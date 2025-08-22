English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
ग्राहकांना दिलासा! आज सोनं झालं स्वस्त; वाचा आजचा 22 कॅरेटचा भाव

Gold Rate Today: आज सोन्याच्या दरात पुन्हा एकदा घसरण झाली आहे. काय आहेत सोन्याचे दर जाणून घेऊयात.

मानसी क्षीरसागर | Updated: Aug 22, 2025, 12:28 PM IST
Gold Rate Today: आज गुरुवारी सोन्याच्या दरात घसरण झाली आहे. डॉलरच्या मजबूतीनंतर गुंतवणुकदार अमेरिकी फेडरल रिझर्व्ह चेअरमॅन जेरोम पॉवेल होल यांच्या संबोधनाची वाट पाहात आहेत. याचा परिणाम देशांतर्गंत घरगुती वायदे बाजारावर पाहायला मिळतोय. सोन्याच्या दरात घसरण झाल्यानंतर चांदीच्या दरातही घसरण झाल्याचे पाहायला मिळत होते. त्यानंतर पुन्हा एकदा किंचित दर वाढले आहेत. 

आंतरराष्ट्रीय बाजारात स्पॉट गोल्ड 0.3 टक्क्यांनी 3,337.95  डॉलर प्रति औंसवर पोहोचला होता. तर, अमेरिकन गोल्ड फ्युचर्स 0.2 टक्क्यांनी कमी होऊन 3,386,50 डॉलरवर स्थिरावले आहेत. डॉलर इंडेक्स 0.4 टक्क्यांनी वाढून दोन आठवड्यांच्या उच्चांकी स्तरावर पोहोचले आहे. 

आज 24 कॅरेट सोन्याच्या दरात 220 रुपयांची घसरण झाली असून 1,00,530 रुपयांवर स्थिरावले आहे. तर 22 कॅरेट सोन्याच्या दरात 150 रुपयांची घसरण होऊन 92,150 रुपयांवर पोहोचले आहे. 18 कॅरेट सोन्याच्या दरात 120 रुपयांची घसरण होऊन 75,400 रुपयांवर स्थिरावले आहे. 

आज काय आहेत सोन्याचे भाव?

ग्रॅम सोनं किंमत
10 ग्रॅम 22 कॅरेट 92,150 रुपये
10 ग्रॅम 24 कॅरेट 1,00,530 रुपये
10 ग्रॅम 18 कॅरेट 75,400 रुपये

ग़्रॅम सोनं किंमत
1 ग्रॅम 22 कॅरेट 9,215 रुपये
1 ग्रॅम 24 कॅरेट 10,053 रुपये
1 ग्रॅम 18 कॅरेट 7,540 रुपये

ग्रॅम सोनं किंमत
8 ग्रॅम 22 कॅरेट 73, 720 रुपये
8 ग्रॅम 24 कॅरेट 80, 424 रुपये
8 ग्रॅम 18 कॅरेट 60, 320 रुपये

मुंबई - पुण्यात कसे असतील सोन्याचे दर?

22 कॅरेट- 92,150 रुपये
24 कॅरेट- 1,00,530 रुपये
18 कॅरेट- 75,400 रुपये

FAQ

1) 24 कॅरेट, 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेट सोन्यात काय फरक आहे?

-24 कॅरेट: 99.9% शुद्ध सोने, गुंतवणुकीसाठी वापरले जाते.  
-22 कॅरेट: 91.6% शुद्ध सोने, दागिन्यांसाठी वापरले जाते (8.4% इतर धातू मिसळलेले).  
-18 कॅरेट: 75% शुद्ध सोने, अधिक टिकाऊ दागिन्यांसाठी वापरले जाते (25% इतर धातू).  

2) मुंबई आणि पुण्यात सोने खरेदी करताना कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवाव्यात? 

- सोन्याची शुद्धता तपासा (हॉलमार्क किंवा स्टॅम्प).  
-विश्वासार्ह ज्वेलरकडून खरेदी करा.  
-मेकिंग चार्जेस आणि GST (3% सोन्यावर आणि 5% मेकिंग चार्जेसवर) विचारात घ्या.  
-खरेदीचे बिल आणि शुद्धतेचे प्रमाणपत्र घ्या.  

3) सोन्याच्या किंमती दररोज किती वेळा बदलतात?

सोन्याच्या किंमती जागतिक बाजारातील चढ-उतारांनुसार आणि स्थानिक मागणीनुसार दररोज अनेक वेळा बदलू शकतात. MCX वर दररोज सकाळी आणि संध्याकाळी किंमती अपडेट होतात.

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

