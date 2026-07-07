/33000 पर्यंत घसरले सोन्याचे भाव! या आठवड्यात सोनं स्वस्त होणार की महाग?

सोन्याच्या दरात गेल्या काही दिवसांपासून सातत्याने चढ-उतार होताना दिसत आहे. रविवारी 6 जुलै रोजी सोन्याचे दर घसरले आहेत. 7 जुलै रोजी मंगळवारी सोन्याच्या भाव कमी झाला आहे. या काही दिवसांत सोन्याचे भाव कमी होण्याची शक्यता आहे. ग्लोबल मार्केटमध्ये सोन्याचे भाव 26 डॉलरपर्यंत घसरले आहेत. कॉमेक्स गोल्ड आज 4,138.67 डॉलर प्रति औंसवर पोहोचला आहे.
MCX वर सोन्याच्या किंमतीत 0.54 टक्क्यांपर्यंत घसरण पाहायला मिळतेय. 787 रुपयांच्या घसरणीनंतर सोनं 1,46,130 रुपये प्रति 10 ग्रॅमवर पोहोचले आहे. घरगुती बाजारातही सोनं आज पुन्हा स्वस्त झालं आहे. सोन्याच्या दर त्याच्या उच्चांकी दर 33000 रुपयांपर्यंत स्वस्त झाले आहे. 29 जानेवारीला सोन्याने उच्चांकी दर गाठला होता. 10 ग्रॅम सोन्याचा दर 1.76 लाख रुपये प्रति 10 ग्रॅमपर्यंत पोहोचलं होतं.
अमेरिकेत वाढलेल्या महागाईमुळं सोन्याच्या दरात घसरण होत आहे. अमेरिकन इन्फ्लेशन डेटाच्या मते, महागाईचे दर वाढल्यामुळं फेडरल रिझर्व्हकडून व्याज दरात नरमाईचे धोरण आहे. आजदेखील सोनं याच कारणांमुळं स्वस्त झालं आहे. व्याज दरात कपात करण्यात आल्याने आज पुन्हा सोनं स्वस्त झालं आहे.
या आठवड्यात काही मुद्द्यावर सोन्याची किंमत ठरणार आहे. अमेरिकेची सीपीआय आकड़ेवारी, फेडरल रिझर्व्हचे व्याजदार संकेत, डॉलर निर्देशांक, बॉन्ड उत्पन्नातील चढउतार, जागतिक भू-राजकीय घडामोडी याचा परिणाम सोन्याच्या किंमतीवर होणार आहे.
सोन्याच्या दरांत तेजीचा कल कायम राहण्याची अपेक्षा आहे. कारण फेड अध्यक्षांच्या मते महागाई कमी होत आहे आणि अमेरिकेतील नॉन-फार्म पेरोल अपेक्षेपेक्षा कमकुवत आहे. मात्र, बाजारातील घटक फेडच्या आक्रमक व्याजदर वाढीचा अंदाज लावत असल्याने, ही वाढ मर्यादित राहण्याची शक्यता आहे. असे असले तरी, वर्षाअखेरीस फेडकडून व्याजदर वाढवण्याची शक्यता 100% वरून 77% पर्यंत कमी झाली आहे, जी सोन्याच्या दरांबाबत अनुकूल बाब आहे.