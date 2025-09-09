English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

सोन्याच्या दराने गाठला ऐतिहासिक उच्चांक; 22 कॅरेट सोन्याचे दरही गगनाला भिडले, वाचा आजचा भाव

Gold Rate Today: आज सोन्याच्या दरात पुन्हा एकदा वाढ झाली आहे. काय आहेत आजचे दर जाणून घ्या.   

मानसी क्षीरसागर | Updated: Sep 9, 2025, 12:28 PM IST
सोन्याच्या दराने गाठला ऐतिहासिक उच्चांक; 22 कॅरेट सोन्याचे दरही गगनाला भिडले, वाचा आजचा भाव
Gold price today 9 september 2025 gold silver price hike MCX check price in mumbai maharashtra

Gold Rate Today: आज MCX वर सोनं आणि चांदीच्या दरांनी मोठी उसळी घेतली आहे. सोन्याच्या किंमतीत आज पुन्हा एक लाखांचा आकडा पार केला आहे. मागील व्यवहार बंद होण्याच्या 539 म्हणजे 0.5 टक्क्यांवर आहे. हा आत्तापर्यंतचा उच्चांकी दर आहे. मागील व्यवहाराच्या तुलनेत 982 रुपयांची उसळी पाहायला मिळाली आहे. चांदीबद्दल सांगायचं झालं तर आज ₹125999 वर व्यवहार करत आहे. म्हणजे 428 रुपयांनी 0.34 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. मागील व्यवहारात चांदीचा दर ₹125571 इतका होता. 

Add Zee News as a Preferred Source

आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याने नवीन उच्चांक गाठला आहे. सोमवारी सो्न्याचा दर पहिल्यांदा $3.600 प्रति औंसवर पोहोचली आहे. याचे मुख्य कारण अमेरिकेचे लेबर डेटा. ज्यामुळं फेडरल रिझर्व्हकडून मागील आठवड्यात रेपो रेटमध्ये कपात होण्याची शक्यता आहे त्यामुळं सोन्याचे दर वाढले आहे. यामुळं स्पॉट गोल्ड 1.2 
टक्क्यांनी वाढून $3.632.51 प्रति औंसवर पोहोचले आहेत. 

तज्ज्ञांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सोन्याच्या दरात होणारी दरवाढ आणखी काही दिवस सुरूच राहणार आहेत. सोनं साधारण $3.700 ते $3.730 दरम्यान जाऊ शकते. त्यामुळं गुंतवणुकदारांनी सोनं आणि चांदीच्या दरांवर लक्ष ठेवलं पाहिजे. कारण जागतिक घडामोडी आणि आर्थिक अनिश्चिततामुळं सुरक्षित गुंतवणुकीचा पर्याय मानला जातो. त्यामुळं सोनं आणि चांदीच्या दरात गुंतवणुक करणे फायदेशीर होऊ शकते. 

आज 24 कॅरेट सोन्याच्या दरात 1,360 रुपयांची वाढ झाली असून 1,10,290 रुपयांवर पोहोचले आहे. तर 22 कॅरेट सोन्याच्या दरात 1,250 रुपयांची वाढ झाली असून 1,01,100रुपयांवर पोहोचले आहे. 18 कॅरेट सोन्याच्या दरात 1,020 रुपयांची वाढ झाली असून 82,720 रुपयांवर पोहोचली आहे. 

आज काय आहेत सोन्याचे भाव?

ग्रॅम सोनं किंमत
10 ग्रॅम 22 कॅरेट 1,01,100 रुपये
10 ग्रॅम 24 कॅरेट 1,10,290 रुपये
10 ग्रॅम 18 कॅरेट 82,720 रुपये

ग़्रॅम सोनं किंमत
1 ग्रॅम 22 कॅरेट 10,110 रुपये
1 ग्रॅम 24 कॅरेट 11,029 रुपये
1 ग्रॅम 18 कॅरेट 8,272 रुपये

ग्रॅम सोनं किंमत
8 ग्रॅम 22 कॅरेट 80, 880 रुपये
8 ग्रॅम 24 कॅरेट 88, 232 रुपये
8 ग्रॅम 18 कॅरेट 66, 176 रुपये

मुंबई - पुण्यात कसे असतील सोन्याचे दर?

22 कॅरेट- 1,01,100 रुपये
24 कॅरेट- 1,10,290 रुपये
18 कॅरेट- 82,720 रुपये

FAQ

1) 24 कॅरेट, 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेट सोन्यात काय फरक आहे?

-24 कॅरेट: 99.9% शुद्ध सोने, गुंतवणुकीसाठी वापरले जाते.  
-22 कॅरेट: 91.6% शुद्ध सोने, दागिन्यांसाठी वापरले जाते (8.4% इतर धातू मिसळलेले).  
-18 कॅरेट: 75% शुद्ध सोने, अधिक टिकाऊ दागिन्यांसाठी वापरले जाते (25% इतर धातू).  

2) मुंबई आणि पुण्यात सोने खरेदी करताना कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवाव्यात? 

- सोन्याची शुद्धता तपासा (हॉलमार्क किंवा स्टॅम्प).  
-विश्वासार्ह ज्वेलरकडून खरेदी करा.  
-मेकिंग चार्जेस आणि GST (3% सोन्यावर आणि 5% मेकिंग चार्जेसवर) विचारात घ्या.  
-खरेदीचे बिल आणि शुद्धतेचे प्रमाणपत्र घ्या.  

3) सोन्याच्या किंमती दररोज किती वेळा बदलतात?

सोन्याच्या किंमती जागतिक बाजारातील चढ-उतारांनुसार आणि स्थानिक मागणीनुसार दररोज अनेक वेळा बदलू शकतात. MCX वर दररोज सकाळी आणि संध्याकाळी किंमती अपडेट होतात.

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

Tags:
Gold rate todaygold rateToday gold rategold priceGold price today

इतर बातम्या

आशिया कपसाठी सराव करताना भारत - पाकिस्तानचे खेळाडू आले समोर...

स्पोर्ट्स