलं कारण काय?

फेडरल रिझर्व्ह बँक सप्टेंबरमध्ये व्याज दर घटवण्याचा अंदाज ट्रेडर्सने व्यक्त केला आहे. 89 टक्के शक्यता आहे की फेड 25 बेसिस पॉइंटचा दर कमी करेला. कमी व्याज दराच्या काळात सोनं आणि चांदी यासारखे नॉन यील्डिंग यासारख्या जंगम मालमत्ता सगळ्यात जास्त फायद्यात राहतात. त्यामुळंच गुंतवणुकदार सोनं-चांदीची खरेदी करत आहेत. 

दुसरं कारण काय? 

अमेरिका आणि युरोप संघ या दोघांमध्ये टॅरिफ वॉर छेडले आहे. राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले आहे की, जर युरोपियन युनियनने अमेरिकन व्हिस्कीवरील 50% कर रद्द केला नाही, तर अमेरिका युरोपियन वाइन आणि मद्य उत्पादनांवर 200% कर लादण्यात. या इशाऱ्यामुळे बाजारात अनिश्चितता आणि भीती वाढली आहे, ज्यामुळे गुंतवणूकदार सुरक्षित पर्यायाकडे धावत आहेत. दोन्हीमध्ये अमेरिका आघाडीवर आहे.

आज 24 कॅरेट सोन्याच्या दरात 930 रुपयांची वाढ झाली असून 1,05,880 रुपयांवर पोहोचले आहे. तर 22 कॅरेट सोन्याच्या दरात 850 रुपयांची वाढ झाली असून प्रतितोळा सोनं 97,050 रुपयांवर पोहोचलं आहे. 18 कॅरेट सोन्याच्या दरात 700 रुपयांची वाढ झाली असून प्रतितोळा 79,410 रुपयांवर स्थिरावले आहे. 

आज काय आहेत सोन्याचे भाव?

ग्रॅम सोनं किंमत
10 ग्रॅम 22 कॅरेट 97,050 रुपये
10 ग्रॅम 24 कॅरेट 1,05,880 रुपये
10 ग्रॅम 18 कॅरेट 79,410 रुपये

ग़्रॅम सोनं किंमत
1 ग्रॅम 22 कॅरेट 9,705 रुपये
1 ग्रॅम 24 कॅरेट 10,588 रुपये
1 ग्रॅम 18 कॅरेट 7,941 रुपये

ग्रॅम सोनं किंमत
8 ग्रॅम 22 कॅरेट 77, 640 रुपये
8 ग्रॅम 24 कॅरेट 84, 704 रुपये
8 ग्रॅम 18 कॅरेट 63, 528 रुपये

मुंबई - पुण्यात कसे असतील सोन्याचे दर?

22 कॅरेट-  97,050 रुपये
24 कॅरेट- 1,05,880 रुपये
18 कॅरेट- 79,410 रुपये

FAQ

1) 24 कॅरेट, 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेट सोन्यात काय फरक आहे?

-24 कॅरेट: 99.9% शुद्ध सोने, गुंतवणुकीसाठी वापरले जाते.  
-22 कॅरेट: 91.6% शुद्ध सोने, दागिन्यांसाठी वापरले जाते (8.4% इतर धातू मिसळलेले).  
-18 कॅरेट: 75% शुद्ध सोने, अधिक टिकाऊ दागिन्यांसाठी वापरले जाते (25% इतर धातू).  

2) मुंबई आणि पुण्यात सोने खरेदी करताना कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवाव्यात? 

- सोन्याची शुद्धता तपासा (हॉलमार्क किंवा स्टॅम्प).  
-विश्वासार्ह ज्वेलरकडून खरेदी करा.  
-मेकिंग चार्जेस आणि GST (3% सोन्यावर आणि 5% मेकिंग चार्जेसवर) विचारात घ्या.  
-खरेदीचे बिल आणि शुद्धतेचे प्रमाणपत्र घ्या.  

3) सोन्याच्या किंमती दररोज किती वेळा बदलतात?

सोन्याच्या किंमती जागतिक बाजारातील चढ-उतारांनुसार आणि स्थानिक मागणीनुसार दररोज अनेक वेळा बदलू शकतात. MCX वर दररोज सकाळी आणि संध्याकाळी किंमती अपडेट होतात.

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

Tags:
Gold rate todaygold rateToday gold rategold priceGold price today

