Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /भारत
  • /रक्षाबंधनच्या एक दिवस आधी सोनं झालं स्वस्त, 22,24 कॅरेटचा भाव जाणून घ्या!

रक्षाबंधनच्या एक दिवस आधी सोनं झालं स्वस्त, 22,24 कॅरेटचा भाव जाणून घ्या!

सोन्याच्या दरात सातत्याने चढ-उतार होत असताना आज ग्राहकांसाठी खुशखबर आहे. आज सोन्याच्या दरात घट झाली आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 27, 2026, 11:57 AM IST|Updated: Aug 27, 2026, 11:57 AM IST
रक्षाबंधनच्या एक दिवस आधी सोनं झालं स्वस्त, 22,24 कॅरेटचा भाव जाणून घ्या!
Image Credit: gold price today on august 27 sone che aajcha bhav check latest gold rates in mumbai pune

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
'माझ्या मनात बाइक चालवणाऱ्यांविषयी खूपच...', संकर्षण कऱ्हाडेने रात्री उशीरा शेअर केलेली पोस्ट चर्चेत; 'टू व्हीलर वाल्यांनो...'
2
3
4
5