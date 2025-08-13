English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
आनंदवार्ता! ऐन सणासुदीच्या दिवशी सोनं सलग तिसऱ्या दिवशी स्वस्त, वाचा 24 कॅरेटचे दर

Gold Price Today: आज सोन्याच्या दरात सलग तिसऱ्या दिवशी घसरण झाली आहे. आज काय आहेत सोन्याचे दर जाणून घेऊयात. 

मानसी क्षीरसागर | Updated: Aug 13, 2025, 12:24 PM IST
Gold Price Today: सोन्याच्य दरात सलग तिसऱ्या दिवशी घसरण झाली आहे. MCX वर आज सोन्याच्या दरात किंचितशी घसरण झाली आहे. तर, घसरणीनंतरही सोन्याचे दर एक लाखावरच स्थिरावले आहे. आज फक्त 50 रुपयांनी दर घसरल्याने किंचितसा बदल झाला आहे. 

टॅरिफ रेट आणि जागतिक घडामोडी याचा परिणाम सोन्याच्या दरांवर होताना दिसतोय. सोमवारपासून सोन्याच्या दरात सातत्याने घसरण होताना दिसत आहे. आज सलग तिसऱ्या दिवशी सोनं स्वस्त झालं आहे. आज 24 कॅरेट सोन्याचे दर 50 रुपयांनी घसरून 1,01,350 रुपयांवर स्थिरावले आहेत. तर 22 कॅरेट सोन्याच्या दरातही 50 रुपयांची घट होऊन 92,900 रुपयांवर पोहोचले आहे. 18 कॅरेट सोन्याच्या दरात 40 रुपयांची घट होऊन 76,010 रुपयांवर पोहोचले आहे. 

आज काय आहेत सोन्याचे भाव?

ग्रॅम सोनं किंमत
10 ग्रॅम 22 कॅरेट 92,900 रुपये
10 ग्रॅम 24 कॅरेट 1,01,350 रुपये
10 ग्रॅम 18 कॅरेट 76,010 रुपये

ग़्रॅम सोनं किंमत
1 ग्रॅम 22 कॅरेट 9,290 रुपये
1 ग्रॅम 24 कॅरेट 10,135 रुपये
1 ग्रॅम 18 कॅरेट 7,601 रुपये

ग्रॅम सोनं किंमत
8 ग्रॅम 22 कॅरेट 74,320 रुपये
8 ग्रॅम 24 कॅरेट 81,080रुपये
8 ग्रॅम 18 कॅरेट 60,808 रुपये

मुंबई - पुण्यात कसे असतील सोन्याचे दर?

22 कॅरेट- 92,900 रुपये
24 कॅरेट- 1,01,350 रुपये
18 कॅरेट- 76,010 रुपये
 
FAQ

1) 24 कॅरेट, 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेट सोन्यात काय फरक आहे?

-24 कॅरेट: 99.9% शुद्ध सोने, गुंतवणुकीसाठी वापरले जाते.  
-22 कॅरेट: 91.6% शुद्ध सोने, दागिन्यांसाठी वापरले जाते (8.4% इतर धातू मिसळलेले).  
-18 कॅरेट: 75% शुद्ध सोने, अधिक टिकाऊ दागिन्यांसाठी वापरले जाते (25% इतर धातू).  

2) मुंबई आणि पुण्यात सोने खरेदी करताना कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवाव्यात? 

- सोन्याची शुद्धता तपासा (हॉलमार्क किंवा स्टॅम्प).  
-विश्वासार्ह ज्वेलरकडून खरेदी करा.  
-मेकिंग चार्जेस आणि GST (3% सोन्यावर आणि 5% मेकिंग चार्जेसवर) विचारात घ्या.  
-खरेदीचे बिल आणि शुद्धतेचे प्रमाणपत्र घ्या.  

3) सोन्याच्या किंमती दररोज किती वेळा बदलतात?

सोन्याच्या किंमती जागतिक बाजारातील चढ-उतारांनुसार आणि स्थानिक मागणीनुसार दररोज अनेक वेळा बदलू शकतात. MCX वर दररोज सकाळी आणि संध्याकाळी किंमती अपडेट होतात.

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

