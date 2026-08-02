/सोने 37000 रुपयांनी स्वस्त झाले, तरीही ग्राहक खरेदीपासून दूर; भारतात सोन्याची मागणी का घटतेय?

सोन्याच्या किमती कमी झाल्या की बाजारात खरेदीला वेग येतो, असा आतापर्यंतचा अनुभव आहे. मात्र यावेळी चित्र वेगळे दिसत आहे. गेल्या काही महिन्यांत १० ग्रॅम सोन्याच्या दरात सुमारे ३७ हजार रुपयांची घसरण झाली असतानाही ग्राहकांचा प्रतिसाद अपेक्षेइतका दिसून आलेला नाही. उलट भारतातील सोन्याच्या एकूण मागणीत घट झाल्याचे समोर आले आहे.
वर्ल्ड गोल्ड कौन्सिलच्या (WGC) २०२६ च्या दुसऱ्या तिमाहीतील (एप्रिल-जून) अहवालानुसार, भारतातील सोन्याची मागणी वर्षभराच्या तुलनेत ६ टक्क्यांनी कमी होऊन १३१.४ टनांवर आली आहे. मागील वर्षी याच कालावधीत ही मागणी १३९.७ टन होती. विशेष म्हणजे दागिन्यांसाठी होणाऱ्या सोन्याच्या खरेदीत अधिक मोठी घट दिसून आली आहे. ज्वेलरीची मागणी १५ टक्क्यांहून अधिक कमी होत ८८.८ टनांवरून ७५.१ टनांपर्यंत घसरली आहे.
यावर्षीच्या सुरुवातीला, २९ जानेवारी रोजी १० ग्रॅम सोन्याचा भाव सुमारे १.७९ लाख रुपयांच्या विक्रमी उच्चांकावर पोहोचला होता. त्यानंतर जागतिक घडामोडी आणि बाजारातील बदलांमुळे दरात सातत्याने घसरण झाली. सध्या १० ग्रॅम सोन्याचा दर सुमारे १.४२ लाख रुपयांपर्यंत आला असून, उच्चांकाच्या तुलनेत तो जवळपास ३७ हजार रुपयांनी कमी झाला आहे. सामान्यतः अशा घसरणीनंतर खरेदी वाढते. मात्र यावेळी तसे चित्र दिसत नसल्याने बाजाराचे लक्ष वेधले गेले आहे.
सरकारने सोने आयातीवरील शुल्क ६ टक्क्यांवरून १५ टक्क्यांपर्यंत वाढविल्यानंतर आयात महाग झाली. त्याचा थेट परिणाम मागणीवर झाला. एप्रिल-जून २०२६ या कालावधीत सोन्याची आयात वर्षभराच्या तुलनेत २३ टक्क्यांनी घटून ९८.१ टनांवर आली.
देशाचा परकीय चलन साठा वाचवण्यासाठी नागरिकांनी काही काळ सोने खरेदी टाळावी, असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले होते. बाजारातील अनेक तज्ज्ञांच्या मते, या आवाहनाचाही काही प्रमाणात ग्राहकांच्या निर्णयावर परिणाम झाल्याचे दिसून येते.
गेल्या दोन वर्षांत सोन्याने चांगला परतावा दिला होता. मात्र यंदा किमतींमध्ये मोठी चढ-उतार असल्याने अनेक गुंतवणूकदार सावध झाले आहेत. तसेच, सोन्याचे दर अजूनही तुलनेने उच्च पातळीवर असल्याने ग्राहक हलक्या वजनाचे किंवा कमी कॅरेटचे दागिने पसंत करत आहेत. याशिवाय एप्रिल ते जून या कालावधीत विवाहसोहळ्यांचा हंगाम नसल्यानेही दागिन्यांच्या मागणीवर परिणाम झाल्याचे मानले जाते.
भारतातील सोन्याच्या गरजेपैकी सुमारे ९० टक्के सोने आयातीद्वारे उपलब्ध होते. देशांतर्गत खाणींमधून केवळ २ ते ३ टक्के गरज भागते. दरवर्षी भारतात अंदाजे ७०० ते ८०० टन सोन्याची आयात केली जाते. याची किंमत साधारण ६ ते ७ लाख कोटी रुपयांच्या आसपास असते. भारत सर्वाधिक सोने स्वित्झर्लंडमधून आयात करतो. त्याशिवाय संयुक्त अरब अमिराती, दक्षिण आफ्रिका, पेरू आणि हाँगकाँग या देशांचाही प्रमुख पुरवठादारांमध्ये समावेश आहे.
सोन्याचे दर कमी झाले असले तरी ग्राहकांचा कल अद्याप सावधच आहे. वाढलेले आयात शुल्क, गुंतवणुकीवरील अनिश्चित परतावा, हंगामी मागणीतील घट आणि आर्थिक नियोजन या सर्व घटकांचा एकत्रित परिणाम बाजारावर होत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे आगामी सणासुदीच्या आणि लग्नसराईच्या हंगामात मागणीत पुन्हा वाढ होते का, याकडे संपूर्ण सराफा बाजाराचे लक्ष लागले आहे.