Marathi News
ऐन गणेशोत्सवात सोन्याच्या दराने गाठला उच्चांक; वाचा आजचा 24 कॅरेटचा भाव

Gold Rate Today: गणेशोत्सवादरम्यान सोन्याच्या दराने उच्चांक गाठला आहे. आज काय आहेत सोन्याचे दर जाणून घ्या.  

मानसी क्षीरसागर | Updated: Aug 29, 2025, 12:33 PM IST
Gold price today 29 august 2025 gold silver price hike again MCX check price in mumbai maharashtra ahed of ganeshotsav

Gold Rate Today: गेल्या काही दिवसांपासून सातत्याने सोन्याच्या दरात वाढ होताना दिसतेय. गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर अनेक ग्राहकांचा बाप्पाचे दागिने किंवा इतर दागिने खरेदी करण्यावर भर असतो. मात्र ऐन सणासुदीच्या हंगामातच सोनं महाग झाल्याने ग्राहकांच्या चिंतेत वाढ झाली आहे. 

सोन्याचे दर एक लाखांच्या वर पोहोचले आहे. आज 24 कॅरेट सोन्याच्या दरात 710 रुपयांची वाढ झाली असून 1,03,310च्या आसपास सोन्याचे दर पोहोचले आहेत. 22 कॅरेट सोन्याच्या दरात 650 रुपयांची वाढ झाली असून 94,700रुपयांवर स्थिरावले आहे. 18 कॅरेट सोन्याच्या दरात 530 रुपयांची वाढ झाली असून 77480 रुपयांवर स्थिरावलं आहे. 

आज काय आहेत सोन्याचे भाव?

ग्रॅम सोनं किंमत
10 ग्रॅम 22 कॅरेट 94,700 रुपये
10 ग्रॅम 24 कॅरेट 1,03,310 रुपये
10 ग्रॅम 18 कॅरेट 77,480 रुपये

ग़्रॅम सोनं किंमत
1 ग्रॅम 22 कॅरेट 9,470 रुपये
1 ग्रॅम 24 कॅरेट 10,331 रुपये
1 ग्रॅम 18 कॅरेट 7,748 रुपये

ग्रॅम सोनं किंमत
8 ग्रॅम 22 कॅरेट 75, 760 रुपये
8 ग्रॅम 24 कॅरेट 82, 648 रुपये
8 ग्रॅम 18 कॅरेट 61, 984 रुपये

मुंबई - पुण्यात कसे असतील सोन्याचे दर?

22 कॅरेट- 94,700 रुपये
24 कॅरेट- 1,03,310 रुपये
18 कॅरेट- 77,480 रुपये

FAQ

1) 24 कॅरेट, 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेट सोन्यात काय फरक आहे?

-24 कॅरेट: 99.9% शुद्ध सोने, गुंतवणुकीसाठी वापरले जाते.  
-22 कॅरेट: 91.6% शुद्ध सोने, दागिन्यांसाठी वापरले जाते (8.4% इतर धातू मिसळलेले).  
-18 कॅरेट: 75% शुद्ध सोने, अधिक टिकाऊ दागिन्यांसाठी वापरले जाते (25% इतर धातू).  

2) मुंबई आणि पुण्यात सोने खरेदी करताना कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवाव्यात? 

- सोन्याची शुद्धता तपासा (हॉलमार्क किंवा स्टॅम्प).  
-विश्वासार्ह ज्वेलरकडून खरेदी करा.  
-मेकिंग चार्जेस आणि GST (3% सोन्यावर आणि 5% मेकिंग चार्जेसवर) विचारात घ्या.  
-खरेदीचे बिल आणि शुद्धतेचे प्रमाणपत्र घ्या.  

3) सोन्याच्या किंमती दररोज किती वेळा बदलतात?

सोन्याच्या किंमती जागतिक बाजारातील चढ-उतारांनुसार आणि स्थानिक मागणीनुसार दररोज अनेक वेळा बदलू शकतात. MCX वर दररोज सकाळी आणि संध्याकाळी किंमती अपडेट होतात.

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

