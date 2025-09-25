English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

उच्चांकी दरवाढीनंतर सोन्याचे दर सलग दुसऱ्या दिवशी घसरले, सोनं स्वस्त झाल्यानंतर 10 ग्रॅमचा दर वाचाच

Gold Rate Today: सोनं-चांदीच्या दरात आज सलग दुसऱ्या दिवशी घट झाली आहे. आज काय आहेत सोन्याचे दर जाणून घेऊयात.

मानसी क्षीरसागर | Updated: Sep 25, 2025, 12:14 PM IST
उच्चांकी दरवाढीनंतर सोन्याचे दर सलग दुसऱ्या दिवशी घसरले, सोनं स्वस्त झाल्यानंतर 10 ग्रॅमचा दर वाचाच
Gold Rate LIVE Updates 25 september check 18 22 24 carat rate navratri 2025

Gold Rate Today: गेल्या काही दिवसांपासून सातत्याने सोनं-चांदीच्या दरात वाढ होताना दिसत आहे. उच्चांकी दरवाढीनंतर बुधवारी सोनं स्वस्त झालं होतं. तर आजदेखील गुरुवारी सोन्याच्या दरात किंचितशी घसरण झाली आहे. गुडरिटर्न्सनुसार, सलग दुसऱ्या दिवशी सोन्याचे भाव कमी झाले आहेत. 

Add Zee News as a Preferred Source

आज नवरात्रीचा चौथा दिवस आहे. कालच्या तुलनेत सोनं 600 रुपयांपर्यंत कमी झाले आहे. चांदीदेखील आज 100 रुपयांपर्यंत स्वस्त झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मात्र सोन्याचे भाव गगनाला भिडलेले आहेत. अमेरिकन फेडरल रिझर्व्ह बँक या वर्षांच्या अखेरीस व्याजदरात घट करु शकतात. व्याज दर घटल्यानंतर डॉलर आणि बॉड घसरू शकतात आणि गुंतवणुक सोनं-चांदीसारख्या सुरक्षित पर्यायांचा विचार करु शकतात. 

आज 24 कॅरेट सोन्याच्या दरात 930 रुपयांची घसरण झाली आहे. त्यानुसार आज प्रतितोळा 1,14,440 रुपयांवर स्थिरावले आहे. तर 22 कॅरेट सोन्याच्या दरात 850 रुपयांची घट झाली असून प्रतितोळा सोनं 1,04,900 रुपयांवर पोहोचली आहे. 18 कॅरेट सोन्याच्या दरात 700 रुपयांची घसरण होऊन 85,830 रुपयांवर स्थिरावली आहे.

आजचा सोन्याचा भाव काय?

ग्रॅम सोनं किंमत
10 ग्रॅम 22 कॅरेट 1,04,900 रुपये
10 ग्रॅम 24 कॅरेट 1,14,440रुपये
10 ग्रॅम 18 कॅरेट 85,830 रुपये

ग़्रॅम सोनं किंमत
1 ग्रॅम 22 कॅरेट 10,490 रुपये
1 ग्रॅम 24 कॅरेट 11,444 रुपये
1 ग्रॅम 18 कॅरेट 8,583 रुपये

ग्रॅम सोनं किंमत
8 ग्रॅम 22 कॅरेट 83, 920 रुपये
8 ग्रॅम 24 कॅरेट 91,552 रुपये
8 ग्रॅम 18 कॅरेट 68, 664 रुपये

मुंबई - पुण्यात कसे असतील सोन्याचे दर?

10 ग्रॅम 22 कॅरेट 1,04,900 रुपये
10 ग्रॅम 24 कॅरेट 1,14,440रुपये
10 ग्रॅम 18 कॅरेट 85,830 रुपये

FAQ

1) सोन्याचे दर का वाढत आहेत?

सोन्याचे दर वाढण्यामागे सणासुदीच्या काळातील वाढती मागणी, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील तेजी, आणि फेडरल रिझर्व्हच्या अलीकडील निर्णयांचा प्रभाव आहे. स्पॉट गोल्ड 1.1 टक्क्यांनी वाढून $3,683.24 प्रति औंसवर बंद झाले आहे, तर या आठवड्यात सोन्याच्या किमतीत 11 टक्क्यांची वाढ झाली आहे.

2) सोन्याची गुंतवणूक का लोकप्रिय आहे?

सणासुदीच्या काळात आणि आर्थिक अनिश्चिततेच्या वेळी सोन्याला सुरक्षित गुंतवणूक मानलं जातं. सातत्याने वाढणारे दर आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील चमक यामुळे अनेकजण सोन्याकडे गुंतवणुकीसाठी आकर्षित होत आहेत.

3) मुंबई आणि पुण्यातील सोन्याचे दर इतर शहरांपेक्षा वेगळे का असतात?

सोन्याचे दर स्थानिक मागणी, पुरवठा, कर, आणि स्थानिक बाजारपेठेतील मध्यस्थांच्या शुल्कांवर अवलंबून असतात. तथापि, सध्या मुंबई आणि पुण्यातील दर वर नमूद केल्यानुसार एकसमान आहेत.

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

Tags:
Gold price todayGold rate todaygold rateToday gold rategold price

इतर बातम्या

कोस्टल रोडवरील बोगद्यात भीषण अपघातानंतर कार पेटली, परिसरात...

मुंबई बातम्या