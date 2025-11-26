English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
ऐन लग्नसराईच्या दिवसांत सोन्याच्या दरात मोठी उसळी; दागिने खरेदी करायच्या आधी वाचा 24 कॅरेटचे दर

Gold Silver Rate Today on 26 November: आज सोन्या-चांदीच्या दरात मोठी वाढ झाली असून काय आहेत दर जाणून घेऊयात. 

मानसी क्षीरसागर | Updated: Nov 26, 2025, 12:30 PM IST
ऐन लग्नसराईच्या दिवसांत सोन्याच्या दरात मोठी उसळी; दागिने खरेदी करायच्या आधी वाचा 24 कॅरेटचे दर
Gold Silver Rate Today on 26 November: सोनं आणि चांदीच्या दरात आज पुन्हा एकदा मोठी उसळी घेतली आहे. मंगळवारी मौल्यवान धातुच्या दरात 1 टक्क्यांनी वाढ झाली होती. अमेरिकी फेडरल रिझर्व्ह बँकेकडून व्याज दरात करण्यात आलेली कपात यामुळं सोन्याच्या दरांनी उसळी घेतल्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. आज सकाळी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंजवर (MCX) डिसेंबरच्या वायद्यात 0.5 टक्क्यांनी उसळी घेतली आहे. तर, डिसेंबरचा चांदीचा वायद्यात 0.91 टक्क्यांची तेजी आली असून 1,57,750 रुपये प्रति किलोग्रॅमवर व्यवहार करत आहेत. 

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सोन्याच्या दरांबाबत बोलायचे झाल्यास गेल्या दोन आठवड्यातील सर्वाधिक वाढ आहे. डॉलर कमजोर झाल्यामुळं सोन्याच्या दरांनी पुन्हा एकदा उसळी घेतली आहे. आज 24 कॅरेट सोन्याच्या दरात 870 रुपयांनी उसळी घेतली आहे. त्यामुळं 10 ग्रॅम सोन्याचा दर 1,27,910 रुपयांवर पोहोचला आहे. 

आज 22 कॅरेट सोन्याच्या दरात 800 रुपयांची वाढ झाली असून 1,17,250 रुपयांवर स्थिरावली आहे. 18 कॅरेट सोन्याच्या दरात 650 रुपयांची वाढ झाली असून 95,930 रुपयांवर पोहोचले आहे. 

आजचा सोन्याचा भाव काय?

- 10 ग्रॅम सोनं किंमत

10 ग्रॅम 22 कॅरेट 1,17,250 रुपये
10 ग्रॅम 24 कॅरेट 1,27,910 रुपये
10 ग्रॅम 18 कॅरेट 95,930 रुपये

- 1 ग्रॅम सोनं किंमत
1 ग्रॅम 22 कॅरेट 11,725 रुपये
1 ग्रॅम 24 कॅरेट 12,791 रुपये
1 ग्रॅम 18 कॅरेट 9,593 रुपये

- 8 ग्रॅम सोनं किंमत
8 ग्रॅम 22 कॅरेट 93,800 रुपये
8 ग्रॅम 24 कॅरेट 1,17,250 रुपये
8 ग्रॅम 18 कॅरेट 76,744 रुपये

- मुंबई - पुण्यात कसे असतील सोन्याचे दर? (Today Gold Rate in Mumbai Pune)

10 ग्रॅम 22 कॅरेट 1,17,250 रुपये
10 ग्रॅम 24 कॅरेट 1,27,910 रुपये
10 ग्रॅम 18 कॅरेट 95,930 रुपये

