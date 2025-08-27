English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

बाप्पाचे आगमन पण ग्राहकांना दिलासा नाहीच, आज पुन्हा वाढले सोन्याचे दर; वाचा 24 कॅरेटचे दर

Gold Rate Today: आज सोन्याच्या दरात पुन्हा एकदा वाढ झाली असून आज काय आहेत सोन्याचे दर जाणून घेऊयात. 

मानसी क्षीरसागर | Updated: Aug 27, 2025, 12:45 PM IST
बाप्पाचे आगमन पण ग्राहकांना दिलासा नाहीच, आज पुन्हा वाढले सोन्याचे दर; वाचा 24 कॅरेटचे दर
Gold price today 27 august 2025 gold silver price hike MCX check price in mumbai maharashtra ahed of ganeshotsav

Gold Rate Today: गेल्या काही दिवसांपासून सोन्याच्या दरात सातत्याने चढ-उतार होताना दिसत आहे. आज पुन्हा एकदा सोन्याच्या दरात वाढ झाली असून सोनं लाखापार पोहोचलं आहे. गणेशोत्सवाआधी सोन्याचे दर घसरले होते. मात्र आता. सोन्याच्या दरात पुन्हा एकदा वाढ झाली आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

आज सोन्याच्या दरात 380 रुपयांची वाढ झाली असून 1,02,440 रुपयांवर स्थिरावले आहे. तर 22 कॅरेट सोन्याच्या दरात 350 रुपयांची वाढ झाली असून प्रतितोळा सोनं 93,900 रुपयांवर पोहोचलं आहे. 18 कॅरेट सोन्याच्या दरात 280 रुपयांची वाढ झाली असून प्रतितोळा सोनं 76,830रुपयांवर पोहोचलं आहे. 

आज काय आहेत सोन्याचे भाव?

ग्रॅम सोनं किंमत

10 ग्रॅम 22 कॅरेट 93,900 रुपये
10 ग्रॅम 24 कॅरेट 1,02,440 रुपये
10 ग्रॅम 18 कॅरेट 76,830 रुपये

ग़्रॅम सोनं किंमत
1 ग्रॅम 22 कॅरेट 9,390 रुपये
1 ग्रॅम 24 कॅरेट 10,244 रुपये
1 ग्रॅम 18 कॅरेट 7,683 रुपये

ग्रॅम सोनं किंमत
8 ग्रॅम 22 कॅरेट 75, 120 रुपये
8 ग्रॅम 24 कॅरेट 81, 952 रुपये
8 ग्रॅम 18 कॅरेट 61, 464 रुपये

मुंबई - पुण्यात कसे असतील सोन्याचे दर?

22 कॅरेट- 93,550 रुपये
24 कॅरेट- 1,02,060रुपये
18 कॅरेट- 76,550 रुपये

FAQ

1) 24 कॅरेट, 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेट सोन्यात काय फरक आहे?

-24 कॅरेट: 99.9% शुद्ध सोने, गुंतवणुकीसाठी वापरले जाते.  
-22 कॅरेट: 91.6% शुद्ध सोने, दागिन्यांसाठी वापरले जाते (8.4% इतर धातू मिसळलेले).  
-18 कॅरेट: 75% शुद्ध सोने, अधिक टिकाऊ दागिन्यांसाठी वापरले जाते (25% इतर धातू).  

2) मुंबई आणि पुण्यात सोने खरेदी करताना कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवाव्यात? 

- सोन्याची शुद्धता तपासा (हॉलमार्क किंवा स्टॅम्प).  
-विश्वासार्ह ज्वेलरकडून खरेदी करा.  
-मेकिंग चार्जेस आणि GST (3% सोन्यावर आणि 5% मेकिंग चार्जेसवर) विचारात घ्या.  
-खरेदीचे बिल आणि शुद्धतेचे प्रमाणपत्र घ्या.  

3) सोन्याच्या किंमती दररोज किती वेळा बदलतात?

सोन्याच्या किंमती जागतिक बाजारातील चढ-उतारांनुसार आणि स्थानिक मागणीनुसार दररोज अनेक वेळा बदलू शकतात. MCX वर दररोज सकाळी आणि संध्याकाळी किंमती अपडेट होतात.

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

Tags:
Gold rate todaygold rateToday gold rategold priceGold price today

इतर बातम्या

Laddu For Hair: केस गळतीवर उपाय ठरतील 'हे' खास ला...

Lifestyle