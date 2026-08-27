/रक्षाबंधनच्या एक दिवस आधी सोनं झालं स्वस्त, 22,24 कॅरेटचा भाव जाणून घ्या!

शुक्रवारी देशभरात रक्षाबंधन साजरी करण्यात येत आहे. त्याच्या एक दिवस आधीच गुरुवारी देशभरात सोन्याच्या दरात घसरण झाली आहे. 27 ऑगस्ट रोजी सोन्याचे दर घसरून 163890 रुपये प्रति 10 ग्रॅमवर पोहोचले आहे. मुंबई, कोलकत्ता आणि चेन्नईत भाव 150090 रुपये प्रति 10 ग्रॅम भाव आहे. कित्येक दिवसांच्या सततच्या दरवाढीनंतर सोन्याच्या दरात घसरण झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सोनं 4,619.21 डॉलर प्रति औंसवर पोहोचले आहे.
मुंबई आणि कोलकातामध्ये 22 कॅरेट सोन्याची किंमत 150090 रुपये प्रति 10 ग्रॅम इतकी आहे. तर 24 कॅरेटची किंमत 163740 रुपये प्रति 10 ग्रॅम इतकी आहे. पुणे आणि बेंगळुरू या दोन शहरात 24 कॅरेट सोन्याची किंमत 163740 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 22 कॅरेट सोन्याच्या किंमत 150090 रुपये प्रति 10 ग्रॅम इतकी आहे.
सोन्याच्या दरात मागच्या सत्रात 1 टक्के घसरण झाली होती. मात्र नंतर पुन्हा एकदा सोनं तेजीत आले. फेडरल रिझर्व्हचे चेअरमॅन केविन वॉर्शच्या वक्तव्यावर सध्या सगळ्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे. त्याचबरोबर अमेरिकेकडून महागाई आणि व्याजदरांबाबत लवकरच संकेत मिळू शकतात. सोन्याच्या पुढील दरवाढीबाबत हे फार महत्त्वाचे सांगितले जाते.
सोन्याच्या दरात घसरण होत असली तरी तज्ज्ञांच्या मते पुन्हा एकदा सोन्याचे दर वाढू शकतात. काही तज्ज्ञांच्या मते सोन्याचे दर 5,000 डॉलर प्रति औंसपर्यंत जाऊ शकतात. सोन्याच्या दरात मागील वर्षी मोठी तेजी पाहायला मिळाली होती. सोन्याच्या दरात तब्बल 75 टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली होती. मागील काही महिन्यात सोन्याच्या दरात चढ-उतार कायम आहे.
चांदीच्या दरातही घसरण झाली असून 27 ऑगस्ट रोजी चांदी 259900 रुपये प्रति किलोग्रॅम इतकी आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात चांदी म्हणजेच स्पॉट सिल्वरची किंमत 68.50 डॉलर प्रति औंस इतकी आहे. सोनं आणि चांदीच्या किंमती देशांतर्गंत कारणांमुळंही चढ-उतार होत असतो.