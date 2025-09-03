English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Gold Rate Today: आज सोन्याच्या दरात किती वाढ झालीये आणि काय आहेत दर जाणून घेऊयात.

मानसी क्षीरसागर | Updated: Sep 3, 2025, 12:15 PM IST
सलग तिसऱ्या दिवशी सोन्याचे भाव वधारले; 18,22 आणि 24 कॅरेटचे भाव वाचाच!
Gold price today 3 september 2025 gold silver price hike on third day MCX check price in mumbai maharashtra

Gold Rate Today: सोनं-चांदीच्या दरात मंगळवारीही वाढ झाली आहे. सलग तिसऱ्या दिवशी सोन्याचे दर महागले आहेत. एमसीएक्सवर सोनं 193 अंकांनी वाढून 1,05,985 रुपयांवर पोहोचले आहे. तर चांदी 15 रुपयांनी वाढून 1,22,656 वर ट्रेड करताना दिसत आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सोनं $3600च्यावर पोहोचले आहे. 

गेल्या 7 व्यवहारांमध्ये सोन्याच्या किंमती 5,900 रुपये प्रति 10 ग्र्रमपर्यंत वाढली आहे. चर, चालू वर्षात आत्तापर्यंत सोनं 34.35 टक्क्यांचा परतावा दिला आहे. तर, 31 डिसेंबर 2024 पर्यंत सोनं 78,950 रुपयांवर व्यवहार करत होते तर आता सोनं ₹1,06,070 वर पोहोचलं आहे. 

आज सोन्याच्या दरात 880 रुपयांची वाढ झाली असून 24 कॅरेट सोनं 1,06,970 रुपयांवर स्थिरावली आहे. 22 कॅरेट सोन्याच्या दरात 800 रुपयांची वाढ झाली असून 98,050 रुपयांवर पोहोचले आहे. 18 कॅरेट सोन्याच्या दरात 660 रुपयांची वाढ झाली असून 80,230 रुपयांवर पोहोचलं आहे. 

आज काय आहेत सोन्याचे भाव?

ग्रॅम सोनं किंमत
10 ग्रॅम 22 कॅरेट 98,050 रुपये
10 ग्रॅम 24 कॅरेट 1,06,970 रुपये
10 ग्रॅम 18 कॅरेट 80,230 रुपये

ग़्रॅम सोनं किंमत
1 ग्रॅम 22 कॅरेट 9,805 रुपये
1 ग्रॅम 24 कॅरेट 10,697 रुपये
1 ग्रॅम 18 कॅरेट 8,023 रुपये

ग्रॅम सोनं किंमत
8 ग्रॅम 22 कॅरेट 78, 440 रुपये
8 ग्रॅम 24 कॅरेट 85, 576 रुपये
8 ग्रॅम 18 कॅरेट 64, 184 रुपये

मुंबई - पुण्यात कसे असतील सोन्याचे दर?

22 कॅरेट-  98,050 रुपये
24 कॅरेट- 1,06,970 रुपये
18 कॅरेट- 80,230 रुपये

FAQ

1) 24 कॅरेट, 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेट सोन्यात काय फरक आहे?

-24 कॅरेट: 99.9% शुद्ध सोने, गुंतवणुकीसाठी वापरले जाते.  
-22 कॅरेट: 91.6% शुद्ध सोने, दागिन्यांसाठी वापरले जाते (8.4% इतर धातू मिसळलेले).  
-18 कॅरेट: 75% शुद्ध सोने, अधिक टिकाऊ दागिन्यांसाठी वापरले जाते (25% इतर धातू).  

2) मुंबई आणि पुण्यात सोने खरेदी करताना कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवाव्यात? 

- सोन्याची शुद्धता तपासा (हॉलमार्क किंवा स्टॅम्प).  
-विश्वासार्ह ज्वेलरकडून खरेदी करा.  
-मेकिंग चार्जेस आणि GST (3% सोन्यावर आणि 5% मेकिंग चार्जेसवर) विचारात घ्या.  
-खरेदीचे बिल आणि शुद्धतेचे प्रमाणपत्र घ्या.  

3) सोन्याच्या किंमती दररोज किती वेळा बदलतात?

सोन्याच्या किंमती जागतिक बाजारातील चढ-उतारांनुसार आणि स्थानिक मागणीनुसार दररोज अनेक वेळा बदलू शकतात. MCX वर दररोज सकाळी आणि संध्याकाळी किंमती अपडेट होतात.

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

