Marathi News
लग्नासाठी दागिने खरेदी करायचेत? आज इतक्या हजारांनी स्वस्त झालं सोनं, वाचा भाव

Gold Rate Today: आज सोन्याच्या दरात पुन्हा एकदा घसरण झाली असून आज काय आहेत सोन्याचे दर वाचा 

मानसी क्षीरसागर | Updated: Nov 18, 2025, 11:14 AM IST
लग्नासाठी दागिने खरेदी करायचेत? आज इतक्या हजारांनी स्वस्त झालं सोनं, वाचा भाव
Gold Price Today 18 Nov MCX Gold Price And Silver Price fall from 2000 rupees check 18k 22k 24K price

Gold Rate Today: लग्नसराईचे दिवस सुरू झाले आहेत. लग्न म्हटलं की दागिन्यांची खरेदी ही आलीच. दिवाळीआधी सोनं-चांदीचे भाव गगनाला भिडले होते. मात्र आता सोन्याचे दर काहीसे घसरले आहेत. आज पुन्हा एकदा सोन्याचा भाव कमी झाला आहे. काय आहे आजचा दर जाणून घेऊयात. 

गेल्या काही दिवसांपासून सोन्याच्या दरात सातत्याने चढ-उतार होताना दिसतेय. सोनं 9 हजारांनी तब्बल स्वस्त झालं आहे. तुम्हीदेखील लग्नसराईचे दागिने खरेदी करण्याचा विचार करत असाल तर ही संधी सोडू नका. आज 24 कॅरेट सोन्याच्या दरात तब्बल 2 हजारांइतकी घट झाली आहे. तर 1,68,900 हजार रुपये किलोवर चांदी स्थिरावली आहे. 

आज 24 कॅरेट सोन्याच्या दरात तब्बल 1,740 रुपयांची घसरण झाली असून प्रतितोळा 1,23,660 रुपयांवर पोहोचले आहे. तर 22 कॅरेट सोन्याच्या दरात 1,600 रुपयांची घट झाली असून 1,13,350 रुपयांवर स्थिरावले आहे. 18 कॅरेट सोन्याच्या दरात 1,310 रुपयांनी घट झाली असून प्रतितोळा सोनं 92,740 रुपयांवर स्थिरावले आहे. 

आजचा सोन्याचा भाव काय?

- 10 ग्रॅम सोनं किंमत

10 ग्रॅम 22 कॅरेट 1,13,350 रुपये
10 ग्रॅम 24 कॅरेट 1,23,660 रुपये
10 ग्रॅम 18 कॅरेट 92,740 रुपये

- 1 ग्रॅम सोनं किंमत
1 ग्रॅम 22 कॅरेट 11,335 रुपये
1 ग्रॅम 24 कॅरेट 12,366 रुपये
1 ग्रॅम 18 कॅरेट 9,274 रुपये

- 8 ग्रॅम सोनं किंमत
8 ग्रॅम 22 कॅरेट 90,680 रुपये
8 ग्रॅम 24 कॅरेट 98,928 रुपये
8 ग्रॅम 18 कॅरेट 74,192 रुपये

- मुंबई - पुण्यात कसे असतील सोन्याचे दर? (Today Gold Rate in Mumbai Pune)

10 ग्रॅम 22 कॅरेट 1,13,350 रुपये
10 ग्रॅम 24 कॅरेट 1,23,660 रुपये
10 ग्रॅम 18 कॅरेट 92,740 रुपये

