Marathi News
उच्चांकी दरवाढीनंतर सोन्याचे दर स्थिरावले? ग्राहकांना किंचित दिलासा, वाचा 24 कॅरेटचा दर

Gold Rate Today: आज सोन्याच्या दरात किंचितशी वाढ झाली आहे. काय आहेत आजचे सोन्याचे दर जाणून घेऊयात.

मानसी क्षीरसागर | Updated: Oct 9, 2025, 12:18 PM IST
उच्चांकी दरवाढीनंतर सोन्याचे दर स्थिरावले? ग्राहकांना किंचित दिलासा, वाचा 24 कॅरेटचा दर
Gold Price Today 9 oct prices slip from record highs on MCX check Gold Rate 24K 22K

Gold Rate Today: सोनं-चांदीच्या दरात गेल्या काही दिवसांपासून सातत्याने वाढ होत आहे. ऐन दिवाळीच्या मुहूर्तावर सोन्याचे दर महागल्याने ग्राहकांच्या चिंतेत वाढ झाली आहे. अनेकजण धनत्रयोदशी आणि लक्ष्मीपूजनाला सोनं खरेदी करण्याची प्रथा आहे. मात्र सोन्याचे दर गगनाला भिडले आहेत. 

या वर्षात सोन्याच्या दरात मोठी उसळी घेतली आहे. 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक उसळी घेतली आहे. अमेरिका फेडरल रिझर्व्हकडून व्याजदरात कपात होण्याची शक्यता आहे. तसंच, कमकुवत अमेरिकी डॉलर, केंद्रीय बँकच्या खरेदीदारी व गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्समध्ये गुंतवणुकमुळं सोन्याच्या किंमतीत मोठी वाढ झाली आहे.

आज सोन्याचे दर किंचितसे वाढले आहेत. 24 कॅरेट सोन्याच्या दरात प्रति तोळा 220 रुपयांची वाढ झाली आहे. तर 22 कॅरेट सोन्याच्या दरात 200 रुपयांची वाढ झाली असून 18 कॅरेट सोन्याच्या दरात 160 रुपयांची वाढ झाली असून 93,110 रुपयांवर पोहोचले आहे.

तज्ज्ञांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सोन्याच्या दरात होणारे चढ-उतार या व्यतिरिक्त येणाऱ्या काही महिन्यात सोन्याच्या किंमतीत तेजी असणार आहे. त्यामुळं 2025च्या अखेरीस 1,25,000 रुपये प्रति 10 ग्रॅम पार करु शकतो. तर चांदी 1,55,000 रुपये ते 1,60,000 रुपये प्रति किलोपर्यंत पोहोचू शकते. 

आजचा सोन्याचा भाव काय?

- 10 ग्रॅम सोनं किंमत
10 ग्रॅम 22 कॅरेट 1,13, 800 रुपये
10 ग्रॅम 24 कॅरेट 1,23,150 रुपये
10 ग्रॅम 18 कॅरेट 93,110 रुपये

- 1 ग्रॅम सोनं किंमत
1 ग्रॅम 22 कॅरेट 11,380 रुपये
1 ग्रॅम 24 कॅरेट 12,415 रुपये
1 ग्रॅम 18 कॅरेट 9,311 रुपये

- 8 ग्रॅम सोनं किंमत
8 ग्रॅम 22 कॅरेट 91,040 रुपये
8 ग्रॅम 24 कॅरेट 99, 320 रुपये
8 ग्रॅम 18 कॅरेट 74, 488 रुपये

- मुंबई - पुण्यात कसे असतील सोन्याचे दर? (Today Gold Rate in Mumbai Pune)

10 ग्रॅम 22 कॅरेट 1,13, 800 रुपये
10 ग्रॅम 24 कॅरेट 1,23,150 रुपये
10 ग्रॅम 18 कॅरेट 93,110 रुपये

FAQ

1) सोन्याचे दर का वाढत आहेत?

सोन्याचे दर वाढण्यामागे सणासुदीच्या काळातील वाढती मागणी, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील तेजी, आणि फेडरल रिझर्व्हच्या अलीकडील निर्णयांचा प्रभाव आहे. स्पॉट गोल्ड 1.1 टक्क्यांनी वाढून $3,683.24 प्रति औंसवर बंद झाले आहे, तर या आठवड्यात सोन्याच्या किमतीत 11 टक्क्यांची वाढ झाली आहे.

2) सोन्याची गुंतवणूक का लोकप्रिय आहे?

सणासुदीच्या काळात आणि आर्थिक अनिश्चिततेच्या वेळी सोन्याला सुरक्षित गुंतवणूक मानलं जातं. सातत्याने वाढणारे दर आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील चमक यामुळे अनेकजण सोन्याकडे गुंतवणुकीसाठी आकर्षित होत आहेत.

3) मुंबई आणि पुण्यातील सोन्याचे दर इतर शहरांपेक्षा वेगळे का असतात?

सोन्याचे दर स्थानिक मागणी, पुरवठा, कर, आणि स्थानिक बाजारपेठेतील मध्यस्थांच्या शुल्कांवर अवलंबून असतात. तथापि, सध्या मुंबई आणि पुण्यातील दर वर नमूद केल्यानुसार एकसमान आहेत.

