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सोने 37000 रुपयांनी स्वस्त झाले, तरीही ग्राहक खरेदीपासून दूर; भारतात सोन्याची मागणी का घटतेय?

Gold Demand: जेव्हा जेव्हा सोन्याचे भाव कमी होतात तेव्हा लोक मोठ्या प्रमाणात खरेदी करतात पण यावेळी तसे घडलेले नाही. भारतात १० ग्रॅम सोन्याच्या दरात तब्बल 36000 रुपयांची घट होऊनही, मागणी वाढण्याऐवजी ती ६ टक्क्यांनी घटली आहे. यामागचं नेमकं कारण काय जाणून घ्या. 

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Aug 02, 2026, 03:44 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 03:44 PM IST
सोने 37000 रुपयांनी स्वस्त झाले, तरीही ग्राहक खरेदीपासून दूर; भारतात सोन्याची मागणी का घटतेय?
Image Credit: Freepik

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

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सोने 37000 रुपयांनी स्वस्त झाले, तरीही ग्राहक खरेदीपासून दूर; भारतात सोन्याची मागणी का घटतेय?
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