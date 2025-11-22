सलग तिसऱ्या दिवशी सोन्याच्या दरात मोठे उलटफेर; स्वस्त झालं की महाग? वाचा 24 कॅरेटचा दर

Gold Rate Today In Maharashtra: सोनं-चांदीच्या दरात सातत्याने चढ-उतार होताना दिसत आहेत. सलग तिसऱ्या दिवशी आज सोन्याच्या दरात घट झाली आहे तर चांदीची चमकही फिकी पडताना दिसत आहे. गेल्या तीन दिवसांत 24 कॅरेट सोन्याचे भाव 890 रुपयांनी घसरले आहेत. तर 22 कॅरेट सोन्याचे दर 810 रुपयांनी घसरले आहेत. तर एक किलो चांदीचे दर तिसऱ्या दिवशीही स्वस्त झाले आहेत. एका दिवसांत 6000 रुपयांची उसळी घेतल्यानंतर सलग तिसऱ्या दिवशी एक किलो चांदी 7100 रुपयांनी घसरले आहेत.
चांदीच्या दरांबद्दल बोलायचे झाल्यास सलग तिसऱ्या दिवशी चांदीचे दर स्वस्त झाले आहेत. एकाच दिवशी चांदी महागली होती चांदीचे दर 6000 रुपयांनी वाढले होते. त्यानंतर मात्र दोनच दिवसांत चांदीचे भाव 7000 रुपयांनी घसरले होते. आज 22 नोव्हेंबर रोजी चांदीचे दर 1,60,900 रुपये प्रतिकिलो वर स्थिरावले आहेत.
डॉलर मजबूत झाल्यानंतर डिसेंबरमध्ये US फेडरल रिझर्व्ह रेटचे व्याजदर कमी झाल्यास सोन्याचे दर घसरत आहेत. फेड दर कपातीवर विभाजित असल्याचे दिसून येते. फेड डिसेंबरमध्ये दर कमी करणार नाही. म्हणूनच सोन्यातील वाढ कायम राहणार नाही. जर दर कपात झाली नाही तर सोन्याच्या किमती 2-5% ने कमी होण्याची अपेक्षा आहे. तथापि, जर फेडने व्याजदर कमी केले तर सोन्याच्या किमतीत वाढ दिसून येईल. सोन्याने प्रति औंस $38,000 वर स्थिरावला आहे. तथापि, पुढील वर्षी सोन्याचा वाढीचा कल कायम राहण्याची अपेक्षा आहे. जर ते ₹1 लाख पर्यंत घसरले तर सोन्याची खरेदी आणखी वाढेल.
- 10 ग्रॅम सोनं किंमत
10 ग्रॅम 22 कॅरेट 1,15,350 रुपये
10 ग्रॅम 24 कॅरेट 1,25,840 रुपये
10 ग्रॅम 18 कॅरेट 94,380 रुपये
- 1 ग्रॅम सोनं किंमत
1 ग्रॅम 22 कॅरेट 11,535 रुपये
1 ग्रॅम 24 कॅरेट 12,584 रुपये
1 ग्रॅम 18 कॅरेट 9,438 रुपये
- 8 ग्रॅम सोनं किंमत
8 ग्रॅम 22 कॅरेट 92,280 रुपये
8 ग्रॅम 24 कॅरेट 1,00,672 रुपये
8 ग्रॅम 18 कॅरेट 75,504 रुपये
