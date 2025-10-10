दागिने खरेदीची सुवर्णसंधी; उच्चांकी दरवाढीनंतर आधी स्वस्त झालं सोनं, वाचा प्रतितोळ्याचा भाव

Gold Rate Today: कित्येक दिवसांपासून सोन्याच्या दरात उच्चांकी वाढ होत होती. ऐस सणासुदीच्या काळात सोन्याचे दर गगनाला भिडल्याने सराफा बाजारातदेखील एकच खळबळ उडाली होती. मात्र आज ग्राहकांना थोडा दिलासा मिळाला आहे. आज सोन्याच्या दरात काहीशी घसरण झाली आहे. मात्र सोनं अजूनही एक लाखांवरच आहे.
2025मध्ये सोन्याच्या दराने मोठी उसळी घेतली होती. यावर्षी सोन्याने 50 टक्क्याहून अधिक परतावा दिला आहे. आर्थिक मंदीचे संकेत, मध्यपूर्वेतील तणाव आणि अमेरिकेतील व्याजदरांवरील कपातीच्या चर्चेमुळे गुंतवणूकदार सुरक्षित धातूंमध्ये गुंतवणूक वाढवत आहेत. त्यामुळं सराफा बाजारात सोनं आणि चांदीच्या दराने विक्रमी वाढ झाली आहे.
आज 24 कॅरेट सोन्याच्या दरात 1860 रुपयांची घसरण झाली आहे. त्यामुळं प्रतितोळा सोनं 1,22,290 रुपयांवर पोहोचलं आहे. तर 22 कॅरेट सोन्याच्या दरात 1,700 रुपयांची घसरण झाली असून प्रतितोळा सोनं 1,12,100 रुपयांवर स्थिरावलं आहे. 18 कॅरेट सोन्याच्या दरात 1390 रुपयांची घट झाली असून प्रतितोळा सोनं 91,720 रुपयांवर पोहोचली आहे.
- 10 ग्रॅम सोनं किंमत
10 ग्रॅम 22 कॅरेट 1,12, 100 रुपये
10 ग्रॅम 24 कॅरेट 1,22,290 रुपये
10 ग्रॅम 18 कॅरेट 91,720 रुपये
- 1 ग्रॅम सोनं किंमत
1 ग्रॅम 22 कॅरेट 11,210 रुपये
1 ग्रॅम 24 कॅरेट 12,229 रुपये
1 ग्रॅम 18 कॅरेट 9,172 रुपये
- 8 ग्रॅम सोनं किंमत
8 ग्रॅम 22 कॅरेट 89,680 रुपये
8 ग्रॅम 24 कॅरेट 97, 832 रुपये
8 ग्रॅम 18 कॅरेट 73, 376 रुपये
FAQ
सोन्याचे दर वाढण्यामागे सणासुदीच्या काळातील वाढती मागणी, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील तेजी, आणि फेडरल रिझर्व्हच्या अलीकडील निर्णयांचा प्रभाव आहे. स्पॉट गोल्ड 1.1 टक्क्यांनी वाढून $3,683.24 प्रति औंसवर बंद झाले आहे, तर या आठवड्यात सोन्याच्या किमतीत 11 टक्क्यांची वाढ झाली आहे.
सणासुदीच्या काळात आणि आर्थिक अनिश्चिततेच्या वेळी सोन्याला सुरक्षित गुंतवणूक मानलं जातं. सातत्याने वाढणारे दर आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील चमक यामुळे अनेकजण सोन्याकडे गुंतवणुकीसाठी आकर्षित होत आहेत.
सोन्याचे दर स्थानिक मागणी, पुरवठा, कर, आणि स्थानिक बाजारपेठेतील मध्यस्थांच्या शुल्कांवर अवलंबून असतात. तथापि, सध्या मुंबई आणि पुण्यातील दर वर नमूद केल्यानुसार एकसमान आहेत.