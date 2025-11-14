English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
ऐन लग्नसराईच्या दिवसात सोन्याच्या दरात मोठे फेरबदल; आज स्वस्त झालं सोनं, वाचा प्रतितोळ्याचे दर

Gold Rate Today 14 Nov 2025: सोनं-चांदीच्या दरात पुन्हा मोठे फेरबदल झाल्याचे पाहायला मिळतेय. वाचा सविस्तर 

मानसी क्षीरसागर | Updated: Nov 14, 2025, 11:58 AM IST
ऐन लग्नसराईच्या दिवसात सोन्याच्या दरात मोठे फेरबदल; आज स्वस्त झालं सोनं, वाचा प्रतितोळ्याचे दर
Gold Price Today 14 Nov MCX Gold Price And Silver Price drop Check 18k 22k 24K price

Gold Rate Today 14 Nov 2025: आज सोनं चांदीच्या दरात पुन्हा एकदा घसरण झाली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून सोन्याच्या दरात सातत्याने चढ-उतार होताना दिसतेय. आज सोन्याचे दर किती रुपयांनी कमी झालेत आणि तोळ्याचा भाव काय? जाणून घेऊयात. 

कमकुवत अमेरिकन डॉलर आणि अमेरिकन फेडरल रिझर्व्ह अधिकाऱ्यांच्या आक्रमक टिप्पण्यांमुळे शुक्रवारी देशांतर्गत वायदा बाजारात सोन्याच्या किमतीत संमिश्र परिणाम दिसून आले. देशांतर्गत सराफा बाजारात सोन्याच्या किमतीत घट झाली आहे. तर चांदीच्या किमतीत किंचित वाढ झाली आहे. 

आज 24 कॅरेट सोन्याच्या दरात 800 रुपयांची घट झाली असून 1,27,850 रुपयांवर स्थिरावली आहे. तर 22 कॅरेट सोन्याच्या दरात 700 रुपयांची घट झाली असून प्रतितोळा 1,17,200रुपयांवर दर स्थिरावले आहेत. 18 कॅरेट सोन्याच्या दरात 580 रुपयांची घट झाली असून प्रतितोळा 95,890 रुपयांवर दर स्थिरावले आहेत. 

आजचा सोन्याचा भाव काय?

- 10 ग्रॅम सोनं किंमत

10 ग्रॅम 22 कॅरेट 1,17,200 रुपये
10 ग्रॅम 24 कॅरेट 1,27,850 रुपये
10 ग्रॅम 18 कॅरेट 95,890 रुपये

- 1 ग्रॅम सोनं किंमत
1 ग्रॅम 22 कॅरेट 11,720 रुपये
1 ग्रॅम 24 कॅरेट 12,785 रुपये
1 ग्रॅम 18 कॅरेट 9,589 रुपये

- 8 ग्रॅम सोनं किंमत
8 ग्रॅम 22 कॅरेट 93,760 रुपये
8 ग्रॅम 24 कॅरेट 1,02,280 रुपये
8 ग्रॅम 18 कॅरेट 76,712 रुपये

- मुंबई - पुण्यात कसे असतील सोन्याचे दर? (Today Gold Rate in Mumbai Pune)

10 ग्रॅम 22 कॅरेट 1,17,200 रुपये
10 ग्रॅम 24 कॅरेट 1,27,850 रुपये
10 ग्रॅम 18 कॅरेट 95,890 रुपये

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

