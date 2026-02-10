English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
  • Gold-Silver Price Today: चांदी 1.60 लाखांनी स्वस्त! सोन्याच्या दरातही मोठी घसरण; महाराष्ट्रात किती आहे सोनं चांदीचा रेट

Gold-Silver Price Today: चांदी 1.60 लाखांनी स्वस्त! सोन्याच्या दरातही मोठी घसरण; महाराष्ट्रात किती आहे सोनं चांदीचा रेट

Gold Price Today in India 10 February 2026:  सोनं चांदीच्या दरात मोठी घसरण झाली आहे. चांदी 1.60 लाखांनी स्वस्त झाली आहेत. तर, सोन्याचे दरही खाली उतरले आहेत. 

वनिता कांबळे | Updated: Feb 10, 2026, 09:04 PM IST
Gold-Silver Price Today: चांदी 1.60 लाखांनी स्वस्त! सोन्याच्या दरातही मोठी घसरण; महाराष्ट्रात किती आहे सोनं चांदीचा रेट
Gold-Silver Rates Today:  सोनं चांदीच्या दरात मोठी घसरण झाली आहे.चांदी 1.60 लाखांनी स्वस्त झाली आहे.  चांदीचे दर विक्रमी उच्चांकापासून लक्षणीयरीत्या कमी झाले आहेत.  10 फेब्रुवारी 2026 रोजी भारतात 24 कॅरेट सोन्याची किंमत प्रति 10 ग्रॅम 157,350 रुपये होती, तर दुबईमध्ये ती 178,765 रुपये होती.  8,585 रुपयांचा म्हणजेच  5.77 टक्केचा फरक सोन्याच्या दरात पहायला मिळाला. त्याचप्रमाणे, भारतात 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या किंमती देखील दुबईतील सोन्याच्या किमतीपेक्षा सुमारे 5.77 टक्के जास्त होत्या.
 
एमसीएक्स आणि आयबीजेए वर सोने आणि चांदीची स्थिती
आज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) वर चांदीच्या किमतीत लक्षणीय चढ-उतार दिसून आले. सकाळच्या व्यवहारात चांदीचा भाव सुमारे 4,000 रुपयांनी घसरून 6,0000 प्रति किलोग्रॅम झाला. दुपारपर्यंत चांदीचा भाव 2,57,300 वर व्यवहार करत होता . दरम्यान, इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 1,55,700 प्रति 10 ग्रॅम झाला, जो मागील सत्रापेक्षा 730 रुपयांनी कमी आहे.
 

13 दिवसांत चांदी 1.60 लाख रुपयांनी स्वस्त झाली

 
चांदीच्या किमतीत झालेली घसरण धक्कादायक आहे. 29 जानेवारी 2026 रोजी चांदीने प्रति किलोग्रॅम 4.20 लाख रुपयांचा ऐतिहासिक उच्चांक गाठला. मंगळवारी दुपारपर्यंत ती 2,59,484 रुपयांच्या आसपास होती. याचा अर्थ असा की, फक्त 13 दिवसांत चांदीचा भाव त्याच्या सर्वकालीन उच्चांकावरून जवळपास 1.60 लाख रुपयांनी घसरला आहे.
 

प्रमुख शहरांमध्ये आजचे दर (२४ कॅरेट सोने आणि चांदी)

 
कर आणि स्थानिक शुल्कांमुळे देशातील वेगवेगळ्या शहरांमध्ये किंमती थोड्या वेगळ्या असतात

शहर  

 
नवी दिल्ली - सोने (24 कॅरेट/10 ग्रॅम) 1,57,180 चांदी (प्रति किलो) 2,57,790
मुंबई - सोने (24 कॅरेट/10 ग्रॅम) 1,57,450 चांदी (प्रति किलो)  2,58,230
 

किंमती का घसरत आहेत?

 
तज्ज्ञांच्या मते, जागतिक बाजारपेठेत व्यापाऱ्यांनी केलेली नफा वसुली हे या घसरणीचे मुख्य कारण आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात (COMEX) चांदी ८२ डॉलर प्रति औंसच्या खाली घसरली आहे, ज्यामुळे भारतीय बाजारपेठेवरही दबाव वाढला आहे.
About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Gold Price Today in India 10 February 2026Big fall in gold and silver pricesSilver became cheaper by 1.60 lakhsसोन चांदीसोन चांदी आजचे दर

इतर बातम्या

अपघात, घातपात, मानवी दोष की निष्काळजीपणा; अजित पवार यांचा म...

महाराष्ट्र बातम्या