Marathi News
सोन्याच्या दरात मोठा उलटफेर! ऐन लग्नसराईत सोनं महागले, वाचा आजचा 24 कॅरेटचा भाव

Gold Rate Today: आज सोन्याच्या दरात पुन्हा एकदा वाढ झाली असून आज काय आहेत दर, जाणून घ्या.

मानसी क्षीरसागर | Updated: Nov 25, 2025, 12:26 PM IST
Gold Price Today 24 Nov MCX Gold Price And Silver again hike in 18k 22k 24K price

Gold Rate Today: सोनं-चांदीच्या दरात आज मोठी उसळी घेतली आहे. सोनं आणि चांदी दोन्ही मौल्यवान धातुमध्ये आज वाढ झाली आहे. सोमवारच्या तुलनेत आज मंगळवारी सोन्या-चांदीचे दर महागले आहेत. काय आहेत आजचे सोन्याचे दर जाणून घेऊयात. 

सोन्याच्या दरात तर आज वाढ झालीच आहे. त्याचबरोबर चांदीच्या दरातही वाढ झाली आहे. सराफा बाजारात आज 1 ग्रॅम चांदीची किंमत 174 रुपये आहे. तर सोमवारी चांदीचे दर 171 रुपये इतके होते. सराफा बाजारात 1 किलो चांदीची किंमत 1,74,000 रुपये इतकी आहे. सोमवारच्या तुलनेत चांदीच्या दरात 3 हजार रुपयांची वाढ झाली आहे. 

सोनं-चांदीच्या दरात सातत्याने चढ-उतार होत आहे. सध्या लग्नाचा सीझन असल्यास सोनं-चांदीची मागणी वाढली आहे. त्यामुळं येणाऱ्या दिवसांत सोनं-चांदीचे दरांत अशीच चढ-उतार होऊ शकते. 

आज 24 कॅरेट सोन्याच्या दरात 1,910 रुपयांची वाढ झाली असून प्रतितोळा 1,27,040 रुपयांवर स्थिरावले आहे. 22 कॅरेट सोन्याच्या दरात 1,750 रुपयांची वाढ झाली असून 1,16,450 रुपयांवर स्थिरावली आहे. 18 कॅरेट सोन्याच्या दरात 1,430 रुपयांची वाढ झाली असून 95,280 रुपयांवर सोनं स्थिरावलं आहे. 

आजचा सोन्याचा भाव काय?

- 10 ग्रॅम सोनं किंमत

10 ग्रॅम 22 कॅरेट 1,16,450 रुपये
10 ग्रॅम 24 कॅरेट 1,27,040 रुपये
10 ग्रॅम 18 कॅरेट 95,280 रुपये

- 1 ग्रॅम सोनं किंमत
1 ग्रॅम 22 कॅरेट 11,645 रुपये
1 ग्रॅम 24 कॅरेट 12,704 रुपये
1 ग्रॅम 18 कॅरेट 9,528 रुपये

- 8 ग्रॅम सोनं किंमत
8 ग्रॅम 22 कॅरेट 93,160 रुपये
8 ग्रॅम 24 कॅरेट 1,01,632 रुपये
8 ग्रॅम 18 कॅरेट 76,224 रुपये

- मुंबई - पुण्यात कसे असतील सोन्याचे दर? (Today Gold Rate in Mumbai Pune)

