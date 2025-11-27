English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

दरवाढीनंतर आज पुन्हा स्वस्त झालं सोनं, ग्राहकांना दिलासा; वाचा 24 कॅरेटचे दर

Gold Rate Today: उच्चांकी दरवाढीनंतर आज सोन्याच्या दरात पुन्हा एकदा घट झाली आहे.

मानसी क्षीरसागर | Updated: Nov 27, 2025, 12:40 PM IST
दरवाढीनंतर आज पुन्हा स्वस्त झालं सोनं, ग्राहकांना दिलासा; वाचा 24 कॅरेटचे दर
Gold Price Today 24 Nov MCX Gold Price And Silver price drop hike in 18k 22k 24K price

Gold Rate Today: देशात आज सोन्या-चांदीचे दर काहीसे घसरले आहेत. 18, 22 आणि 24 कॅरेटच्या दरात पुन्हा एकदा घसरण झाली आहे. अलिकडच्या काळात झालेल्या तेजीनंतर आणि पुढील महिन्यात अमेरिकन फेडच्या चलनविषयक धोरणावर लक्ष केंद्रित केल्यानंतर स्पॉट बुकिंगमुळं वायदे बाजार म्हणजे एमसीएक्समध्ये सोन्या-चांदीच्या दरात घसरण झाली आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

देशांतर्गत सराफा बाजारातही सोन्याच्या किमती कमी झाल्या आहेत. परंतु त्याउलट, चांदीमध्ये जोरदार तेजी दिसून आली आहे. गुरुवारी (27 नोव्हेंबर) सुरुवातीच्या व्यवहारात, एमसीएक्स गोल्ड 5 डिसेंबरचा वायदा सुमारे 600 रुपयांनी घसरून 1,25,351 रुपये प्रति 10 ग्रॅम या इंट्राडे नीचांकी पातळीवर पोहोचला आहे. तर, एमसीएक्सवर चांदीचा 5 डिसेंबरचा वायदादेखील सुमारे 1000 रुपयांनी घसरून 1,60,262 रुपये प्रति किलो या इंट्राडे नीचांकी पातळीवर पोहोचला. 

आज 24 कॅरेट सोन्याच्या दरात 160 रुपयांची घट झाली असून 1,27,750 रुपयांवर पोहोचले आहे. तर 22 कॅरेट सोन्याच्या दरात 150 रुपयांची घट झाली असून 1,17,100 रुपयांवर स्थिरावले आहे. 18 कॅरेट सोन्याच्या दरात 120 रुपयांची घट झाली असून 95,810 रुपयांवर सोनं स्थिरावलं आहे. 

आजचा सोन्याचा भाव काय?

- 10 ग्रॅम सोनं किंमत

10 ग्रॅम 22 कॅरेट 1,17,100 रुपये
10 ग्रॅम 24 कॅरेट 1,27,750 रुपये
10 ग्रॅम 18 कॅरेट 95,810 रुपये

- 1 ग्रॅम सोनं किंमत
1 ग्रॅम 22 कॅरेट 11,710 रुपये
1 ग्रॅम 24 कॅरेट 12,775 रुपये
1 ग्रॅम 18 कॅरेट 9,581 रुपये

- 8 ग्रॅम सोनं किंमत
8 ग्रॅम 22 कॅरेट 93,680 रुपये
8 ग्रॅम 24 कॅरेट 1,02,200 रुपये
8 ग्रॅम 18 कॅरेट 76,648 रुपये

- मुंबई - पुण्यात कसे असतील सोन्याचे दर? (Today Gold Rate in Mumbai Pune)

10 ग्रॅम 22 कॅरेट 1,17,100 रुपये
10 ग्रॅम 24 कॅरेट 1,27,750 रुपये
10 ग्रॅम 18 कॅरेट 95,810 रुपये

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

Tags:
Gold price todayGold rate todaygold rateसोन्याचा आजचा भावआजचा सोन्याचा भाव

इतर बातम्या

महाराष्ट्राच्या राजकारणात नवी राजकीय समीकरणं जुळणार? पवारां...

महाराष्ट्र बातम्या