English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

आज सोनं पुन्हा झालं स्वस्त; दागिने खरेदी करायला जाण्यापूर्वी वाचा तोळ्याचा भाव

Gold Rate Today: आज सोन्याच्या दरात पुन्हा एकदा घसरण झाली आहे. वाचा आजचे सोन्याचे दर

मानसी क्षीरसागर | Updated: Nov 12, 2025, 12:42 PM IST
आज सोनं पुन्हा झालं स्वस्त; दागिने खरेदी करायला जाण्यापूर्वी वाचा तोळ्याचा भाव
Gold Price Today 12 Nov MCX Gold Price And Silver Price hike Check 18k 22k 24K price

Gold Rate Today: सोन्याच्या दरात गेल्या काही दिवसांपासून सातत्याने चढ-उतार होताना दिसतोय. मंगळवारी सोन्याचे दरांनी मोठी उसळी घेतली होती. मात्र आज मौल्यवान धातुचे दर घसरले आहेत. आज सोन्याचे दर काय आहेत, जाणून घ्या. 

Add Zee News as a Preferred Source

अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हचे गव्हर्नर स्टीफन मिरॉन यांनी अलीकडेच वाढती बेरोजगारी आणि मंदावलेली महागाई यावर उपाय म्हणून ०.५० टक्के व्याजदरात लक्षणीय कपात करण्याचे संकेत दिले आहेत. तसंच, अमेरिकेत शटडाउनची भीती कमी झाल्यामुळं डिसेंबरच्या बैठकीत फेडरल रिझर्व्हकडून व्याजदर कपातीची वाढती अपेक्षा आहे. त्यामुळं सोन्याच्या दरात सातत्याने चढ-उतार होताना दिसत आहे. 

आज 24 कॅरेट सोन्याच्या दरात 330 रुपयांची घसरण झाली असून 1,25,510 रुपयांवर स्थिरावले आहे. तर 22 कॅरेट सोन्याच्या दरात 300 रुपयांची घट झाली असून 1,15,050 रुपयांवर पोहोचले आहे. तसंच, 18 कॅरेट सोन्याच्या दरात 250 रुपयांची घसरण झाली नसून 94,130 रुपयांवर पोहोचले आहे. 

आजचा सोन्याचा भाव काय?

- 10 ग्रॅम सोनं किंमत

10 ग्रॅम 22 कॅरेट 1,15,050 रुपये
10 ग्रॅम 24 कॅरेट 1,25,510 रुपये
10 ग्रॅम 18 कॅरेट 94,130 रुपये

- 1 ग्रॅम सोनं किंमत
1 ग्रॅम 22 कॅरेट 11,505 रुपये
1 ग्रॅम 24 कॅरेट 11,551 रुपये
1 ग्रॅम 18 कॅरेट 9,413 रुपये

- 8 ग्रॅम सोनं किंमत
8 ग्रॅम 22 कॅरेट 92,040 रुपये
8 ग्रॅम 24 कॅरेट 1,15,050 रुपये
8 ग्रॅम 18 कॅरेट 75,304 रुपये

- मुंबई - पुण्यात कसे असतील सोन्याचे दर? (Today Gold Rate in Mumbai Pune)

10 ग्रॅम 22 कॅरेट 1,15,050 रुपये
10 ग्रॅम 24 कॅरेट 1,25,510 रुपये
10 ग्रॅम 18 कॅरेट 94,130 रुपये

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

Tags:
Gold price todayGold rate todaygold rateसोन्याचा आजचा भावआजचा सोन्याचा भाव

इतर बातम्या

Dharmendra On jamal Kudu dance: ज्येष्ठ अभिनेते धर्मेंद्रां...

मनोरंजन