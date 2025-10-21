आज लक्ष्मीपूजन, सोनं स्वस्त झालं की महाग; वाचा आजचा 22 कॅरेट प्रतिग्रॅमचा भाव

Gold Rate Today: आज लक्ष्मीपूजन म्हणजे हिंदु संस्कृतीत या सणाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे.आजच्या दिवशी सोनं खरेदी करणं शुभ मानलं जातं.धनत्रयोदशीनंतर आज सोन्याच्या दरांमध्ये पुन्हा एकदा तेजी आली आहे. मंगळवारी सराफा बाजारात सोन्याच्या दरांनी उसळी घेतली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून सोन्याच्या दरात सातत्याने चढ-उतार होताना दिसत आहे. मागील सत्रात एमसीएक्सवर सोनं-चांदीच्या दरांनी मोठी उसळी घेतली होती. आज सोन्याच्या दरात किती वाढ झाली जाणून घेऊयात.
आज दिवाळीचा तिसरा दिवस आहे. आजच्याच दिवशी लक्ष्मीपूजन आहे. लक्ष्मीपूजनाला सोनं खरेदी करणे शुभ मानलं जातं. आज सोन्याच्या दरात वाढ झाली आहे. तर, चांदीच्या दरांबाबत बोलायचे झाल्यास सराफा बाजारात चांदीच्या दरात घसरण झाली आहे. सोमवारच्या तुलनेत 2000 रुपयांची घसरण झाली असून आज देशात चांदीचा भाव 1,70,000 रुपये प्रति किलोग्रॅम इतका आहे. MCX वर सोन्याचा 5 डिसेंबरचा वायदा साधारण 2.82 टक्के म्हणजेच 3580 रुपयांनी वाढून 130588 रुपये प्रति ग्रॅमवर स्थिरावलं आहे.
आज 24 कॅरेटचे दर 2,080 रुपयांनी महागले असून प्रतितोळा 1,32,770 रुपयांवर स्थिरावली आहे. 22 कॅरेट सोन्याचा दर 1,900 रुपयांनी महागले असून प्रतितोळा 1,21,700 रुपयांवर स्थिरावले आहे. 18 कॅरेट सोन्याच्या दरात 1560 रुपयांनी वाढले असून 99,580 रुपयांवर स्थिरावले आहेत.
10 ग्रॅम 22 कॅरेट 1,21, 700 रुपये
10 ग्रॅम 24 कॅरेट 1,32,770 रुपये
10 ग्रॅम 18 कॅरेट 99,580 रुपये
1 ग्रॅम 22 कॅरेट 11,170 रुपये
1 ग्रॅम 24 कॅरेट 13,277 रुपये
1 ग्रॅम 18 कॅरेट 9,958 रुपये
8 ग्रॅम 22 कॅरेट 97,360 रुपये
8 ग्रॅम 24 कॅरेट 1,06,216 रुपये
8 ग्रॅम 18 कॅरेट 79, 664 रुपये
