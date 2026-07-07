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33000 पर्यंत घसरले सोन्याचे भाव! या आठवड्यात सोनं स्वस्त होणार की महाग?

Gold Rate Today: आज सोन्याचे दर घसरले आहेत. पुढच्या काही दिवसांत सोन्याचे दर वाढणार की कमी होणार? जाणून घ्या. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 07, 2026, 01:07 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 01:07 PM IST
33000 पर्यंत घसरले सोन्याचे भाव! या आठवड्यात सोनं स्वस्त होणार की महाग?
Source: Bureau

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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