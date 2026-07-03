/Gold-Silver Rate: खुशखबर! आज पुन्हा घसरले सोन्याचे दर, 1300 रुपयांहून अधिकची घट, चांदी मात्र महागली; जाणून घ्या आजचे भाव

Gold-Silver Rate Today on July 3: देशभरात सोन्याच्या किमतींमध्ये सलग दुसऱ्या दिवशी घसरण झाली असून, ग्राहकांसाठी ही दिलासादायक बातमी ठरली आहे. काल प्रति 10 ग्रॅम जवळपास 1,900 रुपयांनी स्वस्त झालेल्या सोन्याच्या दरात आजही सुमारे 1,368 रुपयांची घट झाली. दुसरीकडे, चांदीच्या किमतींमध्ये मात्र जोरदार वाढ नोंदवली गेली असून, प्रति किलो दरात 3,000 रुपयांहून अधिक वाढ झाली आहे.
3 जुलै रोजी देशातील सरासरी सोन्याचा भाव प्रति 10 ग्रॅम 1,45,900 रुपये इतका आहे. काल हा दर 1,47,268 रुपये होता. म्हणजेच एका दिवसात 1,368 रुपयांची घसरण झाली आहे. दिल्लीमध्ये आज 10 ग्रॅम सोन्याचा दर 1,45,650 रुपये इतका असून तो राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा 250 रुपयांनी कमी आहे. दागिने खरेदीचा विचार करणाऱ्यांसाठी 18 कॅरेट सोन्याचाही दर कमी झाला आहे. आज 10 ग्रॅम 18 कॅरेट सोन्याची किंमत 1,09,425 रुपये असून ती कालच्या तुलनेत सुमारे 1,026 रुपयांनी कमी आहे.
आंतरराष्ट्रीय बाजारात COMEX वर सोन्याच्या किमतींमध्ये सुमारे 0.63 टक्क्यांची वाढ झाली असली, तरी भारतीय बाजारात दर 0.93 टक्क्यांनी घसरले आहेत.
(टीप: शहरानुसार जीएसटी, स्थानिक कर आणि ज्वेलर्सच्या मेकिंग चार्जमुळे दरांमध्ये किंचित फरक असू शकतो.)
लग्नसराईचा हंगाम संपल्यामुळे सोन्याची मागणी कमी झाली आहे.
सलग घसरत्या दरांमुळे अनेक ग्राहक जुने सोने विकण्याकडे वळले आहेत. त्यामुळे बाजारात पुरवठा वाढला, पण मागणी कमी राहिल्याने दर खाली आले.
सरकारने अलीकडेच सोन्यावरील सीमाशुल्क (Custom Duty) 6 टक्क्यांवरून 15 टक्क्यांपर्यंत वाढवले. त्यामुळे खरेदीचा उत्साह कमी झाला असून व्यापाऱ्यांनाही कमी प्रीमियममध्ये विक्री करावी लागत आहे.
याशिवाय, जागतिक बाजारात डॉलर मजबूत झाल्याचाही सोन्याच्या किमतींवर परिणाम झाला आहे.
चांदीच्या किमतींमध्ये मात्र आज मोठी तेजी पाहायला मिळाली. COMEX वर चांदीचा दर 1.12 टक्क्यांनी वाढून 61.75 डॉलर प्रति औंस झाला आहे.
देशांतर्गत बाजारातही चांदीचा दर 1.35 टक्क्यांनी वाढून प्रति किलो 2.32 लाख रुपये इतका झाला आहे. कालच्या तुलनेत प्रति किलो 3,091 रुपयांची वाढ नोंदवली गेली असून, चांदीमध्ये सध्या मजबूत तेजी दिसून येत आहे.