English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

दिवाळीसाठी काहीच दिवस उरले असताना आजचा सोन्याचा भाव काय? वाचा 24 कॅरेटचा भाव

Gold Rate Today: आज सोन्याच्या दरात पुन्हा एकदा वाढ झाली असून जाणून घेऊयात किती आहेत सोन्याचे दर

मानसी क्षीरसागर | Updated: Oct 13, 2025, 12:42 PM IST
दिवाळीसाठी काहीच दिवस उरले असताना आजचा सोन्याचा भाव काय? वाचा 24 कॅरेटचा भाव
Gold Price Today 13 oct prices stable from record highs on MCX check Gold Rate 24K 22K mumbai maharashtra

Gold Rate Today: आज सोन्याचे दर गगनाला भिडले आहेत. त्यामुळं सोनं खरेदी करावं की नाही असा प्रश्न ग्राहकांना पडला आहे. दिवाळी अगदी काही दिवसांवर आली असताना सोन्याचे दर वाढतच चालले आहेत. आज सोन्याचा दर किंचितच वाढला आहे.त्यामुळं येत्या काळात सोनं स्वस्त होण्याची चिन्हे आहेत. 

Add Zee News as a Preferred Source

सोन्याचे दर गेल्या एक महिन्यांपूर्वी उच्चांक गाठला होता. सोनं इतकंच चांदीदेखील महागली होती.चांदीच्या मागणीत वाढ होत असल्याने चांदीनेही उच्चांक दर  गाठला होता.आज सोन्याचा दर किंचितसा वाढला आहे.आंतरराष्ट्रीय स्तरावरदेखील सोन्याचा दर चांगलाच वाढला आहे. 

आज 24 कॅरेट सोन्याचा दर 320 रुपयांनी वाढला आहे. त्यामुळं 10 ग्रॅम सोन्याचा दर 1,25,400 रुपयांवर स्थिरावले आहे. 22 कॅरेट सोन्याचा दर 300 रुपयांनी वाढ झाली आहे 10 ग्रॅम सोन्याचा दर 1,14,950 रुपयांवर स्थिरावला आहे. 18 कॅरेट सोन्याचा दर 240 रुपयांनी महागला असून 94,050 रुपयांवर स्थिरावला आहे. 

आजचा सोन्याचा भाव काय?

- 10 ग्रॅम सोनं किंमत
10 ग्रॅम 22 कॅरेट 1,14, 950 रुपये
10 ग्रॅम 24 कॅरेट 1,25,400 रुपये
10 ग्रॅम 18 कॅरेट 94,050 रुपये

- 1 ग्रॅम सोनं किंमत
1 ग्रॅम 22 कॅरेट 11,495 रुपये
1 ग्रॅम 24 कॅरेट 12,540 रुपये
1 ग्रॅम 18 कॅरेट 9,405 रुपये

- 8 ग्रॅम सोनं किंमत
8 ग्रॅम 22 कॅरेट 91,960 रुपये
8 ग्रॅम 24 कॅरेट 1,00,320 रुपये
8 ग्रॅम 18 कॅरेट 75, 240 रुपये

- मुंबई - पुण्यात कसे असतील सोन्याचे दर? (Today Gold Rate in Mumbai Pune)

10 ग्रॅम 22 कॅरेट 1,14, 950 रुपये
10 ग्रॅम 24 कॅरेट 1,25,400 रुपये
10 ग्रॅम 18 कॅरेट 94,050 रुपये

FAQ

1) सोन्याचे दर का वाढत आहेत?

सोन्याचे दर वाढण्यामागे सणासुदीच्या काळातील वाढती मागणी, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील तेजी, आणि फेडरल रिझर्व्हच्या अलीकडील निर्णयांचा प्रभाव आहे. स्पॉट गोल्ड 1.1 टक्क्यांनी वाढून $3,683.24 प्रति औंसवर बंद झाले आहे, तर या आठवड्यात सोन्याच्या किमतीत 11 टक्क्यांची वाढ झाली आहे.

2) सोन्याची गुंतवणूक का लोकप्रिय आहे?

सणासुदीच्या काळात आणि आर्थिक अनिश्चिततेच्या वेळी सोन्याला सुरक्षित गुंतवणूक मानलं जातं. सातत्याने वाढणारे दर आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील चमक यामुळे अनेकजण सोन्याकडे गुंतवणुकीसाठी आकर्षित होत आहेत.

3) मुंबई आणि पुण्यातील सोन्याचे दर इतर शहरांपेक्षा वेगळे का असतात?

सोन्याचे दर स्थानिक मागणी, पुरवठा, कर, आणि स्थानिक बाजारपेठेतील मध्यस्थांच्या शुल्कांवर अवलंबून असतात. तथापि, सध्या मुंबई आणि पुण्यातील दर वर नमूद केल्यानुसार एकसमान आहेत.

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

Tags:
Gold price todaygold priceGold-Silver Returngold return in 2025silver return in 2025

इतर बातम्या

मुंबईकरांसाठी आणखी एक मेट्रो धावणार; थेट दोन मेट्रो मार्गिक...

मुंबई बातम्या