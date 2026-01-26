English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Gold Price Today: 3 कारणं ज्यामुळे 26 जानेवारीच्या सकाळीच सोन्याने तोडले सर्व रेकॉर्ड!

Gold Price Today: या बदलामुळे जगातील आर्थिक बाजारपेठांवर प्रभाव पडतो आणि ज्यामुळे सोन्याची मागणी वाढलीय.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Jan 26, 2026, 02:49 PM IST
सोन्याचे दर

Gold Price Today: 26 जानेवारी 2026 रोजी सोन्याची किंमत प्रथमच प्रति ओस 5000 डॉलर ओलांडली. 2025 मध्ये 60 टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढ झाल्यानंतर ही तेजी सुरू राहिली. जागतिक भीती, राजकीय तणाव आणि आर्थिक अनिश्चितता यामुळे सोने हे सर्वांत विश्वसनीय सुरक्षित गुंतवणूक साधन ठरलंय. चांदीची किंमतही प्रति औस 100 डॉलर ओलांडून विक्रमी पातळी गाठली. ज्यात 2025 मध्ये 150 टक्के वाढ झाली. गुंतवणूकदार अस्थिरतेतून सुरक्षित मालमत्तेकडे वळत आहेत. या बदलामुळे जगातील आर्थिक बाजारपेठांवर प्रभाव पडतो आणि ज्यामुळे सोन्याची मागणी वाढलीय. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया. 

ट्रम्पच्या आयात करांचा प्रभाव

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी कॅनडावर जर त्यांनी चीनशी व्यापार करार केले तर 100 टक्के आयात कर लादण्याची धमकी दिली. याशिवाय अमेरिका-नाटो यांच्यात ग्रीनलँडवरून तणाव वाढलाय. या राजकीय जोखीमेमुळे बाजारात अस्थिरता निर्माण झालीय. ट्रम्पच्या धोरणांमुळे जागतिक व्यापार प्रभावित होत असून, गुंतवणूकदार सोन्याकडे वळत आहेत. हा तणाव सोन्याच्या किंमतीत वाढीचे एक मुख्य कारण आहे.

अमेरिकी डॉलरची कमजोरी

जागतिक महागाईची चिंता, अमेरिकी डॉलरची घसरण आणि अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हकडून व्याजदरात दोन कपातीची अपेक्षा यामुळे सोन्याचे आकर्षण वाढले. कमी व्याजदरांमुळे बाँड्सवर मिळणारा परतावा कमी होतो, त्यामुळे लोक सोन्यात गुंतवणूक करतात. 'सरकारी बाँड्सचा फायदा कमी झाला, म्हणून सोन्याचा पर्याय निवडला जात असल्याचे', तज्ज्ञ सांगतात. 

भू-राजकीय संघर्ष आणि मध्यवर्ती बँकांची खरेदी

युरोपातील युक्रेन युद्ध, पश्चिम आशियातील गाझा संघर्ष आणि अमेरिकेने व्हेनेझुएलाचे राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो यांना ताब्यात घेणे यासारख्या घटनांमुळे अस्थिरता वाढते. मध्यवर्ती बँका विक्रमी प्रमाणात सोने खरेदी करतायत. ज्यामुळे सोन्याची मागणी वाढलीय. हा संघर्ष सोन्याच्या किंमतीत वाढीचे तिसरे प्रमुख कारण आहे. जगातील अशा घटनांमुळे गुंतवणूकदार सुरक्षित पर्याय शोधतात, ज्यामुळे सोन्याची मागणी सातत्याने वाढत असल्याचे दिसतेय.

जागतिक बाजारपेठांचा प्रभाव

सोन्याच्या दुर्मीळतेमुळे त्याची किंमत वाढवते. जागतिक सोने परिषदेनुसार, आतापर्यंत फक्त 216265 टन सोने खोदले गेले, जे तीन-चार ऑलिंपिक स्विमिंग पूल भरेल इतके आहे. भूगर्भात फक्त 64000 टन शिल्लक असून ते लवकर संपेल असे अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षण सांगते. 2025 मध्ये सोन्याने 1979 नंतरची सर्वोत्तम कामगिरी केली. ज्यात एआय-संबंधित शेअर्सच्या जास्त किंमतीची भीती आणि ट्रम्पच्या करांमुळे बाजारात भीतीचे वातावरण आहे.

प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे.

