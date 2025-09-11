English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
पितृपक्षात स्वस्त झालं सोनं; आजचा 1 ग्रॅम सोन्याचे दर जाणून घ्या!

Gold Price Today: आज सोन्या-चांदीच्या दरात किंचितशी घसरण झाली असून 22-24 कॅरेटचे दर काय आहेत जाणून घेऊयात.   

मानसी क्षीरसागर | Updated: Sep 11, 2025, 11:46 AM IST
पितृपक्षात स्वस्त झालं सोनं; आजचा 1 ग्रॅम सोन्याचे दर जाणून घ्या!
Gold price today 11 september 2025 gold silver price drop ahed of pitrupaksh MCX check price in mumbai maharashtra

Gold Price Today: आज गुरुवारी 11 सप्टेंबर रोजी सोन्याच्या दरात किंचितशी घसरण झाली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून सोन्याचे दर सातत्याने वाढत आहेत. जागतिक स्तरावरील घडामोडी यामुळं सोन्याच्या दराने उच्चांक गाठला होता. मात्र आज सोन्याच्या दरात किंचितशी घसरण झाली आहे. देशात 22 कॅरेट सोन्याचा भाव 1,00,000 रुपयांवर पोहोचला आहे तर 24 कॅरेट सोन्याचा दर 1,10,000 रुपयांवर स्थिरावला आहे. 

देशात सध्या पितृपंधरवडा पाळला जात आहे. गेल्या काही वर्षांपूर्वीचा ट्रेंड पाहिला तर या दिवसांत ग्राहक सोन्याची खरेदी करणे टाळतात. मात्र यंदा सोन्याच्या किंमतीत होणाऱ्या चढ-उताराला देशांतर्गंतपेक्षा आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील कारणे अवलंबून आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून सोन्याच्या दरात वाढ होत आहे. 

आज देशात चांदीचा दर 1,29,900 रुपये प्रति किलोवर व्यवहार करत आहेत. तर गुरुवारी चांदीच्या दरात 100 रुपयांची घसरण झाली आहे. काल चांदीचा दर 1,30,000 रुपये प्रति किलो इतका होता. 

सोन्याचे दर का वाढले?

सोनं महागण्याचे एक सगळ्यात मोठे कारण म्हणजे डॉलरची घसरण आणि व्याज दरात कपात होण्याची शक्यता. अमेरिकन डॉलरचा इंडेक्स गेल्या 7 आठवड्यात सगळ्यात निच्चांकी स्तरावर पोहोचला आहे. ज्याच गुंतवणुकदार सुरक्षित गुंतवणुक म्हणून सोन्याचा पर्याय निवडत आहेत. या व्यतिरिक्त जगभरात सेंट्रल बँक सातत्याने सोन्याची खरेदी करत आहे. त्यामुळं येणाऱ्या महिन्यात व्याज दर घटण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. या कारणांमुळं सोन्याने उच्चांकी दर गाठला आहे. 

आजचा सोन्याचा भाव काय?

आज 22 कॅरेट 1 ग्रॅम सोन्याची किंमत 10,130 रुपये इतकी आहे. तर 24 कॅरेट 1 ग्रॅम सोन्याची किंमत 11,051 रुपयांवर स्थिरावली आहे. 18 कॅरेट 1 ग्रॅम सोन्याची किंमत 8,288 रुपयांवर स्थिरावली आहे. 

ग्रॅम सोनं किंमत

10 ग्रॅम 22 कॅरेट 1,10,509 रुपये
10 ग्रॅम 24 कॅरेट 1,01,300 रुपये
10 ग्रॅम 18 कॅरेट 82,880 रुपये

ग़्रॅम सोनं किंमत

1 ग्रॅम 22 कॅरेट 10,130 रुपये
1 ग्रॅम 24 कॅरेट 11,051 रुपये
1 ग्रॅम 18 कॅरेट 8,288 रुपये

ग्रॅम सोनं किंमत

8 ग्रॅम 22 कॅरेट 81, 040 रुपये
8 ग्रॅम 24 कॅरेट 88, 407 रुपये
8 ग्रॅम 18 कॅरेट 66, 304 रुपये

मुंबई - पुण्यात कसे असतील सोन्याचे दर?

22 कॅरेट- 1,10,509 रुपये
24 कॅरेट- 1,01,300 रुपये
18 कॅरेट- 82,880 रुपये

FAQ

1) 24 कॅरेट, 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेट सोन्यात काय फरक आहे?

-24 कॅरेट: 99.9% शुद्ध सोने, गुंतवणुकीसाठी वापरले जाते.  
-22 कॅरेट: 91.6% शुद्ध सोने, दागिन्यांसाठी वापरले जाते (8.4% इतर धातू मिसळलेले).  
-18 कॅरेट: 75% शुद्ध सोने, अधिक टिकाऊ दागिन्यांसाठी वापरले जाते (25% इतर धातू).  

2) मुंबई आणि पुण्यात सोने खरेदी करताना कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवाव्यात? 

- सोन्याची शुद्धता तपासा (हॉलमार्क किंवा स्टॅम्प).  
-विश्वासार्ह ज्वेलरकडून खरेदी करा.  
-मेकिंग चार्जेस आणि GST (3% सोन्यावर आणि 5% मेकिंग चार्जेसवर) विचारात घ्या.  
-खरेदीचे बिल आणि शुद्धतेचे प्रमाणपत्र घ्या.  

3) सोन्याच्या किंमती दररोज किती वेळा बदलतात?

सोन्याच्या किंमती जागतिक बाजारातील चढ-उतारांनुसार आणि स्थानिक मागणीनुसार दररोज अनेक वेळा बदलू शकतात. MCX वर दररोज सकाळी आणि संध्याकाळी किंमती अपडेट होतात.

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

