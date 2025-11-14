ऐन लग्नसराईच्या दिवसात सोन्याच्या दरात मोठे फेरबदल; आज स्वस्त झालं सोनं, वाचा प्रतितोळ्याचे दर

Gold Rate Today 14 Nov 2025: आज सोनं चांदीच्या दरात पुन्हा एकदा घसरण झाली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून सोन्याच्या दरात सातत्याने चढ-उतार होताना दिसतेय. आज सोन्याचे दर किती रुपयांनी कमी झालेत आणि तोळ्याचा भाव काय? जाणून घेऊयात.
कमकुवत अमेरिकन डॉलर आणि अमेरिकन फेडरल रिझर्व्ह अधिकाऱ्यांच्या आक्रमक टिप्पण्यांमुळे शुक्रवारी देशांतर्गत वायदा बाजारात सोन्याच्या किमतीत संमिश्र परिणाम दिसून आले. देशांतर्गत सराफा बाजारात सोन्याच्या किमतीत घट झाली आहे. तर चांदीच्या किमतीत किंचित वाढ झाली आहे.
आज 24 कॅरेट सोन्याच्या दरात 800 रुपयांची घट झाली असून 1,27,850 रुपयांवर स्थिरावली आहे. तर 22 कॅरेट सोन्याच्या दरात 700 रुपयांची घट झाली असून प्रतितोळा 1,17,200रुपयांवर दर स्थिरावले आहेत. 18 कॅरेट सोन्याच्या दरात 580 रुपयांची घट झाली असून प्रतितोळा 95,890 रुपयांवर दर स्थिरावले आहेत.
- 10 ग्रॅम सोनं किंमत
10 ग्रॅम 22 कॅरेट 1,17,200 रुपये
10 ग्रॅम 24 कॅरेट 1,27,850 रुपये
10 ग्रॅम 18 कॅरेट 95,890 रुपये
- 1 ग्रॅम सोनं किंमत
1 ग्रॅम 22 कॅरेट 11,720 रुपये
1 ग्रॅम 24 कॅरेट 12,785 रुपये
1 ग्रॅम 18 कॅरेट 9,589 रुपये
- 8 ग्रॅम सोनं किंमत
8 ग्रॅम 22 कॅरेट 93,760 रुपये
8 ग्रॅम 24 कॅरेट 1,02,280 रुपये
8 ग्रॅम 18 कॅरेट 76,712 रुपये
