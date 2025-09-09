सोन्याच्या दराने गाठला ऐतिहासिक उच्चांक; 22 कॅरेट सोन्याचे दरही गगनाला भिडले, वाचा आजचा भाव

Gold Rate Today: आज MCX वर सोनं आणि चांदीच्या दरांनी मोठी उसळी घेतली आहे. सोन्याच्या किंमतीत आज पुन्हा एक लाखांचा आकडा पार केला आहे. मागील व्यवहार बंद होण्याच्या 539 म्हणजे 0.5 टक्क्यांवर आहे. हा आत्तापर्यंतचा उच्चांकी दर आहे. मागील व्यवहाराच्या तुलनेत 982 रुपयांची उसळी पाहायला मिळाली आहे. चांदीबद्दल सांगायचं झालं तर आज ₹125999 वर व्यवहार करत आहे. म्हणजे 428 रुपयांनी 0.34 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. मागील व्यवहारात चांदीचा दर ₹125571 इतका होता.
आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याने नवीन उच्चांक गाठला आहे. सोमवारी सो्न्याचा दर पहिल्यांदा $3.600 प्रति औंसवर पोहोचली आहे. याचे मुख्य कारण अमेरिकेचे लेबर डेटा. ज्यामुळं फेडरल रिझर्व्हकडून मागील आठवड्यात रेपो रेटमध्ये कपात होण्याची शक्यता आहे त्यामुळं सोन्याचे दर वाढले आहे. यामुळं स्पॉट गोल्ड 1.2
टक्क्यांनी वाढून $3.632.51 प्रति औंसवर पोहोचले आहेत.
तज्ज्ञांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सोन्याच्या दरात होणारी दरवाढ आणखी काही दिवस सुरूच राहणार आहेत. सोनं साधारण $3.700 ते $3.730 दरम्यान जाऊ शकते. त्यामुळं गुंतवणुकदारांनी सोनं आणि चांदीच्या दरांवर लक्ष ठेवलं पाहिजे. कारण जागतिक घडामोडी आणि आर्थिक अनिश्चिततामुळं सुरक्षित गुंतवणुकीचा पर्याय मानला जातो. त्यामुळं सोनं आणि चांदीच्या दरात गुंतवणुक करणे फायदेशीर होऊ शकते.
आज 24 कॅरेट सोन्याच्या दरात 1,360 रुपयांची वाढ झाली असून 1,10,290 रुपयांवर पोहोचले आहे. तर 22 कॅरेट सोन्याच्या दरात 1,250 रुपयांची वाढ झाली असून 1,01,100रुपयांवर पोहोचले आहे. 18 कॅरेट सोन्याच्या दरात 1,020 रुपयांची वाढ झाली असून 82,720 रुपयांवर पोहोचली आहे.
ग्रॅम सोनं किंमत
10 ग्रॅम 22 कॅरेट 1,01,100 रुपये
10 ग्रॅम 24 कॅरेट 1,10,290 रुपये
10 ग्रॅम 18 कॅरेट 82,720 रुपये
ग़्रॅम सोनं किंमत
1 ग्रॅम 22 कॅरेट 10,110 रुपये
1 ग्रॅम 24 कॅरेट 11,029 रुपये
1 ग्रॅम 18 कॅरेट 8,272 रुपये
ग्रॅम सोनं किंमत
8 ग्रॅम 22 कॅरेट 80, 880 रुपये
8 ग्रॅम 24 कॅरेट 88, 232 रुपये
8 ग्रॅम 18 कॅरेट 66, 176 रुपये
22 कॅरेट- 1,01,100 रुपये
24 कॅरेट- 1,10,290 रुपये
18 कॅरेट- 82,720 रुपये
-24 कॅरेट: 99.9% शुद्ध सोने, गुंतवणुकीसाठी वापरले जाते.
-22 कॅरेट: 91.6% शुद्ध सोने, दागिन्यांसाठी वापरले जाते (8.4% इतर धातू मिसळलेले).
-18 कॅरेट: 75% शुद्ध सोने, अधिक टिकाऊ दागिन्यांसाठी वापरले जाते (25% इतर धातू).
- सोन्याची शुद्धता तपासा (हॉलमार्क किंवा स्टॅम्प).
-विश्वासार्ह ज्वेलरकडून खरेदी करा.
-मेकिंग चार्जेस आणि GST (3% सोन्यावर आणि 5% मेकिंग चार्जेसवर) विचारात घ्या.
-खरेदीचे बिल आणि शुद्धतेचे प्रमाणपत्र घ्या.
सोन्याच्या किंमती जागतिक बाजारातील चढ-उतारांनुसार आणि स्थानिक मागणीनुसार दररोज अनेक वेळा बदलू शकतात. MCX वर दररोज सकाळी आणि संध्याकाळी किंमती अपडेट होतात.