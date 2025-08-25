ऐन गणेशोत्सवाआधीच सोनं झालं स्वस्त; वाचा 18 आणि 22 कॅरेटचे भाव

Gold Rate Today: गणेशोत्सवाला अवघे काही दिवस उरले असतानाच सोन्याच्या दरात घसरण झाली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून सातत्याने सोन्याच्या दरात वाढ होत होती. टॅरिफ दर आणि जागतिक घडामोडी याचा परिणाम सोन्याच्या दरात होताना दिसतोय.
आज 24 कॅरेट सोन्याच्या दरात 110 रुपयांची घसरण झाली असून 1,01,510 रुपये प्रतितोळावर स्थिरावले आहे. 22 कॅरेट सोन्याच्या दरात 100 रुपयांची घसरण झाली असून प्रतितोळा सोनं 93,050 रुपयांवर पोहोचलं आहे. त्याचबरोबर 18 कॅरेट सोन्याच्या दरात 74 रुपयांची घसरण झाली असून प्रतितोळा 76,140 रुपयांवर स्थिरावली आहे.
ग्रॅम सोनं किंमत
10 ग्रॅम 22 कॅरेट 93,050 रुपये
10 ग्रॅम 24 कॅरेट 1,01,510 रुपये
10 ग्रॅम 18 कॅरेट 76,140 रुपये
ग़्रॅम सोनं किंमत
1 ग्रॅम 22 कॅरेट 9,305 रुपये
1 ग्रॅम 24 कॅरेट 10,151 रुपये
1 ग्रॅम 18 कॅरेट 7,614 रुपये
ग्रॅम सोनं किंमत
8 ग्रॅम 22 कॅरेट 74, 440 रुपये
8 ग्रॅम 24 कॅरेट 81, 208 रुपये
8 ग्रॅम 18 कॅरेट 60, 912 रुपये
22 कॅरेट- 93,050 रुपये
24 कॅरेट- 1,01,510 रुपये
18 कॅरेट- 76,140 रुपये
-24 कॅरेट: 99.9% शुद्ध सोने, गुंतवणुकीसाठी वापरले जाते.
-22 कॅरेट: 91.6% शुद्ध सोने, दागिन्यांसाठी वापरले जाते (8.4% इतर धातू मिसळलेले).
-18 कॅरेट: 75% शुद्ध सोने, अधिक टिकाऊ दागिन्यांसाठी वापरले जाते (25% इतर धातू).
- सोन्याची शुद्धता तपासा (हॉलमार्क किंवा स्टॅम्प).
-विश्वासार्ह ज्वेलरकडून खरेदी करा.
-मेकिंग चार्जेस आणि GST (3% सोन्यावर आणि 5% मेकिंग चार्जेसवर) विचारात घ्या.
-खरेदीचे बिल आणि शुद्धतेचे प्रमाणपत्र घ्या.
सोन्याच्या किंमती जागतिक बाजारातील चढ-उतारांनुसार आणि स्थानिक मागणीनुसार दररोज अनेक वेळा बदलू शकतात. MCX वर दररोज सकाळी आणि संध्याकाळी किंमती अपडेट होतात.