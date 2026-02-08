सोन्याचा दर 70,000 रुपये प्रती तोळा होणार? गोल्ड रेट बाबत तज्ञांचा अंदाज खरा ठरणार?

Gold Price Prediction: सध्या सोनं चांदीच्या दराचा भडका उडाला आहे. सोन्याच्या दरात घसरण झाली तकी दर वाढीचा आकडा मात्र, डोळे विस्फारणारा आहेय सोन्याच्या किमतींमुळे लोकांमध्ये मोठा गोंधळ निर्माण होत आहे. कधीकधी किंमती झपाट्याने घसरतात, तर कधीकधी अचानक वाढतात. अशातच सोन्याचा दर 70,000 रुपये प्रती तोळा होणार अशी चर्चा रंगली आहे. सोन्याचे दर खरचं इतके कमी होऊ शकतात का? गोल्ड रेट बाबत तज्ञांचा अंदाज काय आहे जाणून घेऊया.
सोन्याच्या किंमतीत आणखी घसरण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. याचे एक प्रमुख कारण अमेरिकेतील आर्थिक घडामोडी आहेत. डोनाल्ड ट्रम्प यांचा अमेरिकेतील वाढता प्रभाव आणि अर्थव्यवस्था मजबूत करण्याच्या त्यांच्या धोरणांमुळे डॉलर मजबूत होत आहे. जेव्हा डॉलर मजबूत होतो तेव्हा सोन्यावर सामान्यतः दबाव येतो. अशा काळात गुंतवणूकदार सोन्यातून पैसे काढून घेतात आणि इतर पर्यायांकडे वळतात. यामुळे याचा परिणाम सोन्याच्या दरावर होऊ शकतो असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
दुसरे महत्त्वाचे कारण म्हणजे जागतिक तणाव कमी होणे. गेल्या काही वर्षांत, रशिया-युक्रेन युद्ध आणि मध्य पूर्वेतील अनिश्चिततेमुळे, गुंतवणूकदार सोन्याला सुरक्षित गुंतवणूक मानत होते. भीती आणि अनिश्चिततेच्या वातावरणात सोन्याची मागणी वाढते. तथापि, आता राजकीय पातळीवर असे संकेत मिळत आहेत की परिस्थिती हळूहळू शांत होऊ शकते. परिणामी, गुंतवणूकदार सोन्यात मिळवलेला नफा काढून शेअर बाजारात जात आहेत. बाजाराच्या भाषेत नफा बुकिंग म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या प्रक्रियेमुळे सोन्याचे भाव खाली येत आहेत.
आता प्रश्न असा आहे की ही सोन्याचा दराची ही घसरण किती खाली येवू शकते. याबाबत तज्ञांचे मत वेगवेगळे आहे, परंतु अनेकांचे असे मत आहे की सध्याच्या परिस्थितीत सोन्याचे दर प्रति तोळा 70,000 रुपयांपर्यंत पोहोचणे पूर्णपणे अशक्य नाही. जर सोन्याने आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत महत्त्वाची आधार पातळी ओलांडली तर भारतीय बाजारातही मोठी घसरण होऊ शकते. शिवाय, जर डॉलरच्या तुलनेत रुपया मजबूत झाला तर सोन्याची आयात स्वस्त होईल, ज्यामुळे देशांतर्गत किमतींवर आणखी दबाव येऊ शकतो. तथापि, तज्ञ हे देखील स्पष्ट करत आहेत की जर घसरण झाली तर ती अचानक होणार नाही. सध्याचे संकेत असे सूचित करतात की किxमती हळूहळू कमी होतील. कधीकधी सौम्य वाढ देखील दिसून येऊ शकते, परंतु एकूणच कल कमकुवत राहण्याची अपेक्षा आहे.