Marathi News
ग्राहकांना दिलासा! आज पुन्हा स्वस्त झालं सोनं; वाचा आजचे 22 कॅरेटचे भाव

Gold Rate Today: आज सोन्याच्या दरात पुन्हा एकदा मोठे उलटफेर होत आहेत. वाचा आजचे दर 

मानसी क्षीरसागर | Updated: Nov 24, 2025, 11:51 AM IST
ग्राहकांना दिलासा! आज पुन्हा स्वस्त झालं सोनं; वाचा आजचे 22 कॅरेटचे भाव
Gold Price Today 24 Nov MCX Gold Price And Silver Price drop Check 18k 22k 24K price

Gold Rate Today: गेल्या काही दिवसांपासून सोन्याच्या दरात सातत्याने चढ-उतार होताना दिसतेय. आज आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी ग्राहकांना दिलासा मिळाला आहे. आज 24 कॅरेट सोन्याच्या दरात घट झाली आहे. ऐन लग्नसराईच्या दिवसांत सोनं स्वस्त झाल्याने मोठा दिलासा मिळाला आहे. 

आज भारतात चांदीचा दर 163.90 रुपये प्रति ग्रॅम आणि 1,63,900 रुपये प्रति किलोग्रॅम इतका आहे. सध्या चांदीच्या किंमती या जास्त करुन आंतरराष्ट्रीय बुलियन मार्केटमध्ये होणाऱ्या चढ-उतारावरुन ठरवल्या जातात. येथे भाव नेहमी वर-खाली होत असतात. 

भारतात आज 24 कॅरेट सोन्याच्या दरात 710 रुपयांची घट झाली असून प्रतितोळा सोनं 1,25,130रुपयांवर स्थिरावली आहे. तर 22 कॅरेट सोन्याच्या दरात 650 रुपयांनी महागली असून 1,14,700 रुपयांवर दर स्थिरावले आहेत. 18 कॅरेट सोन्याच्या दरात 530 रुपयांची घट झाली असून 93,850 रुपयांवर दर स्थिरावले आहेत. 

आजचा सोन्याचा भाव काय?

- 10 ग्रॅम सोनं किंमत

10 ग्रॅम 22 कॅरेट 1,14,700 रुपये
10 ग्रॅम 24 कॅरेट 1,25,130 रुपये
10 ग्रॅम 18 कॅरेट 93,850 रुपये

- 1 ग्रॅम सोनं किंमत
1 ग्रॅम 22 कॅरेट 11,470 रुपये
1 ग्रॅम 24 कॅरेट 12,513 रुपये
1 ग्रॅम 18 कॅरेट 9,385 रुपये

- 8 ग्रॅम सोनं किंमत
8 ग्रॅम 22 कॅरेट 91,760 रुपये
8 ग्रॅम 24 कॅरेट 1,00,104 रुपये
8 ग्रॅम 18 कॅरेट 75,080 रुपये

- मुंबई - पुण्यात कसे असतील सोन्याचे दर? (Today Gold Rate in Mumbai Pune)

10 ग्रॅम 22 कॅरेट 1,14,700 रुपये
10 ग्रॅम 24 कॅरेट 1,25,130 रुपये
10 ग्रॅम 18 कॅरेट 93,850 रुपये

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

Tags:
Gold price todayGold rate todaygold rateसोन्याचा आजचा भावआजचा सोन्याचा भाव

