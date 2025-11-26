English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
सोन्याच्या दरांबाबत धडकी भरवणारी भविष्यवाणी, ऐन लग्नसराईत दीड लाख भाव होणार? बँकेनेच केला दावा

Gold Rate: सोन्याच्या किमतीत थोडीशी घसरण होत असली तरी दीर्घकाळात त्या वाढण्याची शक्यता आहे.   

मानसी क्षीरसागर | Updated: Nov 26, 2025, 07:37 AM IST
Gold Rate: सोन्याच्या दरात किंचितशी घट पाहायला मिळते. मात्र लवकरच सोन्याच्या दरात मोठी वाढ होऊ शकते, अशी शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. सोन्याच्या किंमती लवकरच नवीन रेकॉर्ड नोंदवणार आहेत. अमेरिकेच्या बँकेने सोन्याच्या किमतीबाबत मोठी भविष्यवाणी केली आहे. त्यानुसार, सोन्याच्या दरात ऐतिहासिक वाढ होऊ शकते. सोन्याची किंमत 2026पर्यंत साधारण 4,538 डॉलर प्रति औंसवर जाऊ शकते. आर्थिक परिस्थिती आणि सुरक्षित मागणीमुळे, सोन्याचे भाव प्रति औंस $5,000 पर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. जर तुम्ही ही रक्कम भारतीय चलनानुसार पाहिली की 2026 पर्यंत सोन्याचे दर प्रति 10 ग्रॅम 1,57,000 रुपयांपर्यंत पोहोचू शकतात.

वाढती मागणी आणि आंतरराष्ट्रीय कारणांमुळं 2026मध्ये सोन्याच्या किंमती 5,000 डॉलर प्रति औंसवर पोहोचण्याची शक्यता आहे. एका अहवालात एक दावा करण्यात आला आहे. बँक ऑफ अमेरिका (बोफा)कडून एक रिपोर्ट जारी करण्यात आला आहे. अनुकुल परिस्थितीनुसार 2026मध्ये सोन्याचा सरासरी दर 4,538 डॉलर प्रति औंस राहू शकतो. येणाऱ्या काळात 5,000 डॉलर प्रति औंसवर पोहोचण्याचा अंदाज आहे. 

अमेरिकामध्ये डिसेंबरमध्ये व्याजदरात कपातीची शक्यता असल्याने सोन्याच्या दरात आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मजबूत झाले आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात सध्या सोन्याचा दर 4,160 डॉलर प्रति औंसच्या जवळ आहे. भारतात मल्टी कमोडिटी एक्सचेंजवर सोन्याच्या दरात तेजी दिसून येत आहे. 5 डिसेंबर 2025 च्या कराराची किंमत 0.87 टक्क्यांनी वाढून 1,24,935 रुपये झाली. 

इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, 24 कॅरेट सोन्याच्या 10 ग्रॅमची किंमत सोमवारी 123,308 रुपयांवरून वाढून 125,342 रुपयांवर पोहोचली आहे. वाढत्या किमतींसोबत गुंतवणूक असल्याने सोन्यात आणखी वाढ होण्याची शक्यता असल्याचे बोफा म्हणते. जर जागतिक घटक नजीकच्या काळात असेच राहिले तर सोने $5,000 पर्यंत पोहोचू शकते असे बोफा म्हणाले. या घटकांमध्ये सरकारी कर्जाची वाढती पातळी, उच्च चलनवाढ, कमी व्याजदर आणि अपारंपरिक अमेरिकन आर्थिक धोरणांचा प्रभाव यांचा समावेश आहे.

गेल्या एका वर्षात जकाती आणि महागाईमुळे सोन्याच्या किमतीत सुमारे 50 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. जगातील सर्वात मोठ्या गुंतवणूक बँकांपैकी एक असलेल्या गोल्डमन सॅक्सचे म्हणणे आहे की पुढील वर्षी सोन्याचा दर प्रति औंस 5,000 डॉलर्सपर्यंत पोहोचू शकतो, जो सध्या सुमारे 4,160 डॉलर्स प्रति औंस आहे.

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

GOLD PRICE HIKEgold rate hike10 gram gold24 Carat GoldSilver price today

