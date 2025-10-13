दिवाळीसाठी काहीच दिवस उरले असताना आजचा सोन्याचा भाव काय? वाचा 24 कॅरेटचा भाव

Gold Rate Today: आज सोन्याचे दर गगनाला भिडले आहेत. त्यामुळं सोनं खरेदी करावं की नाही असा प्रश्न ग्राहकांना पडला आहे. दिवाळी अगदी काही दिवसांवर आली असताना सोन्याचे दर वाढतच चालले आहेत. आज सोन्याचा दर किंचितच वाढला आहे.त्यामुळं येत्या काळात सोनं स्वस्त होण्याची चिन्हे आहेत.
सोन्याचे दर गेल्या एक महिन्यांपूर्वी उच्चांक गाठला होता. सोनं इतकंच चांदीदेखील महागली होती.चांदीच्या मागणीत वाढ होत असल्याने चांदीनेही उच्चांक दर गाठला होता.आज सोन्याचा दर किंचितसा वाढला आहे.आंतरराष्ट्रीय स्तरावरदेखील सोन्याचा दर चांगलाच वाढला आहे.
आज 24 कॅरेट सोन्याचा दर 320 रुपयांनी वाढला आहे. त्यामुळं 10 ग्रॅम सोन्याचा दर 1,25,400 रुपयांवर स्थिरावले आहे. 22 कॅरेट सोन्याचा दर 300 रुपयांनी वाढ झाली आहे 10 ग्रॅम सोन्याचा दर 1,14,950 रुपयांवर स्थिरावला आहे. 18 कॅरेट सोन्याचा दर 240 रुपयांनी महागला असून 94,050 रुपयांवर स्थिरावला आहे.
- 10 ग्रॅम सोनं किंमत
10 ग्रॅम 22 कॅरेट 1,14, 950 रुपये
10 ग्रॅम 24 कॅरेट 1,25,400 रुपये
10 ग्रॅम 18 कॅरेट 94,050 रुपये
- 1 ग्रॅम सोनं किंमत
1 ग्रॅम 22 कॅरेट 11,495 रुपये
1 ग्रॅम 24 कॅरेट 12,540 रुपये
1 ग्रॅम 18 कॅरेट 9,405 रुपये
- 8 ग्रॅम सोनं किंमत
8 ग्रॅम 22 कॅरेट 91,960 रुपये
8 ग्रॅम 24 कॅरेट 1,00,320 रुपये
8 ग्रॅम 18 कॅरेट 75, 240 रुपये
सोन्याचे दर वाढण्यामागे सणासुदीच्या काळातील वाढती मागणी, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील तेजी, आणि फेडरल रिझर्व्हच्या अलीकडील निर्णयांचा प्रभाव आहे. स्पॉट गोल्ड 1.1 टक्क्यांनी वाढून $3,683.24 प्रति औंसवर बंद झाले आहे, तर या आठवड्यात सोन्याच्या किमतीत 11 टक्क्यांची वाढ झाली आहे.
सणासुदीच्या काळात आणि आर्थिक अनिश्चिततेच्या वेळी सोन्याला सुरक्षित गुंतवणूक मानलं जातं. सातत्याने वाढणारे दर आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील चमक यामुळे अनेकजण सोन्याकडे गुंतवणुकीसाठी आकर्षित होत आहेत.
सोन्याचे दर स्थानिक मागणी, पुरवठा, कर, आणि स्थानिक बाजारपेठेतील मध्यस्थांच्या शुल्कांवर अवलंबून असतात. तथापि, सध्या मुंबई आणि पुण्यातील दर वर नमूद केल्यानुसार एकसमान आहेत.