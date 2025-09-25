उच्चांकी दरवाढीनंतर सोन्याचे दर सलग दुसऱ्या दिवशी घसरले, सोनं स्वस्त झाल्यानंतर 10 ग्रॅमचा दर वाचाच

Gold Rate Today: गेल्या काही दिवसांपासून सातत्याने सोनं-चांदीच्या दरात वाढ होताना दिसत आहे. उच्चांकी दरवाढीनंतर बुधवारी सोनं स्वस्त झालं होतं. तर आजदेखील गुरुवारी सोन्याच्या दरात किंचितशी घसरण झाली आहे. गुडरिटर्न्सनुसार, सलग दुसऱ्या दिवशी सोन्याचे भाव कमी झाले आहेत.
आज नवरात्रीचा चौथा दिवस आहे. कालच्या तुलनेत सोनं 600 रुपयांपर्यंत कमी झाले आहे. चांदीदेखील आज 100 रुपयांपर्यंत स्वस्त झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मात्र सोन्याचे भाव गगनाला भिडलेले आहेत. अमेरिकन फेडरल रिझर्व्ह बँक या वर्षांच्या अखेरीस व्याजदरात घट करु शकतात. व्याज दर घटल्यानंतर डॉलर आणि बॉड घसरू शकतात आणि गुंतवणुक सोनं-चांदीसारख्या सुरक्षित पर्यायांचा विचार करु शकतात.
आज 24 कॅरेट सोन्याच्या दरात 930 रुपयांची घसरण झाली आहे. त्यानुसार आज प्रतितोळा 1,14,440 रुपयांवर स्थिरावले आहे. तर 22 कॅरेट सोन्याच्या दरात 850 रुपयांची घट झाली असून प्रतितोळा सोनं 1,04,900 रुपयांवर पोहोचली आहे. 18 कॅरेट सोन्याच्या दरात 700 रुपयांची घसरण होऊन 85,830 रुपयांवर स्थिरावली आहे.
ग्रॅम सोनं किंमत
10 ग्रॅम 22 कॅरेट 1,04,900 रुपये
10 ग्रॅम 24 कॅरेट 1,14,440रुपये
10 ग्रॅम 18 कॅरेट 85,830 रुपये
ग़्रॅम सोनं किंमत
1 ग्रॅम 22 कॅरेट 10,490 रुपये
1 ग्रॅम 24 कॅरेट 11,444 रुपये
1 ग्रॅम 18 कॅरेट 8,583 रुपये
ग्रॅम सोनं किंमत
8 ग्रॅम 22 कॅरेट 83, 920 रुपये
8 ग्रॅम 24 कॅरेट 91,552 रुपये
8 ग्रॅम 18 कॅरेट 68, 664 रुपये
10 ग्रॅम 22 कॅरेट 1,04,900 रुपये
10 ग्रॅम 24 कॅरेट 1,14,440रुपये
10 ग्रॅम 18 कॅरेट 85,830 रुपये
सोन्याचे दर वाढण्यामागे सणासुदीच्या काळातील वाढती मागणी, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील तेजी, आणि फेडरल रिझर्व्हच्या अलीकडील निर्णयांचा प्रभाव आहे. स्पॉट गोल्ड 1.1 टक्क्यांनी वाढून $3,683.24 प्रति औंसवर बंद झाले आहे, तर या आठवड्यात सोन्याच्या किमतीत 11 टक्क्यांची वाढ झाली आहे.
सणासुदीच्या काळात आणि आर्थिक अनिश्चिततेच्या वेळी सोन्याला सुरक्षित गुंतवणूक मानलं जातं. सातत्याने वाढणारे दर आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील चमक यामुळे अनेकजण सोन्याकडे गुंतवणुकीसाठी आकर्षित होत आहेत.
सोन्याचे दर स्थानिक मागणी, पुरवठा, कर, आणि स्थानिक बाजारपेठेतील मध्यस्थांच्या शुल्कांवर अवलंबून असतात. तथापि, सध्या मुंबई आणि पुण्यातील दर वर नमूद केल्यानुसार एकसमान आहेत.