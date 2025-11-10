लग्नाचे दागिने खरेदी करायचा विचार करताय, आज सोनं स्वस्त झालं की महाग? वाचा आजचे दर

Gold Rate Today: गेल्या काही दिवसांपासून सोन्याच्या दरात सातत्याने घसरण होत आहे. आज मात्र चित्र काहीसे उलटे आहे. आज सोनं-चांदीचे भाव काहीसे वाढले आहेत. गेल्या महिन्यात अमेरिके फेडरल रिझर्व्ह बँकेकडून व्याज दरात कपात करण्यात येण्याची शक्यता होती. त्यामुळं बाजारपेठेत सकारात्मक घडामोडी घडत होत्या. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर घडणाऱ्या घडामोडीमुळं आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी देशांतर्गंत बाजारात सोनं आणि चांदीच्या भावात उसळी पाहायला मिळाली. तर, दुसरीकडे एमसीएक्स म्हणजे मल्टी कमोडिटी एक्सचेंजवरदेखील सोन्याच्या किंमतीत 1 टक्क्याने उसळी घेतली आहे. तर, चांदीच्या दरांनी 2 टक्क्यांपर्यंत उसळी घेतली आहे.
ऑक्टोबर महिन्यात सोन्याच्या दराने उच्चांक गाठला होता. मात्र आता सोन्याच्या दरात मोठी घसरण झाल्याचे पाहायला मिळतेय. मौल्यवान धातुने उसळी घेतल्यामुळं अमेरिकेची अर्थव्यवस्थेबाबत चिंता दाटून आली आहे. डिसेंबरमध्ये अमेरिकेच्या फेडरल बँकेकडून व्याजदरात कपातीची शक्यता आहे.
देशांतर्गंत बाजारातील सोन्याच्या दरांबद्दल बोलायचे झाल्यास 9 नोव्हेंबरच्या तुलनेने सोन्याच्या दरांनी आज मोठी उसळी घेतली आहे. आज सोमवार 10 नोव्हेंबर रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या दरात 1,200 रुपयांची वाढ झाली असून प्रतितोळा सोनं 1,23,220 रुपयांवर पोहोचलं आहे.
आज 24 कॅरेट सोन्याच्या दरात 1,200 रुपयांची वाढ झाली असून प्रतितोळा सोनं 1,23,220 रुपयांवर पोहोचलं आहे. 22 कॅरेट सोन्याच्या दरात 1,100 रुपयांची वाढ झाली असून 1,12,950 रुपयांवर पोहोचलं आहे. तर, 18 कॅरेट सोन्याच्या दरात 900 रुपयांची वाढ झाली असून प्रतितोळा 92,420 रुपयांवर पोहोचले आहे.
- 10 ग्रॅम सोनं किंमत
10 ग्रॅम 22 कॅरेट 1,12,950 रुपये
10 ग्रॅम 24 कॅरेट 1,23,220 रुपये
10 ग्रॅम 18 कॅरेट 92,420 रुपये
- 1 ग्रॅम सोनं किंमत
1 ग्रॅम 22 कॅरेट 11,295 रुपये
1 ग्रॅम 24 कॅरेट 12,322 रुपये
1 ग्रॅम 18 कॅरेट 9,242 रुपये
- 8 ग्रॅम सोनं किंमत
8 ग्रॅम 22 कॅरेट 90,360 रुपये
8 ग्रॅम 24 कॅरेट 98,576 रुपये
8 ग्रॅम 18 कॅरेट 73,936 रुपये
