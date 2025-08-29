ऐन गणेशोत्सवात सोन्याच्या दराने गाठला उच्चांक; वाचा आजचा 24 कॅरेटचा भाव

Gold Rate Today: गेल्या काही दिवसांपासून सातत्याने सोन्याच्या दरात वाढ होताना दिसतेय. गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर अनेक ग्राहकांचा बाप्पाचे दागिने किंवा इतर दागिने खरेदी करण्यावर भर असतो. मात्र ऐन सणासुदीच्या हंगामातच सोनं महाग झाल्याने ग्राहकांच्या चिंतेत वाढ झाली आहे.
सोन्याचे दर एक लाखांच्या वर पोहोचले आहे. आज 24 कॅरेट सोन्याच्या दरात 710 रुपयांची वाढ झाली असून 1,03,310च्या आसपास सोन्याचे दर पोहोचले आहेत. 22 कॅरेट सोन्याच्या दरात 650 रुपयांची वाढ झाली असून 94,700रुपयांवर स्थिरावले आहे. 18 कॅरेट सोन्याच्या दरात 530 रुपयांची वाढ झाली असून 77480 रुपयांवर स्थिरावलं आहे.
ग्रॅम सोनं किंमत
10 ग्रॅम 22 कॅरेट 94,700 रुपये
10 ग्रॅम 24 कॅरेट 1,03,310 रुपये
10 ग्रॅम 18 कॅरेट 77,480 रुपये
-24 कॅरेट: 99.9% शुद्ध सोने, गुंतवणुकीसाठी वापरले जाते.
-22 कॅरेट: 91.6% शुद्ध सोने, दागिन्यांसाठी वापरले जाते (8.4% इतर धातू मिसळलेले).
-18 कॅरेट: 75% शुद्ध सोने, अधिक टिकाऊ दागिन्यांसाठी वापरले जाते (25% इतर धातू).
- सोन्याची शुद्धता तपासा (हॉलमार्क किंवा स्टॅम्प).
-विश्वासार्ह ज्वेलरकडून खरेदी करा.
-मेकिंग चार्जेस आणि GST (3% सोन्यावर आणि 5% मेकिंग चार्जेसवर) विचारात घ्या.
-खरेदीचे बिल आणि शुद्धतेचे प्रमाणपत्र घ्या.
सोन्याच्या किंमती जागतिक बाजारातील चढ-उतारांनुसार आणि स्थानिक मागणीनुसार दररोज अनेक वेळा बदलू शकतात. MCX वर दररोज सकाळी आणि संध्याकाळी किंमती अपडेट होतात.