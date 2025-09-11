पितृपक्षात स्वस्त झालं सोनं; आजचा 1 ग्रॅम सोन्याचे दर जाणून घ्या!

Gold Price Today: आज गुरुवारी 11 सप्टेंबर रोजी सोन्याच्या दरात किंचितशी घसरण झाली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून सोन्याचे दर सातत्याने वाढत आहेत. जागतिक स्तरावरील घडामोडी यामुळं सोन्याच्या दराने उच्चांक गाठला होता. मात्र आज सोन्याच्या दरात किंचितशी घसरण झाली आहे. देशात 22 कॅरेट सोन्याचा भाव 1,00,000 रुपयांवर पोहोचला आहे तर 24 कॅरेट सोन्याचा दर 1,10,000 रुपयांवर स्थिरावला आहे.
देशात सध्या पितृपंधरवडा पाळला जात आहे. गेल्या काही वर्षांपूर्वीचा ट्रेंड पाहिला तर या दिवसांत ग्राहक सोन्याची खरेदी करणे टाळतात. मात्र यंदा सोन्याच्या किंमतीत होणाऱ्या चढ-उताराला देशांतर्गंतपेक्षा आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील कारणे अवलंबून आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून सोन्याच्या दरात वाढ होत आहे.
आज देशात चांदीचा दर 1,29,900 रुपये प्रति किलोवर व्यवहार करत आहेत. तर गुरुवारी चांदीच्या दरात 100 रुपयांची घसरण झाली आहे. काल चांदीचा दर 1,30,000 रुपये प्रति किलो इतका होता.
सोनं महागण्याचे एक सगळ्यात मोठे कारण म्हणजे डॉलरची घसरण आणि व्याज दरात कपात होण्याची शक्यता. अमेरिकन डॉलरचा इंडेक्स गेल्या 7 आठवड्यात सगळ्यात निच्चांकी स्तरावर पोहोचला आहे. ज्याच गुंतवणुकदार सुरक्षित गुंतवणुक म्हणून सोन्याचा पर्याय निवडत आहेत. या व्यतिरिक्त जगभरात सेंट्रल बँक सातत्याने सोन्याची खरेदी करत आहे. त्यामुळं येणाऱ्या महिन्यात व्याज दर घटण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. या कारणांमुळं सोन्याने उच्चांकी दर गाठला आहे.
आज 22 कॅरेट 1 ग्रॅम सोन्याची किंमत 10,130 रुपये इतकी आहे. तर 24 कॅरेट 1 ग्रॅम सोन्याची किंमत 11,051 रुपयांवर स्थिरावली आहे. 18 कॅरेट 1 ग्रॅम सोन्याची किंमत 8,288 रुपयांवर स्थिरावली आहे.
10 ग्रॅम 22 कॅरेट 1,10,509 रुपये
10 ग्रॅम 24 कॅरेट 1,01,300 रुपये
10 ग्रॅम 18 कॅरेट 82,880 रुपये
1 ग्रॅम 22 कॅरेट 10,130 रुपये
1 ग्रॅम 24 कॅरेट 11,051 रुपये
1 ग्रॅम 18 कॅरेट 8,288 रुपये
8 ग्रॅम 22 कॅरेट 81, 040 रुपये
8 ग्रॅम 24 कॅरेट 88, 407 रुपये
8 ग्रॅम 18 कॅरेट 66, 304 रुपये
22 कॅरेट- 1,10,509 रुपये
24 कॅरेट- 1,01,300 रुपये
18 कॅरेट- 82,880 रुपये
-24 कॅरेट: 99.9% शुद्ध सोने, गुंतवणुकीसाठी वापरले जाते.
-22 कॅरेट: 91.6% शुद्ध सोने, दागिन्यांसाठी वापरले जाते (8.4% इतर धातू मिसळलेले).
-18 कॅरेट: 75% शुद्ध सोने, अधिक टिकाऊ दागिन्यांसाठी वापरले जाते (25% इतर धातू).
- सोन्याची शुद्धता तपासा (हॉलमार्क किंवा स्टॅम्प).
-विश्वासार्ह ज्वेलरकडून खरेदी करा.
-मेकिंग चार्जेस आणि GST (3% सोन्यावर आणि 5% मेकिंग चार्जेसवर) विचारात घ्या.
-खरेदीचे बिल आणि शुद्धतेचे प्रमाणपत्र घ्या.
सोन्याच्या किंमती जागतिक बाजारातील चढ-उतारांनुसार आणि स्थानिक मागणीनुसार दररोज अनेक वेळा बदलू शकतात. MCX वर दररोज सकाळी आणि संध्याकाळी किंमती अपडेट होतात.