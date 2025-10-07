English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
दिवाळीआधीच सोनं-चांदीने गाठला उच्चांकी दर; खरेदी करण्याआधी वाचा आजचा भाव

Gold Price Today: आज सोन्याच्या दरात किती वाढ झाली हे जाणून घेऊयात. आजचे भाव पाहुयात

मानसी क्षीरसागर | Updated: Oct 7, 2025, 12:14 PM IST
दिवाळीआधीच सोनं-चांदीने गाठला उच्चांकी दर; खरेदी करण्याआधी वाचा आजचा भाव
Gold Price Today: आज पुन्हा एकदा सोन्याच्या दराने उसळी घेतली आहे. दिवाळीचा सण अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपला आहे. दिवाळीत सोनं खरेदी करण्याची प्रथा आहे. लक्ष्मीपूजनाला सर्वाधिक सोन्याची विक्री होते. मात्र सोनं महागल्याने ग्राहकांच्या चिंतेत वाढ झाली आहे. आज काय आहेत सोन्याचे दर जाणून घेऊयात. 

आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील घटनांचा सोन्याच्या दरावर होताना दिसतोय. सोनं दरवाढीमागे कमकुवत डॉलर, मध्यवर्ती बँकांची खरेदी, ईटीएफमधील मागणी आणि किरकोळ गुंतवणुकदारांचा वाढता रस ही प्रमुख कारणे आहेत. अमेरिकेतील संभाव्य सरकारी शटडाऊनमुळे सुरक्षित गुंतवणुकीकडे कल वाढला आहे.

आज 24 कॅरेट सोन्याच्या दरात 1,250 रुपयांची वाढ झाली असून प्रतितोळा सोनं 1,22,020रुपयांवर स्थिरावली आहे. 22 कॅरेट सोन्याच्या दरात 1,150 रुपयांची वाढ झाली असून प्रतितोळा सोनं 1,11,850 रुपयांवर स्थिरावले आहे. त्याचबरोबर 18 कॅरेट सोन्याच्या दरात 940 रुपयांची वाढ झाली असून प्रतितोळा सोनं 91,520 रुपयांवर स्थिरावली आहे. 

आजचा सोन्याचा भाव काय?

10 ग्रॅम सोनं किंमत

10 ग्रॅम 22 कॅरेट 1,22,020 रुपये
10 ग्रॅम 24 कॅरेट 1,11,850 रुपये
10 ग्रॅम 18 कॅरेट 91,520 रुपये

1 ग्रॅम सोनं किंमत

1 ग्रॅम 22 कॅरेट 11,185 रुपये
1 ग्रॅम 24 कॅरेट 12,202 रुपये
1 ग्रॅम 18 कॅरेट 9,152 रुपये

8 ग्रॅम सोनं किंमत

8 ग्रॅम 22 कॅरेट 89,480 रुपये
8 ग्रॅम 24 कॅरेट 97, 616 रुपये
8 ग्रॅम 18 कॅरेट 73, 216 रुपये

मुंबई - पुण्यात कसे असतील सोन्याचे दर? (Today Gold Rate in Mumbai Pune)

10 ग्रॅम 22 कॅरेट 1,22,020 रुपये
10 ग्रॅम 24 कॅरेट 1,11,850 रुपये
10 ग्रॅम 18 कॅरेट 91,520 रुपये

FAQ

1) सोन्याचे दर का वाढत आहेत?

सोन्याचे दर वाढण्यामागे सणासुदीच्या काळातील वाढती मागणी, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील तेजी, आणि फेडरल रिझर्व्हच्या अलीकडील निर्णयांचा प्रभाव आहे. स्पॉट गोल्ड 1.1 टक्क्यांनी वाढून $3,683.24 प्रति औंसवर बंद झाले आहे, तर या आठवड्यात सोन्याच्या किमतीत 11 टक्क्यांची वाढ झाली आहे.

2) सोन्याची गुंतवणूक का लोकप्रिय आहे?

सणासुदीच्या काळात आणि आर्थिक अनिश्चिततेच्या वेळी सोन्याला सुरक्षित गुंतवणूक मानलं जातं. सातत्याने वाढणारे दर आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील चमक यामुळे अनेकजण सोन्याकडे गुंतवणुकीसाठी आकर्षित होत आहेत.

3) मुंबई आणि पुण्यातील सोन्याचे दर इतर शहरांपेक्षा वेगळे का असतात?

सोन्याचे दर स्थानिक मागणी, पुरवठा, कर, आणि स्थानिक बाजारपेठेतील मध्यस्थांच्या शुल्कांवर अवलंबून असतात. तथापि, सध्या मुंबई आणि पुण्यातील दर वर नमूद केल्यानुसार एकसमान आहेत.

