Marathi News
आज लक्ष्मीपूजन, सोनं स्वस्त झालं की महाग; वाचा आजचा 22 कॅरेट प्रतिग्रॅमचा भाव

Gold Rate Today: आज सोन्या-चांदीच्या दरात पुन्हा एकदा वाढ झाली आहे. वाचा आजचे सोनं-चांदीचे दर

मानसी क्षीरसागर | Updated: Oct 21, 2025, 02:35 PM IST
आज लक्ष्मीपूजन, सोनं स्वस्त झालं की महाग; वाचा आजचा 22 कॅरेट प्रतिग्रॅमचा भाव
Gold price today 21 oct 2025 MCX gold rate above ₹1 30 lakh per 10 grams on Diwali 2025

Gold Rate Today: आज लक्ष्मीपूजन म्हणजे हिंदु संस्कृतीत या सणाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे.आजच्या दिवशी सोनं खरेदी करणं शुभ मानलं जातं.धनत्रयोदशीनंतर आज सोन्याच्या दरांमध्ये पुन्हा एकदा तेजी आली आहे. मंगळवारी सराफा बाजारात सोन्याच्या दरांनी उसळी घेतली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून सोन्याच्या दरात सातत्याने चढ-उतार होताना दिसत आहे. मागील सत्रात एमसीएक्सवर सोनं-चांदीच्या दरांनी मोठी उसळी घेतली होती. आज सोन्याच्या दरात किती वाढ झाली जाणून घेऊयात.

आज दिवाळीचा तिसरा दिवस आहे. आजच्याच दिवशी लक्ष्मीपूजन आहे. लक्ष्मीपूजनाला सोनं खरेदी करणे शुभ मानलं जातं. आज सोन्याच्या दरात वाढ झाली आहे. तर, चांदीच्या दरांबाबत बोलायचे झाल्यास सराफा बाजारात चांदीच्या दरात घसरण झाली आहे. सोमवारच्या तुलनेत 2000 रुपयांची घसरण झाली असून आज देशात चांदीचा भाव 1,70,000 रुपये प्रति किलोग्रॅम इतका आहे. MCX वर सोन्याचा 5 डिसेंबरचा वायदा साधारण 2.82 टक्के म्हणजेच 3580 रुपयांनी वाढून 130588 रुपये प्रति ग्रॅमवर स्थिरावलं आहे.

आज 24 कॅरेटचे दर 2,080 रुपयांनी महागले असून प्रतितोळा 1,32,770 रुपयांवर स्थिरावली आहे. 22 कॅरेट सोन्याचा दर 1,900 रुपयांनी महागले असून प्रतितोळा 1,21,700 रुपयांवर स्थिरावले आहे. 18 कॅरेट सोन्याच्या दरात 1560 रुपयांनी वाढले असून 99,580 रुपयांवर स्थिरावले आहेत.

आजचा सोन्याचा भाव काय?

- 10 ग्रॅम सोनं किंमत

10 ग्रॅम 22 कॅरेट 1,21, 700 रुपये

10 ग्रॅम 24 कॅरेट 1,32,770 रुपये

10 ग्रॅम 18 कॅरेट 99,580 रुपये

- 1 ग्रॅम सोनं किंमत

1 ग्रॅम 22 कॅरेट 11,170 रुपये

1 ग्रॅम 24 कॅरेट 13,277 रुपये

1 ग्रॅम 18 कॅरेट 9,958 रुपये

- 8 ग्रॅम सोनं किंमत

8 ग्रॅम 22 कॅरेट 97,360 रुपये

8 ग्रॅम 24 कॅरेट 1,06,216 रुपये

8 ग्रॅम 18 कॅरेट 79, 664 रुपये

- मुंबई - पुण्यात कसे असतील सोन्याचे दर? (Today Gold Rate in Mumbai Pune)

10 ग्रॅम 22 कॅरेट 1,21, 700 रुपये

10 ग्रॅम 24 कॅरेट 1,32,770 रुपये

10 ग्रॅम 18 कॅरेट 99,580 रुपये

FAQ

प्रश्न 1: लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी सोनं खरेदी का शुभ मानली जाते?

उत्तर: हिंदू संस्कृतीत लक्ष्मीपूजन हा दिवाळीचा तिसरा दिवस असतो आणि धनलक्ष्मीची पूजा केली जाते. या दिवशी सोनं खरेदी करणे समृद्धी आणि शुभता आणते असे मानले जाते. गेल्या काही दिवसांपासून सोन्याच्या दरांमध्ये चढ-उतार होत असले तरी आज तेजी आली आहे, ज्यामुळे खरेदीचा हा चांगला मुहूर्त आहे.

प्रश्न 2: आज लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी सोन्याच्या दरांमध्ये काय बदल झाले आहेत?

उत्तर: आज लक्ष्मीपूजनाच्या शुभ मुहूर्तावर सोन्याच्या दरांमध्ये वाढ झाली आहे. २४ कॅरेट सोन्याच्या दरात २,०८० रुपयांची वाढ होऊन प्रतितोळा १,३२,७७० रुपये झाले आहेत. २२ कॅरेट सोन्याच्या दरात १,९०० रुपयांची वाढ होऊन प्रतितोळा १,२१,७०० रुपये झाले आहेत. १८ कॅरेट सोन्याच्या दरात १,५६० रुपयांची वाढ होऊन प्रतितोळा ९९,५८० रुपये झाले आहेत. एमसीएक्सवरडिसेंबरचा सोन्याचा वायदा २.८२% (३,५८० रुपयांनी) वाढून १,३०,५८८ रुपये प्रति ग्रॅम झाला आहे.

प्रश्न 3: आज चांदीच्या दरांमध्ये काय घसरण झाली आहे?

उत्तर: चांदीच्या दरांमध्ये सोमवारच्या तुलनेत २,००० रुपयांची घसरण झाली असून, आज देशभरात चांदीचा भाव १,७०,००० रुपये प्रति किलोग्रॅम इतका आहे.

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

