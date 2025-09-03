सलग तिसऱ्या दिवशी सोन्याचे भाव वधारले; 18,22 आणि 24 कॅरेटचे भाव वाचाच!

Gold Rate Today: सोनं-चांदीच्या दरात मंगळवारीही वाढ झाली आहे. सलग तिसऱ्या दिवशी सोन्याचे दर महागले आहेत. एमसीएक्सवर सोनं 193 अंकांनी वाढून 1,05,985 रुपयांवर पोहोचले आहे. तर चांदी 15 रुपयांनी वाढून 1,22,656 वर ट्रेड करताना दिसत आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सोनं $3600च्यावर पोहोचले आहे.
गेल्या 7 व्यवहारांमध्ये सोन्याच्या किंमती 5,900 रुपये प्रति 10 ग्र्रमपर्यंत वाढली आहे. चर, चालू वर्षात आत्तापर्यंत सोनं 34.35 टक्क्यांचा परतावा दिला आहे. तर, 31 डिसेंबर 2024 पर्यंत सोनं 78,950 रुपयांवर व्यवहार करत होते तर आता सोनं ₹1,06,070 वर पोहोचलं आहे.
आज सोन्याच्या दरात 880 रुपयांची वाढ झाली असून 24 कॅरेट सोनं 1,06,970 रुपयांवर स्थिरावली आहे. 22 कॅरेट सोन्याच्या दरात 800 रुपयांची वाढ झाली असून 98,050 रुपयांवर पोहोचले आहे. 18 कॅरेट सोन्याच्या दरात 660 रुपयांची वाढ झाली असून 80,230 रुपयांवर पोहोचलं आहे.
ग्रॅम सोनं किंमत
10 ग्रॅम 22 कॅरेट 98,050 रुपये
10 ग्रॅम 24 कॅरेट 1,06,970 रुपये
10 ग्रॅम 18 कॅरेट 80,230 रुपये
1 ग्रॅम 22 कॅरेट 9,805 रुपये
1 ग्रॅम 24 कॅरेट 10,697 रुपये
1 ग्रॅम 18 कॅरेट 8,023 रुपये
8 ग्रॅम 22 कॅरेट 78, 440 रुपये
8 ग्रॅम 24 कॅरेट 85, 576 रुपये
8 ग्रॅम 18 कॅरेट 64, 184 रुपये
-24 कॅरेट: 99.9% शुद्ध सोने, गुंतवणुकीसाठी वापरले जाते.
-22 कॅरेट: 91.6% शुद्ध सोने, दागिन्यांसाठी वापरले जाते (8.4% इतर धातू मिसळलेले).
-18 कॅरेट: 75% शुद्ध सोने, अधिक टिकाऊ दागिन्यांसाठी वापरले जाते (25% इतर धातू).
- सोन्याची शुद्धता तपासा (हॉलमार्क किंवा स्टॅम्प).
-विश्वासार्ह ज्वेलरकडून खरेदी करा.
-मेकिंग चार्जेस आणि GST (3% सोन्यावर आणि 5% मेकिंग चार्जेसवर) विचारात घ्या.
-खरेदीचे बिल आणि शुद्धतेचे प्रमाणपत्र घ्या.
सोन्याच्या किंमती जागतिक बाजारातील चढ-उतारांनुसार आणि स्थानिक मागणीनुसार दररोज अनेक वेळा बदलू शकतात. MCX वर दररोज सकाळी आणि संध्याकाळी किंमती अपडेट होतात.