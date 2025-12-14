एका आठवड्यात सोनं 3770 रुपयांनी महागलं, तर चांदीची 8000 रुपयांनी उसळी, आज सोन्याचा भाव काय?

Gold Rate Today: देशात सोन्याच्या किंमतीत मोठी वाढ होताना दिसतेय. एका आठवड्यातच सोन्याच्या दरांनी मोठी उसळी घेतली आहे. सात दिवसांत 24 कॅरेट सोन्याचे दर 3770 रुपयांनी उसळी घेतली आहे. तर 22 कॅरेट सोन्याच्या दरात 3450 रुपयांची वाढ झाली आहे. 14 डिसेंबर रोजी सोन्याचा भाव 134070 रुपये प्रति ग्रॅमवर पोहोचले आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याचा भाव 4338.40 डॉलर प्रति औंसवर पोहोचला आहे.
अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हने प्रमुख व्याजदर 0.25 टक्क्यांनी कमी केल्यानंतर सोने आणि चांदीमधील गुंतवणूक वाढली आहे. प्रमुख व्याजदरात कपात केल्याने बाँड उत्पन्न कमी होण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांना सोने आणि चांदीसारख्या सुरक्षित मालमत्तेत गुंतवणूक वाढवण्यास प्रोत्साहन मिळते. देशांतर्गत बाजारात सोन्याच्या किमतीत या वर्षी आतापर्यंत ६५% वाढ झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याच्या किमतीत या वर्षी आतापर्यंत अंदाजे ६० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.
सोन्याप्रमाणेच, चांदीच्या किमतीही आठवड्याभरात मोठी वाढ झाली आहे. एका आठवड्यात चांदीने ₹8,000 ने वाढ केली आहे. 14 डिसेंबर रोजी किंमत प्रति किलोग्रॅम ₹198,000 होती. परदेशी बाजारात चांदीची स्पॉट किंमत प्रति औंस $64.57 वर पोहोचली आहे.
मुंबईत 22 कॅरेट सोन्याची किंमत 122750 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आहे. तर,, 24 कॅरेट सोन्याची किंमत 133910 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आहे.
आंतरराष्ट्रीय बाजारातील हाजिर सोन्याचा दर 4338.40 डॉलर प्रति औंस इतका आहे. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंजवर 5 फेब्रुवारीच्या डिलिव्हरीच्या सोन्याचे शुक्रवारचे दर 133622 रुपये होते. 5 मार्च 2026 च्या एक्सपायरीच्या चांदीचा दर 192615 रुपये आहे.
